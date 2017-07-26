Променяли местный рынок на Узбекистан:как казахстанский картофель продают соседям

Цитата: Makintosh от

Молодцы! Шарят. Хоть фермеры нормально поднимут... В принципе пример есть-нефть и ее составляющие. Молодцы! Шарят. Хоть фермеры нормально поднимут... В принципе пример есть-нефть и ее составляющие.

Во всем мире сельхозка является убыточным занятием. И сколько дотаций не давай, проку мало будет.Нужны кардинальные реформы.