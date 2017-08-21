Алматинцев удивила цена половинки арбуза в 12 тысяч тенге

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danilov 21 Августа 2017 в 15:48:40
"Кому пол-арбуза за 12 355 тенге? К нам, оказывается, возят арбузы из Испании. Уверен, что это редчайшие экземпляры со знаменитых арбузных плантаций, основанных еще конкистадорами, и собранные красивейшими испанскими девственницами, с южных склонов Сьерра-де-Гуара, которые привезены в Алмату бизнесс-классом в день сбора урожая!" - с таким текстом Андрей Мун опубликовал в Facebook фото товара (орфография и стиль автора сохранены).
Цена изрядно удивила пользователей Казнета. Ведь на рынках можно купить арбуз по 35-50 тенге за килограмм.
"Может кредит возьмем на есентайский арбуз? А? За год выплатим в двойном размере".
"Судя по тонкой корке - сорт хороший. Если бы я занимался арбузами, взял бы на семена".
"Реально этот арбуз видать еще на самолете бизнес классом везли".
В интернет-магазине Esentai Gourmet указана цена за килограмм арбуза из Испании - 4 800 тенге.
Кроме этого, в гастрономе продают арбуз из Таиланда за 5 200 тенге за килограмм.
Также в элитном магазине можно приобрести дыни стоимостью от 3 100 до 7 600 тенге за килограмм.
В администрации гастронома сообщили, что сейчас в продаже только испанские арбузы, которые стоят 480 тенге за 100 граммов.
"В июле мы импортировали арбузы и дыни из Европы, что существенно увеличивает их стоимость на полке, поскольку затраты на логистику высокие. Параллельно мы вели переговоры с местными производителями и производителями из Узбекистана, так как любой ритейлер заинтересован предоставить ассортимент в каждой группе товара, а арбузы и дыни от местных производителей на полке будут в разы привлекательнее по цене для покупателя", - пояснили в администрации Esentai Gourmet.
В магазине рассказали, что готовы продавать арбузы местных производителей, но они пока не проходят контроль качества.
"Согласно философии гастронома Esentai Gourmet на наших полках не должно быть товаров с превышением допустимой нормы нитратов и антибиотиков. Поэтому на входе мы проверяем все товары категории фреш, у нас для этого работает специальная лаборатория. К нашему глубокому сожалению, все арбузы и дыни от местных производителей не прошли контроль на нитраты. Превышение максимальной допустимой нормы в несколько раз. В прошлом году мы наблюдали подобную ситуацию по баштанным. В 2016 местные арбузы у нас появились только в начале сентября", - заключили в гастрономе.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/almatintsev-udivila-tsena-polovinki-arbuza-12-tyisyach-tenge-324747/
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Zhycie est 21.08.2017 в 16:09:43 # 625953