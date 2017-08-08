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Пенсионные накопления казахстанцев вернутся на счета через 15 лет
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danilov 08 Августа 2017 в 10:16:42
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bozon house
08.08.2017 в 10:23:13
# 623245
А почему эти горе-менеджеры не купили казначейские облигации США? Хотели и себя не обидеть?
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Blackadder
08.08.2017 в 10:38:22
# 623252
А, почему бы не отправить на нары, на те же 15 лет, тех кто эти деньги отправил в Азербайджан? Может по этой причине деньги вернутся быстрее?
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SlavOst
08.08.2017 в 10:50:36
# 623258
Классно, через 15 лет уже и валюта другой может быть, и новые руководители нац банка могут быть... Посадить всех менеджеров лет на 15 тогда надо, если они такое допустили.
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чугуний
08.08.2017 в 11:46:32
# 623276
А почему через 15 лет? Лучше пообещайте вернуть через 150 лет, это надёжнее как то, убедительнее звучит....
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