Променяли местный рынок на Узбекистан:как казахстанский картофель продают соседям

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едридмадрид 26 Июля 2017 в 17:07:42
За первые 5 месяцев 2017 года экспорт картофеля принес Казахстану 13,4 млн долларов. Всего было продано чуть более 79,4 тысяч тонн картофеля. В Таджикистан ушло 580 тонн, в Туркмению – 159. Все остальное отправилось в Узбекистан.
Узбекистан был и остается крупнейшим покупателем этой продукции, однако аппетиты южных соседей до этого было скромнее: за весь 2016 год с Казахстана было экспортировано около 50 тыс. тонн продукции на общую сумму 5,9 млн долларов. Кроме того, обычно основная доля продаж приходилась на вторую половину года, то есть на экспорт шел новый урожай, что не сказывалось на ценах внутреннего рынае. Таджикистан, к слову, также не баловал казахстанских производителей своим вниманием: всего 19,5 тонн за весь 2016 год, что в 30 раз меньше показателей января-мая 2017-го.
Откуда такая активность?
Цена на картофель на внутреннем рынке Узбекистана выросла с начала года в несколько раз, превысив отметку в пересчете на казахстанскую валюту в 300 тенге за килограмм. В таких условиях товар дешевле закупить в Казахстане,чем и воспользовались местные предприниматели.
Местные аграрии цены подняли, но относительно ненамного: в среднем со 158,8 (в январе-мае 2016-го) до 169,2 долларов за тонну. Чтобы получить эти значения, достаточно разделить стоимость экспортированной продукции на объем, а эти данные есть в открытом доступе.
Полученный результат интересен тем, что цена за килограмм картофеля не дотягивает и до 60 тенге: подобных цен на розничном рынке и близко нет даже после начала сбора нового урожая.
Как итог:
картофеля для внутреннего рынка не осталось, к чему стабилизационные фонды оказались не готовы
Одновременно с этим вырос импорт продукции: всего было закуплено около 13,4 тыс. тонн на 3,4 млн долларов, тогда как за первые пять месяцев предыдущего года показатели сложились на уровне 3,4 тыс. тонн и 851 тыс. долларов.
Основные пути импорта – Пакистан, Иран, а также Германия и Нидерланды. И стоимость товара в этих странах куда выше: в среднем 252 доллара за тонну. А это не могло не стать очередным толчком к росту цен на внутреннем рынке Казахстана.
К слову, значительный рост цен в первом полугодии отмечался и на другие виды продуктов питания. Например, лук вырос за 6 месяцев в цене на 73,8%, капуста – на 61%. Одновременно с этим объем продаж этих овощей в Узбекистан по итогам 5 месяцев составил 22,4 тыс. тонн (1,9 млн долларов) и 2,6 тыс. тонн (110 тыс. долларов). Это в разы больше показателей 2016 года. Одновременно с этом импорт того же лука составил почти 30 тыс. тонн, но средняя цена покупки значительно выше стоимости продажи: 252,5 долларов против 84,4 долларов за тонну.
Торгуют, но не тем
В марте 2017 года Казахстан с официальным визитом посетил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В ходе визита главы государств обсудили ряд вопросов, один из которых – это создание благоприятных условий для доступа казахстанских сельхозпроизводителей на рынок Узбекистана.
Уже 31 марта вышло постановление, согласно которому Узбекистан снизил или вовсе отменил пошлину на ряд ввозимых товаров. В список попали макаронные изделия, пшеничная мука, подсолнечное и сафлоровое масло, соки, консервированные овощи, а также соусы и продукты для их приготовления.
Ожидалось, что принятые меры позволят продукции казахстанских производителей либо закрепится на иностранном рынке, либо впервые выйти на него.
Далеко идущие выводы делать конечно рано, но можно говорить о том, что резкого старта не вышло.
Макаронные изделия, продукты для приготовления соусов и соки в январе-мае в Узбекистан практически не экспортировались (счет идет на несколько тонн). Экспорт подсолнечного масла упал с 3,3 млн долларов (3,26 тыс. тонн) до 635 тыс. долларов (684,5 тонны), при том, что поставки в Китай, к примеру, выросли более чем в 2 раза — до 10 млн долларов.
Что касается муки, объем продаж составил 229,7 тыс. тонн за 40,8 млн долларов – это на 28,8% и 26,4% ниже показателей января-мая 2016-го года. Справедливости ради стоит отметить, что Казахстан в принципе несколько сократил экспорт этой продукции, а Узбекистан предпочитает молоть пшеницу самостоятельно: ее экспорт в эту страну составил 616 тыс. тонн, что на 20 тыс. больше показателей за аналогичный период предыдущего года.
https://365info.kz/2017/07/promenyali-mestnyj-rynok-na-uzbekistan-kartofel-prodayut-sosedyam/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Makintosh от 26.07.2017 17:37:16
Молодцы! Шарят. Хоть фермеры нормально поднимут... В принципе пример есть-нефть и ее составляющие.
Молодцы! Шарят. Хоть фермеры нормально поднимут... В принципе пример есть-нефть и ее составляющие.
Во всем мире сельхозка является убыточным занятием. И сколько дотаций не давай, проку мало будет.
Нужны кардинальные реформы.
Цитата: Absolute от 26.07.2017 19:04:37
Во всем мире сельхозка является убыточным занятием. И сколько дотаций не давай, проку мало будет.
Нужны кардинальные реформы.
Цитата: Makintosh от 26.07.2017 17:37:16
Молодцы! Шарят. Хоть фермеры нормально поднимут... В принципе пример есть-нефть и ее составляющие.
Молодцы! Шарят. Хоть фермеры нормально поднимут... В принципе пример есть-нефть и ее составляющие.
Во всем мире сельхозка является убыточным занятием. И сколько дотаций не давай, проку мало будет.
Нужны кардинальные реформы.
Я с вами согласен, датировать надо и прослеживать КУДА эти дотации ушли. Тогда будет порядок.
А я рад тому факту, что они - крестьяне получили сверхприбыль(значит, в следующем году они пустят излишки денег на развитие,новые сорта, удобрения и т.п.) и говорю- почему КМГ можно поднимать цены на бензин при спросе, фермерам-нельзя что ли?