Новостройки дорожают, вторичка дешевеет

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danilov 10 Августа 2017 в 11:39:16
Покупательский спрос уходит в "первичку", отмечают аналитики. Индекс цен на покупку новых квартир с декабря 2016 по июль 2017 подрос на 1,3 процента.
"Эта ситуация контрастирует с картиной динамики цен на рынке жилой недвижимости в прошлом году. Напомним, что год назад за аналогичный период цены на новое жилье упали на 1,5 процента. Зато стоимость вторичного жилья поднялась: на благоустроенные квартиры - на 0,7 процента с декабря 2015 по июль 2016, на неблагоустроенное жилье - сразу на 3,7 процента", - отмечают в Ranking.kz.
Спрос на вторичное жилье оставался низким на протяжении всех 7 месяцев текущего года, говорится в исследовании. Особенно существенно за этот период цены снижались в мае (-0,2 процента по сравнению с апрелем).
Цена перепродажи благоустроенного жилья либо не менялась, либо сокращалась на 0,1 процента в месяц. Небольшой рост индекса цен был замечен в июне - всего на 0,1 процента за месяц.
Стоимость неблагоустроенного жилья за все 7 месяцев не показала никакого роста.
На степень интереса покупателей к вторичному рынку жилья в том числе влияет реализация жилищной программы "Нұрлы Жер", направленной на обеспечение жильем 1,5 миллиона семей в предстоящие 15 лет.
Из 18 городов Казахстана падение цен на вторичное благоустроенное жилье в этом году зафиксировано в 7 городах, в 3 городах они выросли, в остальных цены не изменились.
Наиболее заметно в этом году упали цены в Павлодаре - за 7 месяцев минус 6 процентов стоимости.
На втором месте Актау, где по сравнению с декабрем 2016-го стоимость такого жилья подешевела на 2,8 процента. Замыкает тройку Усть-Каменогорск - минус 2,5 процента за 7 месяцев.
Наиболее сильно цены на вторичном рынке жилья выросли в Астане - благоустроенные квартиры подорожали в среднем на 6 процентов. В Алматы цены немного снизились - минус 0,1 процента.
http://www.ranking.kz/ru/a/infopovody/spros-na-vtorichnoe-zhile-padaet-ceny-na-rynke-snizilis-na-03-04-za-7-mesyacev-tekushego-goda-ceny-v-novostrojkah-naprotiv-rastut
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 10.08.2017 в 12:15:43 # 623570
а вторичка дешевеет потому как клиентов нет у которых есть денежки.
Вывод денег нет не у кого. Спрос будет дальше падать-цены снижаться.