Как Правительство будет стимулировать казахстанцев жить лучше

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danilov 09 Августа 2017 в 15:35:08
С 2017 по 2021 год в Казахстане будет работать госпрограмма, в результате которой у экономически активной части населения страны должен появиться стабильный доход, обеспечивающий достойные условия жизни. Другими словами, Правительство надеется, что за это время казахстанцы смогут обеспечить себе продуктивную занятость через предлагаемые программой меры.
Вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Биржан Нурымбетов на заседании Правительства сообщил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий уровень безработицы снизился с 5,1 до 4,9%. Наблюдается рост численности занятых на 0,8%, в том числе наёмных работников на 1,5%.
Он напомнил, что Правительство РК определило три основных направления реализации Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы: массовое обучение безработных, обучение основам предпринимательства и повышение трудовой мобильности.
"В этом году по программе предусмотрено 85,3 млрд тенге, включая расходы на содержание центров занятости, информационную работу", – отметил вице-министр.
Учись
Первое направление предусматривает, что с 1 сентября этого года за парты в 320 учреждениях технического и профессионального образования (ТиПО) сядут порядка 21 тысячи молодых людей, не сдавших ЕНТ и не поступивших в другие учебные заведения. 2,5 года они будут не только учиться бесплатно (за счёт государства), но и получать стипендии. К тому же им будут оплачивать проезд и горячее питание. Закончив учёбу, выпускники получат рабочие специальности. Здесь полный список учреждений ТиПО, готовых обучать молодежь бесплатно, с разбивкой по регионам и с адресами.
Строй бизнес
Второе направление программы подходит для начинающих сельских бизнесменов. Проект "Баста-бизнес" предусматривает обучение основам предпринимательства с выплатой единовременной стипендии в размере 16 тысяч тенге и подготовкой бизнес-плана для получения финансирования. На сегодня обучение завершили 5,7 тысячи человек, бизнес-планы подготовили 4,2 тысячи. Одобрены 3,9 тысячи проектов, выдано стипендий на 68 млн тенге.
Кроме того, этом году на микрокредитование предпринимательской деятельности выделили 10 млрд тенге. В новой программе увеличена максимальная сумма кредита до 18 млн тенге. Заём выдаётся на срок до 5 лет. Номинальная ставка кредита для конечного заёмщика – не более 6% годовых.
"По состоянию на 7 августа во всех шести банках (Народный банк, Нурбанк, БанкЦентрКредит, Евразийский банк, АТФ-банк и Сбербанк) размещены средства фонда "Даму", сформирован пул проектов от потенциальных заёмщиков на общую сумму 2,8 млрд тенге. К примеру, в Акмолинской области из 590 млн тенге 44% средств имеют конечных потребителей", – подвёл промежуточные итоги министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.
Будь мобильным
Третье направление программы – развитие мобильной занятости. Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская и Костанайская области испытывают дефицит трудовых кадров. И, соответственно, Южно-Казахстанская, Жамбылская, Алматинская, Кызылординская и Мангистауская области – густонаселённые регионы.
"В текущем году из южных регионов добровольно переселились 122 семьи. Это, конечно, очень мало. Поэтому мы в Правительстве полностью пересмотрели этот вопрос, провели анализ", – констатировал Биржан Нурымбетов.
По его словам, хорошо зарекомендовали себя межрегиональные ярмарки вакансий в Алматинской, Южно-Казахстанской и Мангистауской областях. После них 2,4 тысячи семей захотели переселиться на север.
По прогнозам ведомства, в четырёх северных областях в ближайшие пять лет численность экономически активного населения может уменьшиться на 167 тысяч человек. Поэтому решено переселить 59 тысяч семей в предстоящие пять лет из южных регионов в северные.
