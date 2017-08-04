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Экономика
Страна потеряла более двух миллиардов долларов
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Гость 04 Августа 2017 в 18:23:41
Куда вкладывает деньги новая команда НБРК?

Внимание! Цифра дня!

Инвестиционный доход Национального фонда - минус 784 193 105 000 тенге. Семьсот восемьдесят четыре миллиарда сто девяносто три миллиона сто пять тысяч тенге или 2 340 874 940 долларов.

Два миллиарда триста сорок миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот сорок долларов.

Отрицательный инвестиционный доход - это инвестиционный убыток, который сложился от деятельности при управлении деньгами фонда.

Это вам не ЕНПФ, который потерял 250 миллионов долларов и пытается их вернуть, это уже сумма, которую, судя по всему, вернуть не получится!

Более двух миллиардов долларов, квартальный трансфер в бюджет потерян для страны.

Разве есть слова, которые могут охарактеризовать ситуацию?



Убыток в 2,3 миллиарда долларов у Национального фонда, судя по всему, образовался только в 2017 году.

Отчеты Минфина показывают в декабре 2016 года доход в 416 миллиардов тенге.

Куда вкладывает деньги новая команда НБРК (Национальный банк Республики Казахстан - Ред.) неясно.

Насколько я помню, инвестициями занимается тот же человек, что удачно вложился в Азербайджанский банк.

И не говорите потом, что не знали!

Источник: страница в Facebook Дениса КРИВОШЕЕВА. Публикуется с разрешения автора.

http://www.ratel.kz/outlook/strana_poterjala_bolee_dvuh_milliardov_dollarov
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Vrangel 04.08.2017 в 21:00:59   # 622744
Жесть.
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  Skype 04.08.2017 в 21:08:09   # 622745
Расстрелять нах гениальных менеджеров
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  bozon house 04.08.2017 в 21:13:09   # 622746
Вот это успех!
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  ss720 04.08.2017 в 21:55:11   # 622759
Болашак и всякая шушера с купленными дипломами и связями.,..
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  Directrix 04.08.2017 в 22:21:09   # 622770
Да здравствует наш всеми любимый Президент и не менее почитаемый Парламент!!! Верной дорогой идём к светлому будущему нашей великой Родины, где во главе всей страны стоит Народ Казахстана!!!


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  Mustang 04.08.2017 в 23:49:59   # 622798
Ну вот ребят.Какое тут будущее в этой "хорошей" стране?Если такие вот люди ей управляют...У них ведь есть гарантии того,что они смогут если что в любом случае оказатьс в шоколаде...А вот мы(простой народ) тоже будем в коричневом,но ток вот увы,не шоколаде...
А потом говорят,почему умы и молодые люди уезжают?Почему утечка?)))
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