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Экономика
Лишить депутатов служебных авто и квартир предложили в Казахстане
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danilov 17 Августа 2017 в 17:11:20
На сэкономленные средства можно обеспечить школьников бесплатными обедами, считает автор идеи, передает ИА «NewTimes.kz».

Председатель общественного объединения «Халық бірлігі» (Единство народа), юрист Максат Илиясулы предложил лишить депутатов служебных автотранспорта и квартир.

«В двухпалатном парламенте Республики Казахстан количество депутатов составляет 154 человек. По некоторым данным, каждый год затраты на содержание двухпалатного парламента Казахстана составляет 15 млрд тенге. То есть на содержание одного депутата (ежегодно. - NT) государство тратит чуть меньше 100 млн тенге, а каждый депутат в день стоит для казны 380 тысяч тенге. Стоит ли парламент таких затрат? Думаю, что нет. Как мы знаем, среди депутатов бедных и бездомных нет. У всех есть квартиры, машины и деньги», - написал М.Илиясулы на своей странице в Facebook.

В этой связи общественный деятель для экономии бюджетных средств в период кризиса предлагает «лишить депутатов служебного автотранспорта и служебных квартир».

«Также предлагаю сократить количество служебного автотранспорта администрации президента, правительства и областных акиматов. Для содержания служебных машин и гаражей из государственной казны уходит немалая сумма», - считает М.Илиясулы.

Сэкономленные средства общественный деятель предлагает «направить на обеспечение детей булочками».

http://newtimes.kz/vlast/item/11899-lishit-deputatov-sluzhebnykh-avto-i-kvartir-predlozhili-v-kazakhstane
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Nafis 17.08.2017 в 17:15:23   # 625200
Как поставить много плюсов!!!!
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  Hairless 17.08.2017 в 17:21:23   # 625204
Цитата: Nafis от 17.08.2017 17:15:23
Как поставить много плюсов!!!!


Могут привлечь за оскорбление депутатов
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  КЕДЫ 17.08.2017 в 17:50:03   # 625213
Комарик пискнул против жабищи.
Как красиво зато звучит заголовок...
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  Nightwalker 17.08.2017 в 17:57:56   # 625216
Цитата: КЕДЫ от 17.08.2017 17:50:03
Комарик пискнул против жабищи.
Как красиво зато звучит заголовок...

да хоть так )) а новость улыбнула реально )))
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  старик 17.08.2017 в 18:15:22   # 625227
Quote:
Стоит ли парламент таких затрат?
Гамлетовский вопрос! Но на него ответ то есть: НЕ СТОИТ!
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  Kol 17.08.2017 в 18:29:25   # 625228
И депутаты без машин и дети без булочек.
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  Стрельцов 17.08.2017 в 18:31:21   # 625229
депутаты прочитав поржали...
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  Стрельцов 17.08.2017 в 18:32:52   # 625230
и утвердили два раза в год со всей семьей на курорты..
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  Кино 17.08.2017 в 18:41:32   # 625233
давно пора. Крупных начальников госорганов также лишить транспорта.Зачем им транспорт?! Чтобы их жопу возить на работу и домой?!
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  Рамзес 17.08.2017 в 19:16:02   # 625250
Обеими только за ,но это сон.
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  русо 17.08.2017 в 19:17:20   # 625251
Народ только ЗА.
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