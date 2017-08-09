Как Правительство будет стимулировать казахстанцев жить лучше

Какое предпринимательство, если население неплатежеспособно? На ком зарабатывать? Всё предпринимательство сейчас сводится к купи-продай, и то помелочи. Сначала нужно сделать население богаче, а предпринимательство само на этом фоне разовьётся. Без поддержек.