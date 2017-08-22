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Экономика
Какую новую продукцию начали производить в Казахстане за последние 7 лет.
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Гоги80 22 Августа 2017 в 16:07:13
За последние семь лет в Казахстане начали производить около 500 новых видов продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на первого вице-министра по инвестициям и развитию РК Алика Айдарбаева.

«Освоено порядка 500 новых видов продукции, ранее не производимых в Казахстане: грузовые и пассажирские вагоны, электровозы, грузовые, легковые автомобили и автобусы, трансформаторы, рентгенаппаратура, светодиодные светильники, титановые слитки и слябы, лекарственные средства, молочная продукция и другие», - рассказал Алик Айдарбаев на пресс-конференции Правительства.

По его данным, за годы реализации программы индустриализации (2010-2014 и 2015-2019) введено 1 060 проектов на сумму 5,1 трлн тенге, создано более 100 тыс. постоянных рабочих мест.

«Всего с начала реализации программы индустриализации введенными проектами произведено продукции на сумму порядка 8 трлн тенге, в том числе за 2016 год - 2,2 трлн тенге. В среднем введенными проектами Карты производится ежемесячно продукция на сумму более 180 млрд тенге», - проинформировал вице-министр.

Кроме того, проекты Карты индустриализации в 2016 году произвели 18,5% (1,4 трлн тенге) от общего объема обрабатывающей промышленности.

Во втором полугодии 2017 года запланирован ввод более 100 проектов на сумму порядка 1 трлн тенге с созданием 10 тыс. постоянных рабочих мест.

Источник: ИА "Казинформ"
Комментарии, по рейтингу, по дате
  332-712 22.08.2017 в 16:15:57   # 626255
гуд. поезда когда будут обновлять? кроме тальго новых поездов и не видел. а, ну еще туркестанский, вроде, из новых вагонов. он хоть ходит еще?
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  Пришелец 22.08.2017 в 16:20:42   # 626257
Калоши и сланцы из резины
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  Tigr2 22.08.2017 в 16:35:07   # 626264
Да ладно!? Я плеать точно в Казахстане живу? Кто знает Шымкент - это Казахстан?
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  Manitu 22.08.2017 в 16:45:45   # 626267
Quote:
За последние семь лет в Казахстане начали производить около 500 новых видов продукции
Одних только конфет 499 видов
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  Pachinok 22.08.2017 в 17:02:20   # 626273
Quote:
500 новых видов продукции

в том плане, что эти виды продукции еще нигде не производились! только в Казахстане! одна молочная продукция чего только стоит! клоуны!
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