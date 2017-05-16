Речь о слиянии не идет, это будет покупка Казкома "Халык банком" - Шаяхметова

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koleso 16 Мая 2017 в 16:34:13
В то же время Шаяхметова отметила, что до сих пор никаких твердых документов и контрактов не подписано. Сроки, когда может появиться какая-то ясность по поводу сделки, сдвинулись.
"Большую часть процесса мы уже прошли. Сейчас происходит уточнение некоторых цифр. Сам процесс очень сложный, трудоемкий. Вовлекаются государственные ресурсы, внешние консультанты, аудиторы, инвест-банкиры. Также в обсуждении задействован Нацбанк РК. Мы продолжаем и посмотрим, как будут дальше развиваться события", - пояснила Шаяхметова.
Председатель правления "Халык банка" отметила, что если сделка состоится, Казком станет дочерним банком в структуре "Халык". При этом "Халык банк" купит акции Казкома.
"Мы ожидали, что уже на конец мая будут какие-то четкие понимания по срокам, но сделка очень сложная и возникают определенные рабочие моменты. Есть еще вопросы, на которые мы не получили ответы", - сообщила глава банка.
Также Шаяхметова рассказала о сделке по продаже 60 процентов акций "Алтын банка" китайскому банку China Citic Bank Corporation. Она будет закрыта в начале второго полугодия 2017 года.
"Проводим дилидженс физический. Ожидаем, что сделка будет закрыта после второго полугодия", - уточнила Шаяхметова.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/rech-sliyanii-idet-budet-pokupka-kazkoma-halyik-bankom-318095/
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Даригер Ватс 16.05.2017 в 16:58:28 # 603651