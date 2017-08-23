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Экономика
Казахстанцы стали реже покупать лекарства.
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Гоги80 23 Августа 2017 в 11:30:35
Фармацевтические предприятия РК наращивают производство на фоне сокращения потребления медикаментов казахстанцами, сообщает finprom.kz.

За 7 месяцев текущего года предприятия фармпромышленности произвели на 30,8% больше продукции в физическом выражении, чем в январе-июле прошлого года. Практически весь рост выпуска в отрасли обеспечило производство лекарств - их в этом году было выпущено на 32,7% больше, чем год назад.

При этом, традиционно, производство прочих фармацевтических препаратов сокращалось - минус 14,8% в физическом выражении по сравнению с объемом за 7 месяцев 2016 года.

Рост собственного производства фиксируется на фоне сильного сокращения импорта медикаментов, особенно в 5-летнем периоде. В частности, за 6 месяцев текущего года в РК было импортировано 57,4 тонн провитаминов, витаминов и их производных. Это на 19,8% меньше объема импорта за январь-июнь прошлого года, а если сравнивать с уровнем 5 годами ранее, то разница составляет почти 6 раз.

Импорт антибиотиков продолжает увеличиваться второй год подряд, плюс 25,7% за год. Однако, по сравнению с объемом 5-летней давности ввоз антибиотиков упал на 28,6%.

Ввоз прочих лекарств и фармпрепаратов за год вырос сразу на 32,6%, однако за 5 лет объемы сократились на 8,2%.

Однако, сокращение импорта обусловлено не столько активностью местных фармпроизводителей, сколько резким падением внутреннего потребления лекарств и препаратов в РК из-за роста цен последних. Так, в этом году казахстанцы купили 57,4 тонн провитаминов и витаминов, т.е. весь внутренний рынок по данной товарной категории на 100% состоит из импорта.

Потребление антибиотиков на внутреннем рынке за 5 лет упало на 31,2% до 31,4 тонн за январь-июнь 2017 года. Доля импорта в этом сегменте составляет 83%.

При этом реализация внутри страны прочих лекарств и фармпрепаратов выросла и достаточно значительно - на 25,6% за 5 лет, до 23,9 тыс. тонн. Доля импорта здесь сократилась до 61,6% с 84,3% в 2012 году.

Таким образом, качественное лекарственное обеспечение все еще недоступно для большинства казахстанцев.

Источник: ИА "Казинформ"
Комментарии, по рейтингу, по дате
  MишаМашкевич 23.08.2017 в 12:22:26   # 626446
я лично за себя скажу: витамины дорогие стали очень. не покупаю их. Разве только детям(ито моё мнение толку нема). Фильтрую весь рецепт врача, который он приписал для лечения. Гомеопаты, всякие фероны сразу вычеркиваю. Лечимся проверенными методами(это дешевый ампицилин, стрептомицин, парацетомол). И конечно свежий воздух. Щя открыла для себя мир трав)))) обычные травы-цветочки, вроде шалфея, ромашки, сборов всяких.
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  332-712 23.08.2017 в 12:29:30   # 626450
врут! стали меньше покупать, потому что стали меньше болеть! это же элементарно! слава мудрой власти!
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  Mikado 23.08.2017 в 12:38:29   # 626455
Еще немного постараться и казахстанцы станут реже покупать еду.
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  Nafis 23.08.2017 в 12:39:10   # 626456
Думаю надо принять меры чтобы исправить это безобразие....
На законодательном уровне обязать всех пить лекарства для профилактики.... начнем с..... предлагайте.
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  Ал 23.08.2017 в 12:46:32   # 626459
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