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Экономика
Акишев рассказал Назарбаеву о ситуации с курсом тенге
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едридмадрид 14 Августа 2017 в 21:14:21
В ходе встречи Главе государства был представлен отчет Национального Банка об итогах деятельности по оздоровлению финансового сектора страны.

Президент Казахстана отметил, что политика свободно плавающего курса национальной валюты продолжает работать и особо подчеркнул задачу Национального Банка по недопущению роста инфляции.

Также Д.Акишев доложил Нурсултану Назарбаеву о текущей ситуации на валютном и финансовом рынках.

- Ситуация в целом стабильна. Обменный курс после колебаний в начале августа, которые проходили под воздействием отдельных факторов как внутреннего, так и внешнего характера, сейчас стабилизировался. Никаких оснований для беспокойства нет, - сказал председатель Национального Банка.

В завершение встречи Глава государства дал ряд поручений.

http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/meetings_and_receptions/vstrecha-s-predsedatelem-nacionalnogo-banka-daniyarom-akishevym-10
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Sr. Leonsio 15.08.2017 в 00:52:20   # 624289
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо!
Все Х-О-Р-О-Ш-О!!!
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  arhar 15.08.2017 в 01:34:10   # 624294
что, опять?
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