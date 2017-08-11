В Италии арестовали за долги имущество «танцующего миллионера» Джанлука Вакки

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AWP 11 Августа 2017 в 15:48:56
Вакки лишился нескольких яхт, вилл и доли в гольф-клубе, которые были финансовым обеспечением 10-миллионного кредита, взятого в 2008 году. С тех пор он выплатил всего два взноса по два миллиона евро, однако не смог закрыть третий, истекавший в конце 2015 года.
Как отмечает газета, арест активов миллионера может спровоцировать эффект домино: общий объем долгов его инвестиционного холдинга составляет почти 30 миллионов евро. В конце июня Джанлука Вакки расстался с моделью Джорджией Габриеле, с которой встречался более трех лет.
Издание Corriere della Sera сообщает, что официально Вакки числится предпринимателем в семейном бизнесе по производству аппаратов по упаковке косметики, лекарств, чая и т.п. Однако бизнесом он не занимается, а тратит всё свое время на «раскручивание» своего образа в Instagram, где у него 10,9 млн подписчиков.
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