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Экономика
В Италии арестовали за долги имущество «танцующего миллионера» Джанлука Вакки
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AWP 11 Августа 2017 в 15:48:56
CA-NEWS (CA) - Итальянский банк Banca Popolare di Milano (BPM) арестовал имущество 50-летнего Джанлуки Вакки, известного в Instagram как «танцующий миллионер». Он задолжал финансовой организации более €10 млн по кредиту. Об этом сообщает итальянское издание Il Fatto Quotidiano.

Вакки лишился нескольких яхт, вилл и доли в гольф-клубе, которые были финансовым обеспечением 10-миллионного кредита, взятого в 2008 году. С тех пор он выплатил всего два взноса по два миллиона евро, однако не смог закрыть третий, истекавший в конце 2015 года.



Как отмечает газета, арест активов миллионера может спровоцировать эффект домино: общий объем долгов его инвестиционного холдинга составляет почти 30 миллионов евро. В конце июня Джанлука Вакки расстался с моделью Джорджией Габриеле, с которой встречался более трех лет.

Издание Corriere della Sera сообщает, что официально Вакки числится предпринимателем в семейном бизнесе по производству аппаратов по упаковке косметики, лекарств, чая и т.п. Однако бизнесом он не занимается, а тратит всё свое время на «раскручивание» своего образа в Instagram, где у него 10,9 млн подписчиков.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  SVOY 11.08.2017 в 15:58:47   # 623773
Вино и бабы доведут до цугундера
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  decoder 11.08.2017 в 16:24:07   # 623776
Так там даже бузова решила своим пельменём этого танцора заманить... теперь точно не даст...
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  старик 11.08.2017 в 16:40:01   # 623778
Quote:
Итальянский банк Banca Popolare di Milano (BPM) арестовал имущество 50-летнего Джанлуки Вакки,
Пятьдесят лет старость!? Юношеский возраст!
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  Desperado 11.08.2017 в 16:47:29   # 623779
натанцевал
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