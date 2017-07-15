Путин объяснил рост цен на бензин

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 15 Июля 2017 в 18:58:54
«Если у нас свободный рынок, то мы принципиально не можем держать свои цены по-другому, чем в соседних странах, иначе нам нужно просто создавать новый железный занавес», — сказал он.
Путин заметил, что в России цены на бензин и так ниже, чем во многих других государствах, из-за чего топливо вывозится за границу. «Если мы не хотим, чтобы у нас все утащили, то надо и внутри страны держать определенный уровень», — пояснил президент.
Он подчеркнул, что российские власти не позволят производителям и продавцам бензина задирать цены, но искусственно их занижать тоже не будут, так как, по его словам, это вредно для экономики.
Глава государства отметил, что проблему нужно решать не снижением цен, а повышением уровня зарплат и благосостояния людей. «В некоторых странах-производителях газа, допустим, держат очень низкие цены на газ. Но это полностью перевернутая экономика. Они уже давно понимают, что надо действовать по-другому, но не могут делать этого шага к выравниванию экономики, потому что с этим связана сразу целая цепочка последствий, в том числе социального характера», — заключил Путин.
Согласно прогнозу Федеральной антимонопольной службы, рост цен на топливо в России в ближайшие 10 лет не будет превышать уровень инфляции. Все предыдущие скачки объяснялись ростом акцизов.
lenta.ru
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ожидаем новый мэйнстрим: "3.14здит как Путин"
Может, это произойдет даже раньше его отхода от власти. Может, это совпадет с отходом из жизни.
Цитата: walker от 15.07.2017 19:42:39ну перескажи тогда по своему ( что не скажи всегда найдётся умник которому это будет не нравится, и не потому что он тему рубит, а потому что просто надо не соглашаться)
Троцкий перед этим персонажем - наивный простофиля)))
Ожидаем новый мэйнстрим: "3.14здит как Путин"
Может, это произойдет даже раньше его отхода от власти. Может, это совпадет с отходом из жизни.
Троцкий перед этим персонажем - наивный простофиля)))
Ожидаем новый мэйнстрим: "3.14здит как Путин"
Может, это произойдет даже раньше его отхода от власти. Может, это совпадет с отходом из жизни.
Цитата: arhar от 15.07.2017 20:34:48
а я думал, что если выкинуть товар по более низкой цене, чем у соседей, то цена будет падать так же и у соседа, а не наоборот, у вас цена будет подниматься до уровня тех, что у соседей))
а я думал, что если выкинуть товар по более низкой цене, чем у соседей, то цена будет падать так же и у соседа, а не наоборот, у вас цена будет подниматься до уровня тех, что у соседей))
Всегда мотивируют тем, что будут вывозить топливо соседям и у самих возникнет дефицит.
Но это отмазки для народа. Потому что ничто не мешает ввести налог на экспорт, который нивелирует разницу. А если есть излишки производства, то на объем этих излишек можно установить беспошлинную квоту. Тогда и волки сыты, и овцы целы.
Кстати, с 15 июля в Азербайджане на 28,5 процента повышена розничная цена автомобильного бензина Aİ-92
Источник: http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/306106/
© Кавказский Узел