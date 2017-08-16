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Экономика
Большинство казахстанцев назвало рост цен в стране умеренным - опрос Нацбанка.
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Гоги80 16 Августа 2017 в 14:02:29
Нацбанк обнародовал результаты ежемесячного опроса населения по ожиданиям в отношении инфляции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Ежемесячный опрос населения по восприятию инфляции в июле показал устойчивость инфляционных ожиданий при незначительных колебаниях в распределении ответов респондентов.

Рост цен за прошедший месяц воспринимается большинством опрошенных (43%) как умеренный, на 10 п.п. меньшее количество респондентов, оценивающих его как сильный. Оценка населением роста цен за последние 12 месяцев практически не изменилась.

Увеличилась доля населения, ожидающего умеренно растущую и снижающуюся ценовую динамику в следующем месяце.

Среди тех, кто ожидает роста цен на протяжении следующих 12 месяцев, преобладает мнение о сохранении темпов роста на текущем уровне (доля увеличилась с 36,3% до 38,9%).

В июле количественная оценка инфляции на год вперед (инфляционные ожидания), рассчитываемая по данным ответов на вопрос «Как, по Вашему мнению, в целом изменятся цены в следующие 12 месяцев?», подтверждает закрепление инфляционных ожиданий населения внутри целевого коридора на 2018 год (5-7%) и составляет 6,4%.

Между тем, в июле инфляция в месячном выражении сложилась на уровне 0,1%, что является минимальным значением за последние два года, т.е. с момента перехода на режим инфляционного таргетирования.

За 7 месяцев инфляция составила 3,8% и остается ниже показателя аналогичного периода предыдущего года (5,2%).

«Годовая инфляция снизилась в июле до 7,1%, что было обусловлено стабилизацией ситуации на рынке продовольствия. Годовая инфляция находится в пределах установленного на 2017 год коридора в 6-8%. Показатель базовой инфляции в годовом выражении также продолжил свое снижение до 6,7%, отражая постепенное улучшение инфляционного фона», - отмечается в сообщении.

Источник: ИА "Казинформ"
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 16.08.2017 в 14:32:57   # 624764
Не ну молодцы, знают когда опрос проводить - лето сезон, когда цены опускаются за счет урожая и свежих овощей... ну так и то, что случилось с фруктами и овощами, ягодами нашими - яблоки, виноград - 400 тенге, арбузы - 35, зелень - 100 за пучек, картошка, лук - 110... Это "умеренный рост"? У нас все это растет в пригороде и окрестностях...
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