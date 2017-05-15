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Экономика
Алматинский аэропорт: Мы будем бороться за повышение цен на свои услуги
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Гость 15 Мая 2017 в 21:58:41
Руководство международного аэропорта Алматы собирается повысить качество обслуживания путем повышения цен на свои услуги, передает корреспондент NUR.KZ.



Президент аэропорта Айбол Бекмухамбетов, отвечая на вопрос журналистов, какую часть стоимости авиабилета составляют услуги аэропорта авиакомпаниям, заметил, что в Алматы они на несколько порядков ниже, чем в других странах.

Он добавил, что руководство аэропорта собирается повысить данный вид сбора, что приведет к повышению цен на авиабилеты.



«На внутренних рейсах обслуживание добавляет к стоимости билета 406 тенге, на международных 1899 тенге, при этом в Бишкеке 4 572 тенге, в Москве 3243 тенге, в Стамбуле 4732 тенге, в Дубаи 6442 тенге. В Алматы услуги аэропорта в два раза ниже, чем даже в Средней Азии.



Мы хотим, чтобы цены на эти услуги у нас были одинаковыми и будем за это бороться. Это аэропортовские сборы, которые берутся за то, что пассажир пользуется пассажирским терминалом», - подчеркнул Айбол Бекмухамбетов.

"Естественно, при повышении уровня сервиса, при повышении качества услуг", - дополнил первый вице-президент международного алматинского аэропорта Кобланды Тумушев.



При этом руководство аэропорта просят не сравнивать уровень обслуживания алматинского аэропорта с бишкекским, ни с ташкентскими, так как это военные аэропорты. А также с московскими и киевскими, потому что в этих городах несоизмеримо больший пассажиропоток по сравнению с Алматы.



https://finance.nur.kz/1493336-almatinskiy-aeroport-budem-borot.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 15.05.2017 в 22:43:09   # 603433
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Алматинский аэропорт: Мы будем бороться за повышение цен на свои услуги
Во всем мире борются за клиента....
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  Makintosh 15.05.2017 в 23:21:58   # 603450
«На внутренних рейсах обслуживание добавляет к стоимости билета 406 тенге, на международных 1899 тенге, при этом в Бишкеке 4 572 тенге, в Москве 3243 тенге, в Стамбуле 4732 тенге, в Дубаи 6442 тенге. В Алматы услуги аэропорта в два раза ниже, чем даже в Средней Азии......
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Почему в Москве, Стамбуле и тд расценки на услуги аэропортов выше чем у нас(даже при этом повышении), а билеты ниже? Пустите Аэрофлот или Турецкие авиалинии на наш рынок они цены еще скинут.
Хапуги, бля всё никак не нажретесь.
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