Госдолг Италии установил исторический рекорд и составил 2,279 триллиона евро

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danilov 15 Июля 2017 в 16:42:22
За минувший год государственные долги Италии возросли на 2,07% и составляли € 2,217 триллионов к концу 2016 года. Рекорд суверенная задолженность установила в апреле 2017 года, когда ее показатели достигли € 2,27 триллионов. Однако в мае текущего года Центральный банк Италии зафиксировал очередной скачок госдолга, достигшего € 2,279 триллионов.
По информации Bankitalia, за май месяц задолженность страны выросла на 8 миллиардов евро, к чему привели увеличившиеся на € 7 миллиардов расходы на государственную администрацию. При этом, сообщает Bloomberg, за последнее десятилетие количество итальянцев, проживающих за чертой бедности, увеличилось с 1,7 до 4,7 миллиона человек, а относительно бедными считаются 13% населения, что составляет почти 8,5 миллиона человек.
http://oane.ws/
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D1%83