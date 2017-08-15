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Экономика
Билл Гейтс сделал крупнейшее пожертвование на благотворительность с начала века
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едридмадрид 15 Августа 2017 в 18:37:58
Билл Гейтс этим летом сделал крупнейшее пожертвование на благотворительность с 2000 г., сообщает Bloomberg. Он передал на эти цели 64 млн акций Microsoft Corp. на общую сумму $4,6 млрд.

Пожертвование было сделано 6 июня, следует из документов Комиссии по биржам и ценным бумагам США, опубликованных 14 августа. Кто именно получил эти акции, не уточняется.

Ранее основным получателем пожертвований Гейтса был созданный им Фонд Билла и Мелинды Гейтс, который занимается совершенствованием системы образования в США, поддержкой систем здравоохранения в бедных странах и борьбой с голодом.

Bloomberg пишет, что нынешнее пожертвование эквивалентно 5% состояния Гейтса. В 1999 г. он перечислил на благотворительные цели акции Microsoft на $16 млрд, а год спустя – на $5,1 млрд, подсчитало агентство.
С 1994 г. Гейтс и его жена отдали на благотворительность около $35 млрд акциями (по их цене на момент дарения) и наличными.
Представители корпорации и самого Гейтса оперативно не ответили на запросы о комментариях.

https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/08/15/729430-geits
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Blackadder 15.08.2017 в 20:48:21   # 624529
Для наших олигархов поступок Билла - кощунство и святотатство.
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  Aboka 15.08.2017 в 21:19:37   # 624533
Билл - ты мой кумир
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  walker 15.08.2017 в 22:20:08   # 624539
Капиталист одним словом, чё там говорить...
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  Беня Ладен 15.08.2017 в 22:54:48   # 624547
Мутный тип этот "Ходячий кошелёк" мирового капитала.Особенно в свете его заявлений о перенаселении, опасностях от эпидемий, и прочего АНБ/ЦРУ-шного потужества.
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  Рамзес 15.08.2017 в 23:02:14   # 624549
Quote:
Он передал на эти цели 64 млн акций Microsoft Corp. на общую сумму $4,6 млрд.

То бишь фантики а не живые бабосики...
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