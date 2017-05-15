273 миллиона долларов потратили казахстанцы на новые автомобили в 2017 году

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едридмадрид 15 Мая 2017 в 15:25:15
Казахстана "КазАвтоПром", передает Today.kz.
При этом показатель этого года отстает от аналогичного в 2016 году на 23 процента. Сбыт по итогам апреля текущего года составил 3449 единиц – отставание от прошлогоднего значения на 8,9 процента, однако это выше результатов марта 2017 года на 27 процентов.
7 771 автомобилей, реализованных по итогам четырех месяцев, были импортными. 3 247 покупателей остановили выбор на продукции казахстанских автозаводов.
Рейтинг наиболее востребованных казахстанцами брендов по итогам отчетного периода возглавляет Toyota – с начала года на территории РК проданы 2 290 автомобилей этой марки. Сбыт моделей Lada составил 1 912 единиц, третью позицию занял Renault с показателем в 856 автомобилей.
В рейтинге легковых моделей лидируют Toyota Camry – 885 единиц, Lada 4x4 – 605 единиц и Ravon Nexia – 576 единиц.
Основную активность в приобретении легковых автомобилей в январе-апреле 2017 года продемонстрировали жители Алматы – 2 770 реализованных авто, Астаны – 2 149 и Атырау – 788 единиц.
http://today.kz/news/ekonomika/2017-05-15/742218-milliona-dollarov-potratili-kazahstantsyi-na-novyie-avtomobili-v-2017-godu/
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 15.05.2017 в 15:48:00 # 603329
покупаем НОВЫЕ АВТО , когда некоторые ели на еду собирают , вернее всё проедают и на коммуналку уходит
Цитата: едридмадрид от 15.05.2017 15:48:00Ты че против капитализма?
вот оно как , деньги оказывается имеется кое у кого у нас в Казахстане
покупаем НОВЫЕ АВТО , когда некоторые ели на еду собирают , вернее всё проедают и на коммуналку уходит
вот оно как , деньги оказывается имеется кое у кого у нас в Казахстане
покупаем НОВЫЕ АВТО , когда некоторые ели на еду собирают , вернее всё проедают и на коммуналку уходит
едридмадрид 15.05.2017 в 16:00:14 # 603337
Цитата: Zoggyla от 15.05.2017 15:52:27
Цитата: едридмадрид от 15.05.2017 15:48:00Ты че против капитализма?
вот оно как , деньги оказывается имеется кое у кого у нас в Казахстане
покупаем НОВЫЕ АВТО , когда некоторые ели на еду собирают , вернее всё проедают и на коммуналку уходит
вот оно как , деньги оказывается имеется кое у кого у нас в Казахстане
покупаем НОВЫЕ АВТО , когда некоторые ели на еду собирают , вернее всё проедают и на коммуналку уходит
не тупи , при коммунизме ( если его можно так назвать в СССР)
так же народ жил от зараплаты до зарплаты ,
те кто древний помнит , займи червонец до аванса или зарплаты
про то , чтоб иметь автомобииль - мможно просто промолчать
ЗОГУЛЯ заменить , тогда при СССР капитализмом и не пахло