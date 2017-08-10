Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Новостройки дорожают, вторичка дешевеет
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 10 Августа 2017 в 11:39:16
Цены на вторичное жилье в Казахстане снизились на 0,3-0,4 процента за 7 месяцев текущего года из-за падения спроса. Цены в новостройках, напротив, растут, сообщается в исследовании Ranking.kz.

Покупательский спрос уходит в "первичку", отмечают аналитики. Индекс цен на покупку новых квартир с декабря 2016 по июль 2017 подрос на 1,3 процента.

"Эта ситуация контрастирует с картиной динамики цен на рынке жилой недвижимости в прошлом году. Напомним, что год назад за аналогичный период цены на новое жилье упали на 1,5 процента. Зато стоимость вторичного жилья поднялась: на благоустроенные квартиры - на 0,7 процента с декабря 2015 по июль 2016, на неблагоустроенное жилье - сразу на 3,7 процента", - отмечают в Ranking.kz.

Спрос на вторичное жилье оставался низким на протяжении всех 7 месяцев текущего года, говорится в исследовании. Особенно существенно за этот период цены снижались в мае (-0,2 процента по сравнению с апрелем).

Цена перепродажи благоустроенного жилья либо не менялась, либо сокращалась на 0,1 процента в месяц. Небольшой рост индекса цен был замечен в июне - всего на 0,1 процента за месяц.

Стоимость неблагоустроенного жилья за все 7 месяцев не показала никакого роста.

На степень интереса покупателей к вторичному рынку жилья в том числе влияет реализация жилищной программы "Нұрлы Жер", направленной на обеспечение жильем 1,5 миллиона семей в предстоящие 15 лет.

Из 18 городов Казахстана падение цен на вторичное благоустроенное жилье в этом году зафиксировано в 7 городах, в 3 городах они выросли, в остальных цены не изменились.

Наиболее заметно в этом году упали цены в Павлодаре - за 7 месяцев минус 6 процентов стоимости.

На втором месте Актау, где по сравнению с декабрем 2016-го стоимость такого жилья подешевела на 2,8 процента. Замыкает тройку Усть-Каменогорск - минус 2,5 процента за 7 месяцев.

Наиболее сильно цены на вторичном рынке жилья выросли в Астане - благоустроенные квартиры подорожали в среднем на 6 процентов. В Алматы цены немного снизились - минус 0,1 процента.


588x224
(8,51 Кб)

606x223
(17,6 Кб)

586x453
(46,64 Кб)


http://www.ranking.kz/ru/a/infopovody/spros-na-vtorichnoe-zhile-padaet-ceny-na-rynke-snizilis-na-03-04-za-7-mesyacev-tekushego-goda-ceny-v-novostrojkah-naprotiv-rastut
Комментарии, по рейтингу, по дате
  MишаМашкевич 10.08.2017 в 12:15:43   # 623570
цены на материалы растут, что уже увеличивает себестоимость нового жилья. У них выбора нет, кроме как увеличивать цены.
а вторичка дешевеет потому как клиентов нет у которых есть денежки.
Вывод денег нет не у кого. Спрос будет дальше падать-цены снижаться.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь