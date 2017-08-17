Лишить депутатов служебных авто и квартир предложили в Казахстане

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danilov 17 Августа 2017 в 17:11:20
Председатель общественного объединения «Халық бірлігі» (Единство народа), юрист Максат Илиясулы предложил лишить депутатов служебных автотранспорта и квартир.
«В двухпалатном парламенте Республики Казахстан количество депутатов составляет 154 человек. По некоторым данным, каждый год затраты на содержание двухпалатного парламента Казахстана составляет 15 млрд тенге. То есть на содержание одного депутата (ежегодно. - NT) государство тратит чуть меньше 100 млн тенге, а каждый депутат в день стоит для казны 380 тысяч тенге. Стоит ли парламент таких затрат? Думаю, что нет. Как мы знаем, среди депутатов бедных и бездомных нет. У всех есть квартиры, машины и деньги», - написал М.Илиясулы на своей странице в Facebook.
В этой связи общественный деятель для экономии бюджетных средств в период кризиса предлагает «лишить депутатов служебного автотранспорта и служебных квартир».
«Также предлагаю сократить количество служебного автотранспорта администрации президента, правительства и областных акиматов. Для содержания служебных машин и гаражей из государственной казны уходит немалая сумма», - считает М.Илиясулы.
Сэкономленные средства общественный деятель предлагает «направить на обеспечение детей булочками».
http://newtimes.kz/vlast/item/11899-lishit-deputatov-sluzhebnykh-avto-i-kvartir-predlozhili-v-kazakhstane
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Nafis от 17.08.2017 17:15:23
Как поставить много плюсов!!!!
Как поставить много плюсов!!!!
Могут привлечь за оскорбление депутатов
Как красиво зато звучит заголовок...
Nightwalker 17.08.2017 в 17:57:56 # 625216
Цитата: КЕДЫ от 17.08.2017 17:50:03
Комарик пискнул против жабищи.
Как красиво зато звучит заголовок...
Комарик пискнул против жабищи.
Как красиво зато звучит заголовок...
да хоть так )) а новость улыбнула реально )))
Стоит ли парламент таких затрат?Гамлетовский вопрос! Но на него ответ то есть: НЕ СТОИТ!