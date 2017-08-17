Особняк на Рублевке решили продать за биткоины

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едридмадрид 17 Августа 2017 в 16:38:40
Отмечается, что это первый в стране подобный случай. Компания в настоящее время изучает точную схему сделки и возможности ее реализации. При этом в России запрещены прямые продажи в криптовалюте, что усложняет покупку дома.
«Мы впервые столкнулись с пожеланием клиента продать дом за криптовалюту. Такие сделки пока в новинку даже для мировых рынков недвижимости. Нам приятно быть пионерами и открывать новые рубежи в бизнесе», — отметили сотрудники Kalinka Group.
Три тысячи биткоинов на момент написания новости равнялись 770, 78 миллиона рублей.
По данным представляющей собственника особняка компании, если покупатель найдется до полной легализации биткоинов в России, осуществить сделку получится только в рублях. Есть еще один вариант: желающий приобрести виллу сможет обменять доллары на криптовалюту, а потом вывести их с биржи, обменять на рубли и перевести на счет продавца.
«Продажа дома в Николино, возможно, станет первым прецедентом в юридической практике на рынке недвижимости. Мы внимательно изучаем мировой опыт проведения подобных сделок и понимаем, что криптовалюты должны быть описаны на законодательном уровне в кратчайшие сроки», — подчеркнули эксперты.
В октябре прошлого года сообщалось, что на одном из российских интернет-порталов, посвященных недвижимости, появилось объявление о продаже квартиры за биткоины. Предлагаемый покупателям лот расположен в Екатеринбурге на улице Авиационной. Владелец оценил свое жилье в 77 единиц виртуальной валюты. Он также готов продать недвижимость за 2,9 миллиона рублей. На тот момент один биткоин стоил 38 тысяч рублей.
http://dom.lenta.ru/news/2017/08/17/btc/
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