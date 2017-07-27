«Это слишком дорого»: 20-летний астанчанин обратился к президенту

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KAN13 27 Июля 2017 в 08:56:42
Сагадиев прокомментировал обращение казахстанца к Назарбаеву по ценам в вузах
Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев прокомментировал обращение казахстанца Ивана Артаева к Главе государства. По словам Сагадиева, МОН не может диктовать цены частным вузам, на дороговизну обучения в которых и пожаловался Артаев, передает Today.kz.
В ходе брифинга в пресс-центре Правительства РК Сагадиева попросили прокомментировать обращение казахстанца, в котором он сетует на цены на высшее образование в стране. Так, по словам Артаева, год обучения в КазГЮУ стоит 845 тысяч тенге. Таких денег, говорит он, у молодежи попросту нет.
"Если высшее учебное заведение считает, что при этой стоимости у него будет достаточное количество студентов, то значит, это правильно. Это рынок, услуги. Я не думаю, что министерство должно диктовать частным вузам, какие цены устанавливать", - ответил на это Сагадиев.
Объяснил это министр тем, что с регулированием цен появятся новые проблемы в процессе обучения.
"Почему? Опять начнется замкнутый круг – коррупция, очереди, недоступность и так далее. Почему мы надеемся, что рынок сработает", - добавил глава МОН.
Ранее в ходе брифинга министр сообщил, что не примет участия в дебатах, на которые его вызвал общественный деятель Мухтар Тайжан.
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