К 2020 году страны Балтии лишатся еще 60% российских грузов

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Lukas 03 Августа 2017 в 14:59:12
По словам заместителя руководителя Росморречфлота Надежды Жихаревой, грузооборот портов Северо-Запада России к 2020 году вырастет на 60 миллионов тонн в год. Около 40 миллионов тонн прироста придется на навалочные грузы. Дополнительный грузооборот предполагается привлечь в том числе за счет переориентации российских внешнеэкономических грузов из портов сопредельных государств — более 25 миллионов тонн в год.
Общий объем перевалки российских грузов в портах стран Балтии в прошлом году составил 42,5 миллиона тонн, таким образом, к 2020 году порты Латвии и Эстонии лишатся еще около 60% объема грузопотока из России.
https://ru.sputnik-news.ee/economy/20170801/6650048/Rossija-2020-godu-lishit-porty-Pribaltiki-40-gruzov.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: старик от 03.08.2017 18:14:27
Я разочарован, потому что думал что Россия давно порвала экономические связи с шакалятами Шерхана. Почему нельзя это сделать прямо сегодня?
Я разочарован, потому что думал что Россия давно порвала экономические связи с шакалятами Шерхана. Почему нельзя это сделать прямо сегодня?
Старик нынче суров))
Цитата: старик от 03.08.2017 18:14:27
Я разочарован, потому что думал что Россия давно порвала экономические связи с шакалятами Шерхана. Почему нельзя это сделать прямо сегодня?
Я разочарован, потому что думал что Россия давно порвала экономические связи с шакалятами Шерхана. Почему нельзя это сделать прямо сегодня?
Потому что прежде чем м что-то рвать, нужно создать своё сначала. А построить портовую инфраструктуру с подъездными и складскими объектами ооооочень недёшево и небыстро. Но Устьлугу вроде потихоньку строят