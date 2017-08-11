Депутат предложил установить цену на хлеб в 300 тенге

Вот, между прочим, в советское время обеспеченность хлебом и стабильная низкая цена на него были едва ли ни главной ценностью. . Наверно, все голод помнили. Но для первых секретарей самым страшным сном был какой-нибудь перебой с хлебом - ну, пекарня там сломалась. Это могло обернуться концом партийной карьеры