Депутат предложил установить цену на хлеб в 300 тенге

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danilov 11 Августа 2017 в 20:16:18
Повысить цену на хлеб предложил депутат мажилиса Айкын Конуров. По его мнению, рост цен поможет научить граждан относиться к продукту более ответственно, сообщает ТК «Алматы».
Это заявление прозвучало на фоне уверений министра сельского хозяйства Асылжана Мамытбекова в том, что резких повышений стоимости хлеба и муки первого сорта до сентября 2015 года не будет.
«Это вопрос политический, и, думаю, что в Казахстане, целинном крае, держать цены именно на эту продукцию будут до последнего. С учетом запасов нашего государственного стабфонда сделать это можно без особых проблем», — прокомментировал обещания главы Минсельхоза депутат Конуров.
Впрочем, по мнению депутата, «цена на хлеб первого сорта для всех в Казахстане слишком низкая». Главным аргументом он считает тот факт, что хлеб продолжают выбрасывать.
«Думаю, что обеспечить дешевым хлебом можно и нужно тех, для кого это жизненно важно. А хлеб в розничной сети должен стоить не менее 300 тенге», — подчеркнул Айкын Конуров.
Можно поднять цену на хлеб и потом субсидировать ее через программу поддержки потребительского спроса для тех категорий граждан, кому это необходимо – социально уязвимым слоям населения, объяснил он. В данном случае хлеб, как и все остальные продукты питания отечественного производства, им будут продавать по специальной стоимости.
Остальным придется раскошелиться.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Blackadder 11.08.2017 в 20:38:18 # 623808
Цитата: старик от 11.08.2017 20:31:03
Можно конечно поспорить, но ведь действительно выбрасывают!
Можно конечно поспорить, но ведь действительно выбрасывают!
Так почему выбрасывают? Потому что хлеб больше суток не хранится, сразу либо плесенью покрывается, либо липким становится. А по половине булки не продают.
Цитата: Софруджу от 11.08.2017 20:54:29
Вот, между прочим, в советское время обеспеченность хлебом и стабильная низкая цена на него были едва ли ни главной ценностью. . Наверно, все голод помнили. Но для первых секретарей самым страшным сном был какой-нибудь перебой с хлебом - ну, пекарня там сломалась. Это могло обернуться концом партийной карьеры
Вот, между прочим, в советское время обеспеченность хлебом и стабильная низкая цена на него были едва ли ни главной ценностью. . Наверно, все голод помнили. Но для первых секретарей самым страшным сном был какой-нибудь перебой с хлебом - ну, пекарня там сломалась. Это могло обернуться концом партийной карьеры
Конкретно, в 80-х годах "пропал" чёрный хлеб по 16 копеек в магазинах. Т.е., как "пропал"? Привозили его исправно с хлебзавода в магазины, а оттуда его скупали "мешками" дельцы от подворий для скармливания скотине.
Не буду уточнять, какой именно скотине скармливался хлеб.
Не буду уточнять, какой именно скотине скармливался хлеб.
Кандай-кандай мАл?!
Цитата: Софруджу от 11.08.2017 20:55:59
И, кстати, в СССР продавали полбуханки, а в российских городах и четверть буханки. Для одиноких, пенсионеров, студенток-девушек это было бы очень актуально
И, кстати, в СССР продавали полбуханки, а в российских городах и четверть буханки. Для одиноких, пенсионеров, студенток-девушек это было бы очень актуально
Помню первое свое лето пребывания в Яр Чаллах. Народ брал по пол и четвертинке арбуза. Семьи ужинали во всяких пельмешках и кафетериях. Слегка недоумевал.
Цитата: Лысый от 11.08.2017 22:01:07
Ал 11.08.2017 в 22:03:45 # 623827
Цитата: Лысый от 11.08.2017 22:05:30Ты мог бы даже не подписываться...