Air Berlin объявила о банкротстве

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danilov 16 Августа 2017 в 09:21:31
Компания проводила реструктуризацию, чтобы сократить издержки, предпринятые меры включали в себя лизинг части своего флота Lufthansa. По данным делового агентства, за последние шесть лет убытки авиакомпании составили €2,7 млрд, чистый долг достиг отметки €1,2 млрд.
В Air Berlin также заявили, что не будут добиваться защиты от банкротства для двух подразделений — Niki Luftfahrt и Leisure Cargo.
Исполнительный директор Air Berlin Томас Винкельманн заявил, что компания «неустанно работает над тем, чтобы добиться лучшего исхода из всех возможных для компании, клиентов и сотрудников, учитывая сложившиеся обстоятельства» (цитата по The Wall Street Journal).
Lufthansa совместно с правительством Германии будут участвовать в реструктуризации Air Berlin, говорится в пресс-релизе компании. Lufthansa ведет переговоры с Air Berlin о приобретении подразделений Air Berlin Group, а также рассматривает возможность найма дополнительного персонала.
По данным WSJ, Air Berlin является второй по размерам авиакомпанией Германии. Компания столкнулась с высокими издержками и конкуренцией со стороны бюджетных перевозчиков вроде Ryanair, пишет газета. Ryanair «агрессивно» развивает свой бизнес на немецком рынке.
Правительство ФРГ заявило, что готово предоставить авиакомпании кредит на сумму €150 млн, чтобы удержать ее на плаву, отмечает газета. В сентябре в стране ожидаются всеобщие выборы, и власти не заинтересованы в массовых сокращениях в преддверии голосования. В Air Berlin работают около 8 тыс. человек.
Согласно сообщению компании, опубликованному 10 августа, за июль 2017 года Air Berlin перевезла 2,4 млн пассажиров, коэффициент загрузки составил 87,1%, что на 2,6% больше, чем в июне.
По состоянию на 31 марта 2017 года флот компании насчитывал 144 самолета, из них большая часть (61 единица) — Airbus 320.
Автор: Андрей Гатинский.
http://www.rbc.ru/business/15/08/2017/5992e0fc9a79476a8229557e?from=main
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