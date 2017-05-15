Алматинский аэропорт: Мы будем бороться за повышение цен на свои услуги

Алматинский аэропорт: Мы будем бороться за повышение цен на свои услугиВо всем мире борются за клиента....
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 15 Мая 2017 в 21:58:41
Президент аэропорта Айбол Бекмухамбетов, отвечая на вопрос журналистов, какую часть стоимости авиабилета составляют услуги аэропорта авиакомпаниям, заметил, что в Алматы они на несколько порядков ниже, чем в других странах.
Он добавил, что руководство аэропорта собирается повысить данный вид сбора, что приведет к повышению цен на авиабилеты.
«На внутренних рейсах обслуживание добавляет к стоимости билета 406 тенге, на международных 1899 тенге, при этом в Бишкеке 4 572 тенге, в Москве 3243 тенге, в Стамбуле 4732 тенге, в Дубаи 6442 тенге. В Алматы услуги аэропорта в два раза ниже, чем даже в Средней Азии.
Мы хотим, чтобы цены на эти услуги у нас были одинаковыми и будем за это бороться. Это аэропортовские сборы, которые берутся за то, что пассажир пользуется пассажирским терминалом», - подчеркнул Айбол Бекмухамбетов.
"Естественно, при повышении уровня сервиса, при повышении качества услуг", - дополнил первый вице-президент международного алматинского аэропорта Кобланды Тумушев.
При этом руководство аэропорта просят не сравнивать уровень обслуживания алматинского аэропорта с бишкекским, ни с ташкентскими, так как это военные аэропорты. А также с московскими и киевскими, потому что в этих городах несоизмеримо больший пассажиропоток по сравнению с Алматы.
https://finance.nur.kz/1493336-almatinskiy-aeroport-budem-borot.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___
Почему в Москве, Стамбуле и тд расценки на услуги аэропортов выше чем у нас(даже при этом повышении), а билеты ниже? Пустите Аэрофлот или Турецкие авиалинии на наш рынок они цены еще скинут.
Хапуги, бля всё никак не нажретесь.