Казахстан сохранил 21-е место в мире по запасам золота.

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Гоги80 12 Мая 2017 в 15:57:21
По данным международной экспертной организации, Казахстан имеет в своем распоряжении 267,7 тонн золота, а его доля в золотовалютном резерве (ЗВР) страны составляет 35,7 процента.
Возглавляет рейтинг США - 8133,5 тонн с долей ЗВР 75,1 процента. Далее идут Германия — 3377,9 тонн и 69,4 процента, Италия — 2451,8 тонн и 68,3 процента, Франция — 2435,9 тонн и 64,2 процента. На шестом месте расположился Китай — 1842,6 тонн и 2,4 процента.
Среди стран постсоветского пространства наибольшими запасами золота обладает Россия, удерживающая 7-е место — 1680,1 тонн и 16,9 процента ЗВР. Беларусь расположилась на 48-м месте — 40,7 тонн и 32,5 процента ЗВР.
57-е место занимает Украина — 25,5 тонн золота, 6,8 процента ЗВР. Азербайджан — 62-е место (20 тонн, 12,1 процента ЗВР), Таджикистан — 64-е место (14,6 тонн, 84,5 процента ЗВР), Латвия — 79-е место (6,6 тонн, 7,4 процента ЗВР), Литва — 82-е место (5,8 тонн, 9,9 процента ЗВР). 84-е место в рейтинге у Кыргызстана (4,9 тонн, 9,9 процента).
Источник: tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 12.05.2017 в 16:11:09 # 602824
Цитата: Mikado от 12.05.2017 16:02:31
Надо меньше хвастаться богатствами, чтобы "демократия" неожиданно не нагрянула в гости.
Надо меньше хвастаться богатствами, чтобы "демократия" неожиданно не нагрянула в гости.
ну ка подробнее , про запас золота , и какой то там демократия - которая ходит по гостям
я записываю