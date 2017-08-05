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Экономика
Влияет ли на вас рост курса доллара?
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Гость 05 Августа 2017 в 15:04:25
Корреспонденты Азаттыка спросили у прохожих в Астане, скажется ли ослабление тенге и рост курса доллара на их бюджете и повседневной жизни.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  ямиеом 05.08.2017 в 15:42:22   # 622873
вот если чесно то так за,,,л этот доллар с нефтью!!!раньше понятия не имел сколько что стоит,и жили прекрасно!!! а сейчас все сума посходили от этих баксов!!!когда это кончится и чем хрен кто знает!!!терпи 6ля народ!!!
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  ss720 05.08.2017 в 15:48:47   # 622874
Единственно мужик в кепке более менее сформулировал мысль правильно, а у остальных чисто стадное чувство "все побежали , и я побежал".. а молодежь вообще безграмотная....
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  строитель 05.08.2017 в 18:22:15   # 622888
Ябв
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  Ева1986 05.08.2017 в 18:33:29   # 622890
Что у людей в голове какой то несусветный писец
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  Странник 626 05.08.2017 в 19:08:55   # 622892
Цитата: Ева1986 от 05.08.2017 18:33:29
Что у людей в голове какой то несусветный писец
Демокра́тия в действии - Деградация на лицо...
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  Странник 626 05.08.2017 в 19:32:29   # 622895
Цитата: Ева1986 от 05.08.2017 18:33:29
Что у людей в голове какой то несусветный писец
Все россияне помнят времена, когда они смеялись над шутками Михаила Задорнова про тупых американцев. Зрители наполнялись национальной гордостью из-за кажущегося интеллектуального превосходства над невежественной и деградирующей нацией, смотрящих реслинг и поедающих биг-маки. И вот, с нами случилось то, что мы презирали – эпидемия тупости пришла в Россию.

Казалось бы – зачем государство поддерживает и еще старается опустить и без того низкий интеллектуальный уровень населения, ведь его экономико-промышленный, научный и культурный прогресс напрямую зависит от состояния умов сограждан? Отчего непосредственно в ту эпоху, когда у жителей планеты возникло столько средств и возможностей для образования и творчества, мы видим такой поток тупости в кино, в сети и на ТВ?

Но разберем все по полочкам.

Сначала примем очевидный факт – да, люди не любят думать. Шевелить мозгами – это в какой-то степени труд, расходующий энергию, а напрягаться людям лень. Нервное напряжение в голове вызывает усталость и дискомфортные ощущения. А поэтому вместо чтения умных книг или полезного созидания лучше посидеть перед телевизором или в Интернете.

Невежество и капитализм идут рука об руку. СССР шел по другому пути – население старались всесторонне образовывать, была создана одна из лучших в то время систем образования, советский народ был одним из самых читающих в мире (читали, правда, все подряд запоем, но это уже другая история), детей активно привлекали вступать в кружки радиотехников, конструкторов и пр. Однако, развивая просвещение, СССР подрубил сук, на котором сидел. Образованные и развитые люди не верили серьезно в идею коммунизма, и в нужный момент выступили против существующего режима.

Капиталисты же хорошо уяснили, что глупый человек гораздо полезнее для власти. Он не пойдет бунтовать, когда по телику идет его любимый сериал, эпизод «Битвы экстрасенсов» или «Камеди». Хотя его можно заставить ненавидеть власть, показывая ее мнимые или реальные преступления через Интернет и накачивая нужными эмоциями, но глобальную сеть тоже рано или поздно возьмут под контроль.

И здесь дело не столько в политике, те, кто стоят на верху экономической пирамиды понимают:
ЧЕМ БОЛЬШЕ ТУПЫХ, ТЕМ ПРОЩЕ НА НИХ ЗАРАБАТЫВАТЬ И ЛЕГЧЕ ИМИ УПРАВЛЯТЬ.

«Американские коллеги объяснили мне, что низкий уровень общей культуры и школьного образования в их стране — сознательное достижение ради экономических целей. Дело в том, что, начитавшись книг, образованный человек становится худшим покупателем: он меньше покупает и стиральных машин, и автомобилей, начинает предпочитать им Моцарта или Ван Гога, Шекспира или теоремы. От этого страдает экономика общества потребления и, прежде всего, доходы хозяев жизни — вот они и стремятся не допустить культурности и образованности (которые, вдобавок, мешают им манипулировать населением, как лишённым интеллекта стадом)». © В.И. Арнольд.
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