Катайцы намерены приобрести Jeep

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danilov 22 Августа 2017 в 10:39:09
Частные автопроизводители в Китае испытывают трудности, пытаясь выйти из тени своих более крупных государственных конкурентов, которые создали прибыльные совместные предприятия с иностранными фирмами и наслаждаются более легким доступом к кредитованию.
Как сообщает Dow Jones, компания Great Wall Motors Co. является одним из исключений, во многом благодаря крупной ставке на внедорожники и кроссоверы.
Рыночная капитализация Great Wall, акции которой торгуются в Шанхае и Гонконге и которая была основана в 1984 году, оценивается примерно в 16 млрд долларов, что менее половины капитализации Fiat Chrysler, которая составляет 38 млрд долларов. Для нее заявка на покупку Jeep – крупнейшее и самое прибыльное подразделение Fiat Chrysler – будет серьезной ставкой.
При этом аналитики утверждают, что, если Пекин одобрит сделку, финансирование зарубежного приобретения не станет большой проблемой для компании. Хотя благодаря своим крупным компаниям Китай до сих пор лидирует на рынке слияний и приобретений, он продолжает демонстрировать стратегический интерес к укреплению своих позиций на мировом автомобильном рынке.
Сначала Great Wall в основном выпускала небольшие пикапы, и к концу 1990-ых годов она стала крупнейшим национальным производителем этих автомобилей. Ранее в этом десятилетии Great Wall быстро поняла, что Китай, который до тех пор в основном был рынком для седанов, последует за США, где рост и прибыльность долгое время обеспечивали внедорожники и кроссоверы.
В 2013 году компания основала независимый бренд внедорожников и кроссоверов Haval, который быстро перетянул на себя большую часть спроса на такие модели, предлагая гораздо более доступные машины, чем те, которые импортировались в то время в Китай. Haval – лишь один из немногих китайских брендов, добившихся уважения потребителей.
В прошлом году Great Wall продала 1,07 млн. автомобилей, став одним из наиболее популярных автопроизводителей в Китае. Это на 26% больше, чем в предыдущем году. В этом году компания представила новый премиальный бренд внедорожников и кроссоверов Weу, более открыто нацелившись на рыночный сегмент, на котором по-прежнему доминируют иностранные марки автомобилей.
Это помогло основателю Great Wall Вэю Цзяньцзюню превратиться в одного из богатейших людей страны. По данным Hurun Report, которая отслеживает состояния богатейших китайцев, состояние Вэя оценивается примерно в 5,8 млрд долларов.
По оценкам аналитиков автомобильного сектора, Great Wall стабильно становится одним из самых прибыльных автопроизводителей Китая, хотя в последнее время она столкнулась с рядом трудностей. Прибыль компании за 1-е полугодие упала на 49% до 373 млн долларов. Это падение аналитики объяснили крупными скидами во время медленного начала года на китайском авторынке.
Тем не менее Great Wall все еще заметно отстает от государственных гигантов, таких как SAIC Motor Co. В прошлом году SAIC в партнерстве с Volkswagen AG и General Motors Co. продала 6,5 млн машин.
Кроме того, в 1-м полугодии этого года Great Wall обошла по объему продаж еще одна частная автокомпания – Geely Automobile Holding Ltd, которая в 2010 году купила шведский бренд Volvo, а в прошлом году продала 766 000 машин.
Geely снискала уважение благодаря инвестированию в Volvo и оптимизации бизнеса этого бренда. Между тем Great Wall не может похвастаться столь же значительными успехами за рубежом.
В прошлом году Great Wall, по ее же информации, продала менее 16 000 машин, причем почти все были проданы в развивающихся странах, несмотря на рекламирование автомобилей на рынках таких развитых стран, как Великобритания и Австралия.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Статью озаглавил интересно - "Катайцы намерены приобрести Jeep", звучит как информация на продукции из Китая .
Цитата: Alexy от 22.08.2017 11:17:18НЕ НЕ ВСЕ ВЕРНО! ЭТО ТИПА КАТАЙЦЫ - ЛЮДИ КОТОРЫЕ ЕЩЕ НЕ ПРИОБРЕВ КАТАЮТСЯ НА JEEPE!!!
Админ Да Ни Лоу - китаец?
Статью озаглавил интересно - "Катайцы намерены приобрести Jeep", звучит как информация на продукции из Китая .
Админ Да Ни Лоу - китаец?
Статью озаглавил интересно - "Катайцы намерены приобрести Jeep", звучит как информация на продукции из Китая .