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Экономика
Путин объяснил рост цен на бензин
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Гость 15 Июля 2017 в 18:58:54
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране. По его словам, это связано со многими факторами, в том числе внешней конъюнктурой рынка этого вида топлива. Об этом глава государства рассказал на встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината, передает ТАСС.

«Если у нас свободный рынок, то мы принципиально не можем держать свои цены по-другому, чем в соседних странах, иначе нам нужно просто создавать новый железный занавес», — сказал он.

Путин заметил, что в России цены на бензин и так ниже, чем во многих других государствах, из-за чего топливо вывозится за границу. «Если мы не хотим, чтобы у нас все утащили, то надо и внутри страны держать определенный уровень», — пояснил президент.

Он подчеркнул, что российские власти не позволят производителям и продавцам бензина задирать цены, но искусственно их занижать тоже не будут, так как, по его словам, это вредно для экономики.

Глава государства отметил, что проблему нужно решать не снижением цен, а повышением уровня зарплат и благосостояния людей. «В некоторых странах-производителях газа, допустим, держат очень низкие цены на газ. Но это полностью перевернутая экономика. Они уже давно понимают, что надо действовать по-другому, но не могут делать этого шага к выравниванию экономики, потому что с этим связана сразу целая цепочка последствий, в том числе социального характера», — заключил Путин.

Согласно прогнозу Федеральной антимонопольной службы, рост цен на топливо в России в ближайшие 10 лет не будет превышать уровень инфляции. Все предыдущие скачки объяснялись ростом акцизов.

lenta.ru
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ashot 15.07.2017 в 19:10:55   # 616874
Ну все понятно, расходимся
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  walker 15.07.2017 в 19:42:39   # 616875
Троцкий перед этим персонажем - наивный простофиля)))

Ожидаем новый мэйнстрим: "3.14здит как Путин"
Может, это произойдет даже раньше его отхода от власти. Может, это совпадет с отходом из жизни.
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  Versus 15.07.2017 в 19:59:29   # 616876
Цитата: walker от 15.07.2017 19:42:39
Троцкий перед этим персонажем - наивный простофиля)))

Ожидаем новый мэйнстрим: "3.14здит как Путин"
Может, это произойдет даже раньше его отхода от власти. Может, это совпадет с отходом из жизни.
ну перескажи тогда по своему ( что не скажи всегда найдётся умник которому это будет не нравится, и не потому что он тему рубит, а потому что просто надо не соглашаться)
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  Marvel 15.07.2017 в 20:01:19   # 616877
Наш хоть на Бозумбаева ссылается. Этот налог в виде бензина реально достал. У нас тоже поднимут.
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  arhar 15.07.2017 в 20:34:48   # 616882
а я думал, что если выкинуть товар по более низкой цене, чем у соседей, то цена будет падать так же и у соседа, а не наоборот, у вас цена будет подниматься до уровня тех, что у соседей))
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  jumanjiqz 15.07.2017 в 20:53:10   # 616883

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  Mikado 16.07.2017 в 00:01:18   # 616896
Цитата: arhar от 15.07.2017 20:34:48
а я думал, что если выкинуть товар по более низкой цене, чем у соседей, то цена будет падать так же и у соседа, а не наоборот, у вас цена будет подниматься до уровня тех, что у соседей))


Всегда мотивируют тем, что будут вывозить топливо соседям и у самих возникнет дефицит.
Но это отмазки для народа. Потому что ничто не мешает ввести налог на экспорт, который нивелирует разницу. А если есть излишки производства, то на объем этих излишек можно установить беспошлинную квоту. Тогда и волки сыты, и овцы целы.
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  SVOY 16.07.2017 в 00:39:35   # 616898
Деньги кончаются. Нужно пополнять казну любыми путями.
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  Antoly 16.07.2017 в 01:10:09   # 616904
Подскажите пожалуйста, сколько можно вывезти топлива за границу? Без контроля через границу, больше чем в баке автомобиля не вывезешь.

Кстати, с 15 июля в Азербайджане на 28,5 процента повышена розничная цена автомобильного бензина Aİ-92
Источник: http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/306106/
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