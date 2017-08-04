Страна потеряла более двух миллиардов долларов

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Гость 04 Августа 2017 в 18:23:41
Внимание! Цифра дня!
Инвестиционный доход Национального фонда - минус 784 193 105 000 тенге. Семьсот восемьдесят четыре миллиарда сто девяносто три миллиона сто пять тысяч тенге или 2 340 874 940 долларов.
Два миллиарда триста сорок миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот сорок долларов.
Отрицательный инвестиционный доход - это инвестиционный убыток, который сложился от деятельности при управлении деньгами фонда.
Это вам не ЕНПФ, который потерял 250 миллионов долларов и пытается их вернуть, это уже сумма, которую, судя по всему, вернуть не получится!
Более двух миллиардов долларов, квартальный трансфер в бюджет потерян для страны.
Разве есть слова, которые могут охарактеризовать ситуацию?
Убыток в 2,3 миллиарда долларов у Национального фонда, судя по всему, образовался только в 2017 году.
Отчеты Минфина показывают в декабре 2016 года доход в 416 миллиардов тенге.
Куда вкладывает деньги новая команда НБРК (Национальный банк Республики Казахстан - Ред.) неясно.
Насколько я помню, инвестициями занимается тот же человек, что удачно вложился в Азербайджанский банк.
И не говорите потом, что не знали!
Источник: страница в Facebook Дениса КРИВОШЕЕВА. Публикуется с разрешения автора.
http://www.ratel.kz/outlook/strana_poterjala_bolee_dvuh_milliardov_dollarov
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 04.08.2017 в 21:13:09 # 622746
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точку зрения авторов комментатариев
А потом говорят,почему умы и молодые люди уезжают?Почему утечка?)))