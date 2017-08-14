Акишев рассказал Назарбаеву о ситуации с курсом тенге

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едридмадрид 14 Августа 2017 в 21:14:21
Президент Казахстана отметил, что политика свободно плавающего курса национальной валюты продолжает работать и особо подчеркнул задачу Национального Банка по недопущению роста инфляции.
Также Д.Акишев доложил Нурсултану Назарбаеву о текущей ситуации на валютном и финансовом рынках.
- Ситуация в целом стабильна. Обменный курс после колебаний в начале августа, которые проходили под воздействием отдельных факторов как внутреннего, так и внешнего характера, сейчас стабилизировался. Никаких оснований для беспокойства нет, - сказал председатель Национального Банка.
В завершение встречи Глава государства дал ряд поручений.
http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/meetings_and_receptions/vstrecha-s-predsedatelem-nacionalnogo-banka-daniyarom-akishevym-10
Комментарии, по рейтингу, по дате
Sr. Leonsio 15.08.2017 в 00:52:20 # 624289
Все Х-О-Р-О-Ш-О!!!