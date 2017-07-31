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Экономика
Несмотря на сезон, овощи продолжают дорожать.
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Гоги80 31 Июля 2017 в 19:21:59
В июле, несмотря на сезон и новый урожай, на розничном рынке вновь наблюдается рост цен на некоторые овощи: так, морковь подорожала на 15,6% за месяц, до 153,8 тг за кг, лук - на 7,5%, до 141,3 тг за кг, свекла и фасоль - на 1,2%, до 147,6 и 583,9 тг за кг, соответственно, сообщает energyprom.kz, передает Zakon.kz.

Между тем, естественным образом снизились в летний сезон цены на чеснок (-10,9%), капусту (-13,5%), картофель (-17,6%) и помидоры с огурцами (более чем на -20%).

Изменение цен на фрукты - более логично, и соответствует сезону. Так, заметнее всего подорожали лишь такие "зимние" плоды, как апельсины: +1,1%. По остальным позициям рост цен не превысил 1%.

Примечательно, что, хотя по итогам прошлого месяца, июня, инфляция составляла 7,5% за год, и все еще оставалась в пределе коридора, назначенного Нацбанком (менее 8%), продовольственные товары показали годовой рост цен почти на 10%. Более того, глава Нацбанка допускает, что инфляция может выйти за верхний предел коридора (то есть будет выше 8%) и шоковые предложения на рынке продовольственных товаров будут продолжаться.

"Риск выхода за верхний предел целевого коридора в 2017 году возможен при реализации пессимистичного сценария - 40 долларов США за баррель", - сообщается в информационной рассылке финрегулятора. Среди дополнительных рисков - превышение темпов роста реальных заработных плат над темпами роста производительности труда. Рост инфляционных ожиданий населения также может сказаться на усилении инфляционного давления.

В сегменте продукции животного происхождения ситуация несколько оптимистичнее.

Так, более чем на 1% выросли лишь цены на куриные окорочка - в сегменте мяса птицы, а также на конину, говяжью печень и баранину - в сегменте "красного" мяса.

Цены на рыбную продукцию, а также на молочные изделия изменились в пределах не более 1%. Яйца же продолжают дешеветь - минус 3,6% за месяц (в июне яйца уже снижались в цене на 8,9% за месяц, в мае - на 8,4).

Однако, несмотря на устойчивую ситуацию в мясомолочном и рыбном сегменте, прогнозы и здесь не всегда оптимистичные. Так, на встрече сельхозпредпринимателей страны с представителями НПП «Атамекен», директор «Байсерке-Агро» Алтай Кенжебаев предупредил, что в ближайшее время казахстанцам стоит ожидать подорожания мяса, так как стоимость кормов выросла. Кстати, аграрии также говорят о дальнейшем росте цен: удобрения и средства защиты растений в этом году подорожали, а значит, на продукцию этого года цены будут однозначно выше прошлогодних.

Мука и мучные продукты - хлеб, сдоба и макаронные изделия - в цене практически не изменились (рост не более 1%).

Для круп картина аналогичная, а самая дорогая в сегменте гречневая крупа продолжает дешеветь: еще минус 3,8% за месяц (в июне удешевление гречки уже составляло 4,6% за месяц, в мае - 3,3%).

Еще одна неприятность для казахстанцев - рост цен на сахар в сезон консервирования и заготовки фруктов и овощей: +4,9% за месяц, до 256,3 тг за кг. Причем в июне сахар уже успел вырасти в цене на 4% к маю.

Порадовали цены на подсолнечное масло: -2,9% за месяц, до 402,5 тг за литр.

Источник: zakon.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 31.07.2017 в 19:59:11   # 621496
Кто-то что-то еще объясняет
Какие там барели с долларами по-моему вобще значения не имеют. Просто тупо цены растут вместе с аппетитами властьимущих
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  odysssey 31.07.2017 в 21:18:15   # 621501
Раньше хоть пытались что то объяснить, с чем то связать поднятие цен, а сейчас всем похер, просто задирают цены и все!!
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  Den 31.07.2017 в 21:23:44   # 621502
И тарифы на воду тоже
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  MишаМашкевич 31.07.2017 в 21:56:13   # 621507
Мясо на той неделе подорожало на 150 тнг. Морковь 200 тнг, помидоры 80-100 тнг, лук по-моему 200 тнг, картошка 100 тнг. Окорочка 650 тнг. Беспокоит что бананы не дешевеют))) Еще девальвацией пугают. Лепота.
Скоро люди зубы на полку будут ставить с такими ценами.
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  MишаМашкевич 31.07.2017 в 21:58:31   # 621508
Еще добавлю чеснок нефига не подешевел. Банки в этом году закрывать не стану. Беру поштучно для еды. 50 тнг лучок. В позапрошлом году такие же цены были.
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  Прапор 31.07.2017 в 22:01:47   # 621510
Это тот самый "рынок" и есть. Просто условия "рынка" сейчас такие - производителей мало + торговать можно только через посредников и т.д., отсюда цены высокие. На высокие цены начнут появляться производители, будут давать продукт в бОльшем количестве, упадет спрос за ним цены. Так всегда бывает.
+ кризис, а в кризис "поднимаются" производители еды, Маркса почитайте, кто дорос
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  Marvel 31.07.2017 в 22:07:18   # 621511
Согласен. Дорого. Чеснок вчера по 80тг за штуку купил.
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  RFA 31.07.2017 в 22:26:08   # 621515
Лук 40руб. Огурцы 80руб. Помидоры 100руб. Бананы 50 60руб. Картошка свежая 40руб.
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  Мура45 31.07.2017 в 22:31:42   # 621517
Цитата: RFA от 31.07.2017 22:26:08
Лук 40руб. Огурцы 80руб. Помидоры 100руб. Бананы 50 60руб. Картошка свежая 40руб.

Умножаем в среднем на пять и офигеваем.
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