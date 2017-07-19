Предпосылки для девальвации готовы, сроки неизвестны — эксперты

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KAN13 19 Июля 2017 в 12:11:53
Национальный банк Казахстана опубликовал очередное информационное сообщение. Помимо прочего, в нем сообщается, что на сегодняшний день «валютные предпочтения вкладчиков сохраняются в пользу тенговых активов».
— По предварительным данным июня, превышение доли тенговых депозитов над валютными продолжает расширяться. Наблюдается также рост доли тенговых кредитов. При этом спрос на кредитные ресурсы остается стабильным и сопровождается постепенным снижением ставок, — говорится в сообщении.
Хотя до уровня декабря 2016 года объем тенговых депозитов еще не дотягивает.
Аналогичную картину рисует портал Ranking — но на основе данных все того же Нацбанка РК.
Вроде бы вполне оптимистичные данные. Но некоторые эксперты считают, что о победе курса на дедолларизацию рапортовать еще рано. Особенно если вспомнить, что Нацбанку даже пришлось проводить валютную интервенцию, чтобы сохранить текущий курс тенге.
Не берегут, а играют
Экономист Асет Наурызбаев столь высокий рост тенговых депозитов объясняет особенностями отечественной банковской системы.
— В стране нет никаких долгосрочных депозитов, есть только краткосрочные — от одного до трех месяцев.
И люди не сохраняют сбережения, а пытаются поймать выгоду. Это тот же «carry trade», но только руками населения, а не крупных игроков, — утверждает экономист.
(Carry trade — одна из стратегий действий инвесторов на фондовом и валютном рынке, которая считается довольно рискованной — прим.).
При этом при первых же признаках нервозности на бирже, говорит Асет Наурызбаев, все эти деньги «уйдут в валюту».
И усугубят положение, которое и без того сегодня на самом деле нельзя назвать стабильным. Существующий курс, по словам экономиста, не является действительно рыночным, поскольку не соответствует реальному спросу внутри страны. А он огромный. Подтверждением тому стала и валютная интервенция Национального банка 21-22 июня 2017, когда на валютной бирже регулятор продал 101 млн долларов США.
Плотина к обрушению готова
— Эти «мегасделки» очевидно заключались в рамках методов по связыванию денежной массы. Например, Самруку выделили средства — тем нужно погашать долги, требуются средства и на другие неотложные нужды. Значит будут брать тенге и покупать валюту.
Если сделки проводить на валютной бирже — курс сразу обвалится. Поэтому Национальный банк будет заключать небиржевые сделки. И начинается полностью непрозрачная бухгалтерия, ручное управление валютным курсом, — говорит экономист.
— Те объемы тенге, которые вывалили на рынок, так или иначе превратятся в доллары.
Все нацкомпании, которые получили свои тенговые депозиты обратно, побегут погашать кредиты от международных финансовых институтов. А курс уже подрос — то есть кредиты подорожали, долларов нужно больше.
Экономист говорит, что Нацбанк будет тратить свои золотовалютные резервы на то, чтобы не допустить колебаний курса. До какого-то момента он сможет обходиться собственными резервами.
Но при первом же сигнале опасности подключится население
Сограждане просто на все деньги, которые держали на краткосрочных тенговых депозитах, начнут закупать валюту. И вот тогда денег Нацбанка может уже не хватить. Что означает практически немедленную девальвацию.
— Такое «прилетает» в тот момент, когда не ждешь. Сейчас все предпосылки сформированы, но когда рухнет плотина — неизвестно, — резюмирует Наурызбаев.
Все зависит от Нацбанка
Экономист Ерлан Ибрагим объясняет рост тенговых депозитов повысившимся доверием сограждан к отечественной валюте.
— Депозиты — это все-таки массовый инструмент. Население видит, что в течение года тенге более-менее укрепился, да и ставки на тенговых депозитах сейчас очень высокие. Плюс доходность тенговых депозитов сейчас держится на уровне 10-12%, а валютных около 2%. Люди сейчас думают, что эта ситуация будет стабильной, — предполагает Ерлан Ибрагим.
Однако сам экономист оптимизма сограждан по поводу перспектив тенге не разделяет. Хотя и отмечает, что «все будет зависеть от той стратегии, которую выберет Национальный банк». По его мнению, регулятор далеко не всегда придерживается рыночного принципа формирования валютного курса и своей политикой оказывает существенное влияние. Одновременно делая его непредсказуемым.
— Понимая, что колебания курса могут быть достаточно резкими, я бы не стал хранить значительную долю своих сбережений в тенге, — предостерегает Ерлан Ибрагим. — Лично мое мнение, хранить нужно в долларах или евро.
Справедливый курс тенге, по мнению экономиста, сейчас ближе к 330.
— Но это только на текущий момент. Среди основных факторов ценообразования на рынке нефтепродуктов — геополитика. Тут ситуация все время меняется, что в свою очередь влияет и на валютные цены, — делает он оговорку. — Сейчас баррель стоит около 48,5, рубль в районе 58, и в этих условиях действительно рыночный курс доллара составлял бы примерно 328 тенге.
Экономист напомнил, что 21-22 июня 2017, когда и прошли интервенции Нацбанка, доллар стоил около 320 тенге, нефть заметно подешевела — почти до 46, а курс рубля упал почти до 61.
— Интервенция Нацбанка — это сдерживание спекулятивного колебания на фоне заметного снижения стоимости барреля нефти. В целом не стоило бы делать так интенсивно. Можно было позволить курсу самостоятельно «устаканиться».
Небольшая недооцененность сейчас может привести к резким колебаниям в будущем — говорит Ерлан Ибрагим.
https://365info.kz/2017/07/predposylki-dlya-devalvatsii-gotovy-sroki-neizvestny-eksperty/
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 19.07.2017 в 12:25:15 # 618650
Цитата: Лялька от 19.07.2017 12:23:07Пока мы будем зависеть от цены на нефть и пока одна семья не уйдет
Опять? Когда же это кончится?????????????
Опять? Когда же это кончится?????????????
Цитата: Deamos89 от 19.07.2017 13:32:23
чтобы вы сдохли пидоры которые это делают
чтобы вы сдохли пидоры которые это делают
Я думаю это немного не правильно, мы нефтяная страна, поэтому как бы вам это не хотелось, но курс будет скакать у нас, а 90% наших проигрышей в экономике, образовании и т.д. это от ченуш наших тупых и взяточников в одном лице.
MишаМашкевич 19.07.2017 в 14:11:05 # 618684
В принципе вроде должно было хватать и на черный день-но вместе с ВВП росли и аппетиты наших людей, которые понастроили 5 метровые заборы да дворцы с мраморными полами и витражными потолками. А зависть вещь заразительная, да и не лечится. Захотели жить так многие.
Поэтому заработная плата не поспевает за инфляцией, налоговая база не увеличивается, все дорожает, а мы держимся.
Если сказать что люди об не знали-НЕТ, даже предупреждали. Поэтому и были эти попытки возражения заводов, цехов в стране. Куда это все ушло-знаем по громким судам. Тут еще всякие умники начали по своему капусту рубить, есть человеческий фактор, бывают люди не тем занимаются-вот и итог. Имеем что имеем.
Мы импортозависимая страна. Даже если помидоры на фоне девальвации дорожают о чем, можно вообще говорить.
А что ещё есть куда обваливаться?