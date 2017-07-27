Китай преобразует крупные госкомпании в акционерные общества

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danilov 27 Июля 2017 в 18:25:35
Благодаря реформам Китай намерен возродить государственный сектор экономики и создать «более крупные и сильные» конгломераты, способные конкурировать на мировой арене. Как уточняет Reuters, в рамках реформ также планируется закрыть самые неконкурентоспособные компании и модернизировать структуру собственности некоторых госпредприятий.
Кроме того, власти хотят укрепить роль коммунистической партии Китая в руководстве крупными госкомпаниями и предпринять усилия для предотвращения потери госактивов во время реструктуризации. Правительство Китая также намерено помочь защитить законные права работников и обеспечить стабильность корпоративных реформ.
При этом основное внимание будет уделяться формированию советов директоров госкомпаний, чтобы привести их в соответствие с нормами корпоративного управления. Помимо этого планируется поставить размер заработных плат руководства в зависимость от прибыли и производительности компаний. Reuters добавляет, что на сегодняшний день правительство Китая владеет и управляет 101 предприятием почти во всех секторах экономики — от ядерной промышленности до медицины.
Рост китайской экономики по итогам первого полугодия оказался выше ожиданий экспертов и планов правительства КНР, составив 6,9% в годовом выражении. Статистика июня также указывает на улучшение ситуации в промышленности и на рост потребления, однако прирост инвестиций по-прежнему в основном держится за счет господдержки инфраструктурных проектов и спекулятивного спроса на недвижимость.
https://www.kommersant.ru/doc/3367415
Комментарии, по рейтингу, по дате
Маркс и Энгельс даже не представляли)))
Восток - дело тонкое, Карлуша.
Еще не полностью для себя прояснил "А какой социальный строй сейчас у чинайцев?"
И вот на тебе: "А что теперь хотят построить?"