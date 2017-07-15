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Экономика
Госдолг Италии установил исторический рекорд и составил 2,279 триллиона евро
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danilov 15 Июля 2017 в 16:42:22
Госдолг Италии в мае 2017 года установил максимальный рекорд, побивапрельские показатели. По сведениям Центрального банка страны, суверенный долг Италии составляет € 2,279 триллионов, передает агентство «Прайм».

За минувший год государственные долги Италии возросли на 2,07% и составляли € 2,217 триллионов к концу 2016 года. Рекорд суверенная задолженность установила в апреле 2017 года, когда ее показатели достигли € 2,27 триллионов. Однако в мае текущего года Центральный банк Италии зафиксировал очередной скачок госдолга, достигшего € 2,279 триллионов.

По информации Bankitalia, за май месяц задолженность страны выросла на 8 миллиардов евро, к чему привели увеличившиеся на € 7 миллиардов расходы на государственную администрацию. При этом, сообщает Bloomberg, за последнее десятилетие количество итальянцев, проживающих за чертой бедности, увеличилось с 1,7 до 4,7 миллиона человек, а относительно бедными считаются 13% населения, что составляет почти 8,5 миллиона человек.

http://oane.ws/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пермяк 15.07.2017 в 17:03:25   # 616868
Ну да, не то что страна-бензоколонка, нахер качать и продавать нефть, строить газопроводы, и т.д., можно же тупо жить в долг.
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  старик 15.07.2017 в 20:16:48   # 616881
Не слал, чтобы какая нибудь страна страдала из-за долга, пример-сучья страна Америка, со своим умопомрачительным долгом.
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  Antoly 16.07.2017 в 01:18:22   # 616905
А что плохого для тех людей, которые живут в странах, обладающих самым крупным долгом? Первые 20 стран очень так ничего...но живут же)))

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D1%83
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