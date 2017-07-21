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Экономика
Будет ли девальвация тенге после ЭКСПО - эксперт
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едридмадрид 21 Июля 2017 в 17:11:18
Все чаще читаю и слышу о возможной девальвации тенге по отношению к доллару США. При этом используют такие популистические заявления, которые в принципе к курсу никакого отношения не имют. Например, закончится ЭКСПО и, все, курс будет девальвирован.

Потом приводят вариант, что НБ РК дал деньги ККБ и это увеличит денежную массу и повлияет на курс, так как включили печатный станок.
Сейчас тоже самое говорят про новую программу помощи БВУ.

Надо сказать, что такие заявления, мягко говоря, говорят только о том, что люди совершнно далеки от экономических процессов, которые проходят в стране.
Давайте начнем с того, что сейчас у нас понимают под девальвацией - под девальвацией у нас понимают резкое обесцененеи валюты в течение короткого срока времени (в нашем понимании - это 1-2 дня).

Так вот, после перехода на свободно плавающий курс такой сценарий в принципе невозможен, так как уже нет фиксированного курса тенге по отношению к доллару США. Поэтому говорить о девальвации в принципе уже неверно и неактуально.

Можно говорить о факторах, которые влияют на курс тенге в кракткосрочной, долгосрочной и среднесрочной перспективе.

В краткосрочной перспективе курс тенге сейчас по-сути зависит только от двух факторов - российского рубля и цен на нефть.

В среднесрочной перспективе нужно учитывать еще платежный баланс, экономические факторы, такие как инфляция и денежная масса.

В долгосрочной перспективе нужно смотреть на прозводительность труда и его отставание от темпов роста в США и других странах.

Теперь про помощь Банкам и предоставление ликвидности. У Банков сейчас нет проблем с ликвидностью, о чем свидетельствует сумма стерелезованной массы НБ РК через свои ноты. Там огромная сумма и это означает, что Банкам нужны не деньги, а капитал. Это совершенно разные вещи. И когда БВУ предоставляется помощь, эта помощь сразу же утилизируется Национальным Банком. Поэтому говорить про печатный станок весьма глупо и неверно.

Чтобы увеличить денежную массу в стране, которая может оказать давление на курс для этого нужно:

1. Снижение процентных ставок НБ РК, что приведет к тому, что БВУ выгоднее кредитовать, чем держать деньги у регулятора и это приведет к притоку денежной массы в экономику. И то это приведет больше не к девальвации, а к росту инфляции, а вот рост инфляции в будущем может уже влиять на курс, но это влияние уже среднесрочное.

2. Рост экономической активности. На фазе роста появляются дополнительные проекты, которые будут способны кредитоваться и это вызовет увеличение кредитования со стороны БВУ, что также приведет к росту денежной массы.

Поэтому, девальвации в ближайшие годы мы вообще не увидем, а темпы обесценения тенге по отношению к доллару США в принципе зависят больше от внешних факторов в краткосрочной перспективе и от внутренних в среднесрочной и долгосрочной.

Если обесценение будет в пределах разницы в ставках между долларами и тенге и на уровне инфляции, то это нормальный процесс, который никак не влияет на обесценение депозитов населения и ускоряет процесс дедолоризации. Например, если доллар через год будет стоить 350-360 тенге, то это не девальвация, а обесцение в пределах нормальных экономических процессов.

https://www.facebook.com/Gaztok/posts/1414688331929647
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Enzo 21.07.2017 в 17:41:43   # 619497
Все вы умные слова говорите, а когда курс резко скаконет скажете: "Да я сам утром узнал"
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  Saturn 21.07.2017 в 17:42:54   # 619498
Нефть катиться к хуям собачим, закупаем доляры если есть манатки
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  spy 21.07.2017 в 18:02:00   # 619503
Все поняли да? Девальвации не будет...как обычно в принципе...
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  Байконыр 21.07.2017 в 18:18:38   # 619505
Не в первой такой, бла- благодарю шоу
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