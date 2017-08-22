Какую новую продукцию начали производить в Казахстане за последние 7 лет.

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Гоги80 22 Августа 2017 в 16:07:13
«Освоено порядка 500 новых видов продукции, ранее не производимых в Казахстане: грузовые и пассажирские вагоны, электровозы, грузовые, легковые автомобили и автобусы, трансформаторы, рентгенаппаратура, светодиодные светильники, титановые слитки и слябы, лекарственные средства, молочная продукция и другие», - рассказал Алик Айдарбаев на пресс-конференции Правительства.
По его данным, за годы реализации программы индустриализации (2010-2014 и 2015-2019) введено 1 060 проектов на сумму 5,1 трлн тенге, создано более 100 тыс. постоянных рабочих мест.
«Всего с начала реализации программы индустриализации введенными проектами произведено продукции на сумму порядка 8 трлн тенге, в том числе за 2016 год - 2,2 трлн тенге. В среднем введенными проектами Карты производится ежемесячно продукция на сумму более 180 млрд тенге», - проинформировал вице-министр.
Кроме того, проекты Карты индустриализации в 2016 году произвели 18,5% (1,4 трлн тенге) от общего объема обрабатывающей промышленности.
Во втором полугодии 2017 года запланирован ввод более 100 проектов на сумму порядка 1 трлн тенге с созданием 10 тыс. постоянных рабочих мест.
Источник: ИА "Казинформ"
Комментарии, по рейтингу, по дате
За последние семь лет в Казахстане начали производить около 500 новых видов продукцииОдних только конфет 499 видов
500 новых видов продукции
в том плане, что эти виды продукции еще нигде не производились! только в Казахстане! одна молочная продукция чего только стоит! клоуны!