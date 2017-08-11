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Экономика
Депутат предложил установить цену на хлеб в 300 тенге
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danilov 11 Августа 2017 в 20:16:18
По его мнению, рост цен поможет научить граждан относиться к продукту более ответственно

Повысить цену на хлеб предложил депутат мажилиса Айкын Конуров. По его мнению, рост цен поможет научить граждан относиться к продукту более ответственно, сообщает ТК «Алматы».
Это заявление прозвучало на фоне уверений министра сельского хозяйства Асылжана Мамытбекова в том, что резких повышений стоимости хлеба и муки первого сорта до сентября 2015 года не будет.
«Это вопрос политический, и, думаю, что в Казахстане, целинном крае, держать цены именно на эту продукцию будут до последнего. С учетом запасов нашего государственного стабфонда сделать это можно без особых проблем», — прокомментировал обещания главы Минсельхоза депутат Конуров.
Впрочем, по мнению депутата, «цена на хлеб первого сорта для всех в Казахстане слишком низкая». Главным аргументом он считает тот факт, что хлеб продолжают выбрасывать.
«Думаю, что обеспечить дешевым хлебом можно и нужно тех, для кого это жизненно важно. А хлеб в розничной сети должен стоить не менее 300 тенге», — подчеркнул Айкын Конуров.
Можно поднять цену на хлеб и потом субсидировать ее через программу поддержки потребительского спроса для тех категорий граждан, кому это необходимо – социально уязвимым слоям населения, объяснил он. В данном случае хлеб, как и все остальные продукты питания отечественного производства, им будут продавать по специальной стоимости.
Остальным придется раскошелиться.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Ilya. 11.08.2017 в 20:19:25   # 623803
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  старик 11.08.2017 в 20:31:03   # 623805
Можно конечно поспорить, но ведь действительно выбрасывают!
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  Рамзес 11.08.2017 в 20:33:49   # 623806
Зарплату по минимуму 500 000 тенге и оки.
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  Blackadder 11.08.2017 в 20:38:18   # 623808
А, ничего что новость от 2014 года?
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  Teamline 11.08.2017 в 20:47:50   # 623809
Это говорит Депутат который думает о населении.Тем временем других государствах хлеб даже бесплатно!
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  русо 11.08.2017 в 20:50:24   # 623810
И хлеб по талонам давайте
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  babki 11.08.2017 в 20:53:03   # 623812
Данилов откуда притащил-то такое старье? Новых негативных новостей не можешь найти для плана?
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  einer 11.08.2017 в 20:53:24   # 623813
Цитата: старик от 11.08.2017 20:31:03
Можно конечно поспорить, но ведь действительно выбрасывают!

Так почему выбрасывают? Потому что хлеб больше суток не хранится, сразу либо плесенью покрывается, либо липким становится. А по половине булки не продают.
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  Софруджу 11.08.2017 в 20:54:29   # 623814
Вот, между прочим, в советское время обеспеченность хлебом и стабильная низкая цена на него были едва ли ни главной ценностью. . Наверно, все голод помнили. Но для первых секретарей самым страшным сном был какой-нибудь перебой с хлебом - ну, пекарня там сломалась. Это могло обернуться концом партийной карьеры
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  Софруджу 11.08.2017 в 20:55:59   # 623815
И, кстати, в СССР продавали полбуханки, а в российских городах и четверть буханки. Для одиноких, пенсионеров, студенток-девушек это было бы очень актуально
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  Лялька 11.08.2017 в 21:02:01   # 623817
Это новость старая...
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  Мура45 11.08.2017 в 21:34:00   # 623819
Цитата: Софруджу от 11.08.2017 20:54:29
Вот, между прочим, в советское время обеспеченность хлебом и стабильная низкая цена на него были едва ли ни главной ценностью. . Наверно, все голод помнили. Но для первых секретарей самым страшным сном был какой-нибудь перебой с хлебом - ну, пекарня там сломалась. Это могло обернуться концом партийной карьеры


Конкретно, в 80-х годах "пропал" чёрный хлеб по 16 копеек в магазинах. Т.е., как "пропал"? Привозили его исправно с хлебзавода в магазины, а оттуда его скупали "мешками" дельцы от подворий для скармливания скотине.
Не буду уточнять, какой именно скотине скармливался хлеб.
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  Лысый 11.08.2017 в 21:44:21   # 623820
Quote:
Не буду уточнять, какой именно скотине скармливался хлеб.


Кандай-кандай мАл?!
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  Лысый 11.08.2017 в 21:47:02   # 623821
Цитата: Софруджу от 11.08.2017 20:55:59
И, кстати, в СССР продавали полбуханки, а в российских городах и четверть буханки. Для одиноких, пенсионеров, студенток-девушек это было бы очень актуально


Помню первое свое лето пребывания в Яр Чаллах. Народ брал по пол и четвертинке арбуза. Семьи ужинали во всяких пельмешках и кафетериях. Слегка недоумевал.
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  Софруджу 11.08.2017 в 21:54:39   # 623823
А в России, наоборот, продавался только ржаной хлеб. Там даже такого понятия не было как белый хлеб (как у нас по 24 и 26 копеек). Белые там были батоны, сайки, булочки и т.д.
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  Ал 11.08.2017 в 21:58:35   # 623825

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  Лысый 11.08.2017 в 22:01:07   # 623826


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  Ал 11.08.2017 в 22:03:45   # 623827
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  Лысый 11.08.2017 в 22:05:30   # 623829
Quote:
Ал 11.08.2017 в 22:03:45 # 623827


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  Ал 11.08.2017 в 22:12:05   # 623831
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  Ал 11.08.2017 в 22:13:33   # 623832

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