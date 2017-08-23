Глава Нацбанка прокомментировал ослабление тенге в августе.

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Гоги80 23 Августа 2017 в 12:58:31
"В начале августа курс тенге демонстрировал повышенную волатильность на фоне негативных публикаций и отдельных слухов в СМИ и соцсетях о возможной значительной девальвации тенге. На самом деле фундаментальных изменений, оправдывающих колебания курса, не было", — сказал Данияр Акишев.
По его словам, в настоящее время ситуация на валютном рынке стабилизировалась. Так, по состоянию на 22 августа обменный курс сложился на уровне 333,8 тенге за доллар США.
Сегодня утренние торги на Казахстанской фондовой бирже закрылись на уровне 333 тенге за доллар.
Источник: Sputnik Казахстан
Комментарии, по рейтингу, по дате
"В начале августа курс тенге демонстрировал повышенную волатильность на фоне негативных публикаций и отдельных слухов в СМИ и соцсетях о возможной значительной девальвации тенге. На самом деле фундаментальных изменений, оправдывающих колебания курса, не было", — сказал Данияр Акишев.
Как грамотно перевели стрелки. Оказывается, теперь народ виноват в падающем тенге - накаркали и сглазили.
Что для него означает " на самом деле"?
Курс упал, это и есть на самом деле, которое есть!
Но у него "на самом деле" не было..
Ебантропия, на самом деле