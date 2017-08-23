Казахстанцы стали реже покупать лекарства.

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гоги80 23 Августа 2017 в 11:30:35
За 7 месяцев текущего года предприятия фармпромышленности произвели на 30,8% больше продукции в физическом выражении, чем в январе-июле прошлого года. Практически весь рост выпуска в отрасли обеспечило производство лекарств - их в этом году было выпущено на 32,7% больше, чем год назад.
При этом, традиционно, производство прочих фармацевтических препаратов сокращалось - минус 14,8% в физическом выражении по сравнению с объемом за 7 месяцев 2016 года.
Рост собственного производства фиксируется на фоне сильного сокращения импорта медикаментов, особенно в 5-летнем периоде. В частности, за 6 месяцев текущего года в РК было импортировано 57,4 тонн провитаминов, витаминов и их производных. Это на 19,8% меньше объема импорта за январь-июнь прошлого года, а если сравнивать с уровнем 5 годами ранее, то разница составляет почти 6 раз.
Импорт антибиотиков продолжает увеличиваться второй год подряд, плюс 25,7% за год. Однако, по сравнению с объемом 5-летней давности ввоз антибиотиков упал на 28,6%.
Ввоз прочих лекарств и фармпрепаратов за год вырос сразу на 32,6%, однако за 5 лет объемы сократились на 8,2%.
Однако, сокращение импорта обусловлено не столько активностью местных фармпроизводителей, сколько резким падением внутреннего потребления лекарств и препаратов в РК из-за роста цен последних. Так, в этом году казахстанцы купили 57,4 тонн провитаминов и витаминов, т.е. весь внутренний рынок по данной товарной категории на 100% состоит из импорта.
Потребление антибиотиков на внутреннем рынке за 5 лет упало на 31,2% до 31,4 тонн за январь-июнь 2017 года. Доля импорта в этом сегменте составляет 83%.
При этом реализация внутри страны прочих лекарств и фармпрепаратов выросла и достаточно значительно - на 25,6% за 5 лет, до 23,9 тыс. тонн. Доля импорта здесь сократилась до 61,6% с 84,3% в 2012 году.
Таким образом, качественное лекарственное обеспечение все еще недоступно для большинства казахстанцев.
Источник: ИА "Казинформ"
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 23.08.2017 в 12:22:26 # 626446
На законодательном уровне обязать всех пить лекарства для профилактики.... начнем с..... предлагайте.