Билл Гейтс сделал крупнейшее пожертвование на благотворительность с начала века

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едридмадрид 15 Августа 2017 в 18:37:58
Пожертвование было сделано 6 июня, следует из документов Комиссии по биржам и ценным бумагам США, опубликованных 14 августа. Кто именно получил эти акции, не уточняется.
Ранее основным получателем пожертвований Гейтса был созданный им Фонд Билла и Мелинды Гейтс, который занимается совершенствованием системы образования в США, поддержкой систем здравоохранения в бедных странах и борьбой с голодом.
Bloomberg пишет, что нынешнее пожертвование эквивалентно 5% состояния Гейтса. В 1999 г. он перечислил на благотворительные цели акции Microsoft на $16 млрд, а год спустя – на $5,1 млрд, подсчитало агентство.
С 1994 г. Гейтс и его жена отдали на благотворительность около $35 млрд акциями (по их цене на момент дарения) и наличными.
Представители корпорации и самого Гейтса оперативно не ответили на запросы о комментариях.
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/08/15/729430-geits
Комментарии, по рейтингу, по дате
Blackadder 15.08.2017 в 20:48:21 # 624529
Беня Ладен 15.08.2017 в 22:54:48 # 624547
Он передал на эти цели 64 млн акций Microsoft Corp. на общую сумму $4,6 млрд.
То бишь фантики а не живые бабосики...