Сколько будет стоить доллар осенью в Казахстане?

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едридмадрид 18 Июля 2017 в 17:18:49
Казахстан сегодня является лидирующей страной по добыче нефти в азиатском регионе и добывает в среднем 1,7 млн баррелей в сутки. На продажу углеводородов (в первую очередь, нефти) приходится до 15% ВВП.
Бюджет страны в большой степени строится из расчета объемов продажи нефти, средней стоимости «черного золота» на мировом рынке ($50/баррель) и средней курсовой стоимости доллара США (330 тенге).
На рынке нефти складывается очень неблагоприятная ситуация. С апреля 2017 нефть потеряла в цене около $10 (17,15%) по марке Brent и уверенно закрепилась ниже $50 за бочку. Основной причиной резкого удешевления стал серьезный избыток предложения на рынке, который на сегодняшний день оценивается в 280 млн баррелей.
Для стабилизации цены на нефть выше $50 нужно как минимум исчерпать эту разницу, что в условиях текущей ситуации на рынке нефти сделать практически невозможно.
Попытку удержать стоимость нефти выше $50/баррель предприняли страны ОПЕК и 10 стран, не входящих в картель (в том числе Казахстан и Россия). 30 ноября 2016 был подписан договор о сокращении объемов добычи на 1,8 млн баррелей/сутки. Предполагалось, что это сокращение в течение полугода приведет к сокращению избытков запасов нефти в мире, что благоприятно повлияет на ценообразование на рынке. Но по итогам периода ситуация кардинально не изменилась. В мае 2017 соглашение было продлено до конца первого квартала 2018.
Давайте посчитаем. За время действия договора ОПЕК+ (с декабря 2016 по май 2017) объем недодобытой нефти должен был составить 234 млн баррелей, что в итоге могло привести к относительному балансу спроса и предложения на рынке нефти. Почему же этого не произошло?
Ответ на этот вопрос есть. В то время как ОПЕК+ сокращали добычу (к слову, не всегда полностью выполняя соглашение), страны, которые в соглашении не участвуют, использовали договоренность для наращивания объемов производства. И кто, вы думаете, лидер? Конечно, Соединенные штаты. За время действия соглашения США увеличили добычу более чем на 850 тыс. баррелей/сутки.
Основной прирост добычи идет за счет сланцевой нефти, но, если раньше цены ниже $50 тормозили добычу, так как она была нерентабельной, то на сегодняшний день «сланцевики» заявили о том, что готовы добывать даже при $25/баррель.
Но это еще не всё. Как ни странно, добычу нарастили (и продолжают наращивать) и страны Картеля, которые были освобождены от договора о сокращении. Здесь лидерами стали Иран, Ливия и Нигерия.
Если обратиться к цифрам, то Ливия за время действия соглашения ОПЕК+ нарастила добычу на 400 тыс. баррелей, а Нигерия на 200 тыс. баррелей/сутки. Иран увеличил добычу на 500 тысяч бочек. Это привело к тому, что последний отчет ОПЕК показал, что добыча в картеле выросла на 210 тыс. баррелей/сутки.
Арифметика простая: общий рост добычи нефти уже превысил оговоренное сокращение добычи в 1,8 млн баррелей ОПЕК+. Что должно привести к тому, что объемы запасов нефти не только не сократятся, но могут и снова повыситься.
Чтобы хоть как-то удержать цену выше $40 за баррель, нужно дополнительное сокращение объемов производства. Представители ОПЕК уже начали заявлять о подобном сценарии, но, вероятнее всего, многие участники текущего договора о сокращении не поддержат его. О чем уже заявили, в частности, Казахстан и Россия.
Все это негативно сказывается на нефтяных котировках. Небольшая передышка в конце июня после глобального обвала вновь обернулась «свободным падением» нефтяных цен. Многие аналитики предполагают, что текущая ситуация с дестабилизацией спроса и предложения на рынке может привести к снижению мировой цены на нефть в район $38–40 за баррель. И вероятнее всего, роста и стабилизации цены в районе $50 за баррель в ближайшее время не предвидится
Как это может отразиться на курсе казахстанского тенге? Сугубо негативно.
Давайте вернемся к бюджетным цифрам. Итак, экономисты рассчитывали на стоимость нефти минимум $50, а финансисты определили средний курс доллара в 330 тенге. Исходя из этих значений предполагалось, что с каждого проданного барреля страна получит 16500 тенге.
Что было на самом деле? При стоимости нефти в $54–57 в начале года бюджетного дефицита не возникало. Проблемы начались при достижении уровня $50 за баррель и продолжаются на сегодняшний день. Если мы возьмем расчетное бюджетное значение стоимости барреля в тенге и поделим его на стоимость нефти в долларах (возьмем $50 за бочку), то получится, что курс доллара в тенге недооценен: 16500/50 = 330 тенге (при курсе реальном курсе доллара 320–325 тенге).
Получается, что если цена на нефть упадет в район $45 за баррель (а такое уже происходило в конце июня), то курс доллара должен будет составлять минимум 366 тенге (чего в июне не произошло), а при $40 за бочку – минимум 412,50.
В III квартале 2017 многие аналитики прогнозируют снижение стоимости нефти в район $38–40 на фоне продолжающегося увеличения добычи нефти, в первую очередь в США, которые рассчитывают нарастить производство до 10 млн баррелей/сутки при текущих объемах добычи 9,25 млн баррелей, то есть еще плюс 750 тыс. А так же существует еще и фактор снижения потребления. Китай, который является одним из основных потребителей, заявил, что в том же III квартале собирается сократить переработку нефти на 10% на фоне снижающего спроса на производные углеводородов, в частности, на бензин.
Если этот сценарий воплотится в жизнь, дефицит бюджета может составить 90–120 тенге с бочки «черного золота». Для восполнения дефицита Нацбанку РК осенью не останется другого выхода как «отпустить» курс тенге к доллару, что может привести к скачку пары USD/KZT в район 430–450 тенге за единицу американской валюты.
https://forbes.kz/process/expertise/kakim_budet_kurs_tenge_k_dollaru_v_ blijayshee_vremya
Комментарии, по рейтингу, по дате
Один вопросик к эксперду,
Когда нефть росла, почему тенге падал?
Середину статьи можно выкинуть, оставить заголовок и последний абзац
""На днях в Атырау состоялась конференция, посвященная инициативе прозрачности в добывающих отраслях. Инициатива позволила достоверно установить: доходы от нефти составляют 25 процентов госбюджета. Однако еще очень серьезная часть средств, инвестируемых недропользователями, никак не контролируется. Если подсчитать и эти деньги, то окажется, что Казахстан на нефтяной игле сидит так, что серьезней некуда.