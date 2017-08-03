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Экономика
К 2020 году страны Балтии лишатся еще 60% российских грузов
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Lukas 03 Августа 2017 в 14:59:12
ТАЛЛИНН, 1 авг — Sputnik. Порты Эстонии и Латвии к 2020 году лишатся еще более 60% российских грузов, Россия продолжит переориентировать грузопотоки на собственные порты на Балтийском море, сообщает PortNews.

По словам заместителя руководителя Росморречфлота Надежды Жихаревой, грузооборот портов Северо-Запада России к 2020 году вырастет на 60 миллионов тонн в год. Около 40 миллионов тонн прироста придется на навалочные грузы. Дополнительный грузооборот предполагается привлечь в том числе за счет переориентации российских внешнеэкономических грузов из портов сопредельных государств — более 25 миллионов тонн в год.

Общий объем перевалки российских грузов в портах стран Балтии в прошлом году составил 42,5 миллиона тонн, таким образом, к 2020 году порты Латвии и Эстонии лишатся еще около 60% объема грузопотока из России.

https://ru.sputnik-news.ee/economy/20170801/6650048/Rossija-2020-godu-lishit-porty-Pribaltiki-40-gruzov.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 03.08.2017 в 15:07:03   # 622337
Ну собственно, Россия это делает целенаправлено и отнюдь не по политическим причинам а сугубо по экономическим, собственно также как и с северным потоком и украинской трубой...
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  332-712 03.08.2017 в 15:26:08   # 622344
всё правильно. долой зависимость от этих ужасных русских!
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  Рамзес 03.08.2017 в 18:08:27   # 622395
Ну Проебалты очередной сектор экономики пр..ли.
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  старик 03.08.2017 в 18:14:27   # 622400
Я разочарован, потому что думал что Россия давно порвала экономические связи с шакалятами Шерхана. Почему нельзя это сделать прямо сегодня?
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  Vrangel 03.08.2017 в 18:34:30   # 622411
Цитата: старик от 03.08.2017 18:14:27
Я разочарован, потому что думал что Россия давно порвала экономические связи с шакалятами Шерхана. Почему нельзя это сделать прямо сегодня?


Старик нынче суров))
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  строитель 03.08.2017 в 19:23:07   # 622427
Цитата: старик от 03.08.2017 18:14:27
Я разочарован, потому что думал что Россия давно порвала экономические связи с шакалятами Шерхана. Почему нельзя это сделать прямо сегодня?

Потому что прежде чем м что-то рвать, нужно создать своё сначала. А построить портовую инфраструктуру с подъездными и складскими объектами ооооочень недёшево и небыстро. Но Устьлугу вроде потихоньку строят
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