Для этого Правительство выработало ряд дополнительных мер:
предоставление субсидий для переселенцев на переезд;
предоставление субсидий для работодателей, готовых принять на постоянную работу переселенцев с решением всех вопросов их обустройства;
упрощённая система выдачи займов и субсидий;
предоставление переселенцам земельных участков для ведения сельского хозяйства без конкурса;
предоставление грантов для реализации новых бизнес-идей после обучения по проекту "Бизнес бастау";
включение выпускников по проекту "Серпин" в состав участников программы вне зависимости от места выбытия.
В ведомстве подсчитали необходимые финансы, изменения в программу внесут в сентябре. Заявка находится на рассмотрении в Министерстве финансов.
По данным Биржана Нурымбетова, в среднем переселение одной семьи обходится бюджету примерно в 2,5 млн тенге.
"На 2017 год предусмотрено 710 млн тенге, эти деньги охватывают всего лишь переселение 288 семей, потому что у нас по стране установлены квоты для внутреннего переселения семей в четыре северных региона", – сообщил Нурымбетов.
Таким образом, для переселения почти 60 тысяч семей в ближайшие пять лет требуется 147,5 млрд тенге.
Крупный бизнес уйдёт с дороги МСБ
Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов предложил исключить из состава участников программы "Дорожная карта бизнеса – 2020" крупный бизнес.
"За период реализации программы около 25% средств было использовано субъектами крупного предпринимательства", – привёл данные анализа министр.
Он напомнил, что это предложение поддержал Счётный комитет. В этом ведомстве считают, что программа больше нацелена на средний и малый бизнес. По мнению Тимура Сулейменова, у крупного бизнеса достаточно и других инструментов для развития через БРК, инвестиционные субсидии. И акцент надо сместить на субъекты малого и среднего предпринимательства.
В 2017 году на реализацию программы "ДКБ-2020" из республиканского бюджета выделено 49,1 млрд тенге, то есть порядка 12 млрд тенге можно рассматривать как дополнительные средства для развития среднего и малого бизнеса.
Среди других предложений Тимура Сулейменова – внедрение плавающей ставки вознаграждения по кредитам, исключение практики гарантирования кредитов до 180 млн тенге без согласования с региональным координационным советом. Срок субсидирования ставки вознаграждения по кредитам планируется увеличить с текущих трёх до пяти лет. В случае одобрения всех перечисленных мер изменения в программу "ДКБ-2020" будут внесены до конца года.
https://informburo.kz/stati/kak-pravitelstvo-budet-stimulirovat-kazahstancev-zhit-luchshe.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Manitu от 09.08.2017 17:38:36не у нас легких путей не ищут)) нужно усложнить жизнь до самого края, а потом думать, как распилить то что должно пойти на ее улучшение, это будет по казахски
Какое предпринимательство, если население неплатежеспособно? На ком зарабатывать? Всё предпринимательство сейчас сводится к купи-продай, и то помелочи. Сначала нужно сделать население богаче, а предпринимательство само на этом фоне разовьётся. Без поддержек.
Какое предпринимательство, если население неплатежеспособно? На ком зарабатывать? Всё предпринимательство сейчас сводится к купи-продай, и то помелочи. Сначала нужно сделать население богаче, а предпринимательство само на этом фоне разовьётся. Без поддержек.
Цитата: babki от 09.08.2017 19:38:22
Те микроКредиты про которые пишут в статье выдаются под 6% годовых. Это действенная поддержка. Где предприниматели? Оглянитесь, они везде. Откуда по вашему у нас мясо, молоко, яица, сыр и много других продуктов питания? Услуги?
Те микроКредиты про которые пишут в статье выдаются под 6% годовых. Это действенная поддержка. Где предприниматели? Оглянитесь, они везде. Откуда по вашему у нас мясо, молоко, яица, сыр и много других продуктов питания? Услуги?
Те люди, которые занимаются производством всего этого, просто не имеют времени на просиживание в интернетах.
KapitanNemo 09.08.2017 в 20:49:49 # 623486
В последний раз примерно такая программа развития была в 1996-1998 годах.