Риск дефолта США достиг рекорда с банкротства Lehman

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danilov 09 Августа 2017 в 10:57:19
В то время как казначейские векселя со сроком погашения в октябре продолжают снижаться по сравнению с ноябрьскими и декабрьскими бумагами, рынок весьма мрачно оценивает ситуацию, связанную с приближающейся крайней датой повышения верхней границы американского долга.
В конце прошлой неделе оценки рынка предполагали определенные проблемы уже в октябре, так как Казначейство США ожидает, что сможет финансировать правительство только до конца сентября.
Затем фокус сместился на середину октября, так как часть республиканцев готова принять повышение потолка без каких-либо условий.
Тем не менее из-за серьезных политических разногласий в конгрессе инвесторы допускают риск дефолта США на фоне неспособности законодателей договориться по любым вопросам.
Сейчас 5-летние CDS на американские облигации в сравнении с аналогичным инструментом по бумагам Германии находятся на самых высоких уровнях с момента банкротства Lehman.
При этом текущая кредитная рисковая премия для казначейских облигаций США выше, чем в период частичного прекращения работы правительства в 2013 г. или дебатов о повышении потолка госдолга в 2015 г. Кредитно-дефолтные свопы предполагают страховку от дефолта эмитента облигации. При росте их стоимости увеличивается стоимость этой "страховки", то есть растут риски дефолта.
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
В прошлом конгресс принимал подобные изменения, которые продлили финансирование с 29 сентября до 9 декабря, то есть технически это возможно. Но у американских законодателей есть всего 4 дня для решения этой проблемы.
30 сентября 2013 г. Федеральное правительство США частично прекратило свою работу, так как республиканцы и демократы не смогли договориться относительно параметров бюджета на финансовый год, начавшийся 1 октября 2013 г.
На работу в течение 16 дней не могли выйти более 1 млн госслужащих. Не работали не только министерства и ведомства, но также музеи, национальные парки. Сами американцы столкнулись с задержками в получении различных справок и документов.
Частичное прекращение деятельности правительства сократило квартальный рост экономики США на 0,25 п. п. и обошлось в потерю 120 тыс. рабочих мест в октябре, заявил главный экономический советник президента Барака Обамы.
Экономике США остановка работы правительства на это время обошлась примерно в $24 млрд.
Напомним, что самый длинный период приостановки работы американского правительства пришелся на период с декабря 1995 г. по январь 1996 г., тогда федеральные министерства и ведомства не работали в течение трех недель.
Но пока долговые и кредитные риски отчаянно сигнализируют о беспокойстве, кривая VIX дает полностью противоположную картинку, говоря об относительном падении волатильности. Но эта же кривая говорит о проблемах в начале 2018 г.
Итак, у нас есть три инструмента, которые дают сигналы о рисках. Если судить по T-Bills, то проблемы в США начнутся в начале октября, котировки CDS также говорят о возможных потрясениях, а VIX сигнализирует о проблемах в конце года.
В рамках сделки по бюджету с администрацией Барака Обамы в 2015 г. конгресс отменял действие лимита на госзаймы на полтора года. С 16 марта "потолок" снова в силе и установлен на отметке $19,808 трлн. Пока не перешагнуть лимит американскому казначейству помогают накопленные на счетах в ФРС резервы, хотя с марта их объем упал более чем вдвое с $405 млрд до $197 млрд.
С 1960 г. США повышали потолок госдолга 79 раз. Тем временем рынок госдолга США начинает демонстрировать нервозность, по мере того как истекает время, отведенное конгрессу на повышение лимита. Стоимость векселей американского правительства, через которые Вашингтон привлекает краткосрочные займы на 3 месяца, резко упала, а доходности подскочили до максимальной отметки с 2009 г.
Как писали "Вести. Экономика", бюджетный офис конгресса (CBO) прогнозирует, что отношение госдолга к ВВП при сохранении текущего законодательства достигнет беспрецедентных 150% в течение последующих тридцати лет.
В 2016 г. это отношение достигло 77% - самая большая величина со времен Второй мировой войны. Уровень 2016 г. в 77% является самым высоким в истории после Второй мировой войны. Это соотношение долга по прогнозам достигнет нового рекордно высокого уровня 107% к 2035 г. и 150% к концу прогнозируемого 30-летнего периода в 2047 г.
Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/89317
Комментарии, по рейтингу, по дате
Исходя из этих цифр на конец 2016 года госдолг был на уровне 108% ВВП, а супер-математик-экономист прогнозирует то что уже случилось только на 2035 год.