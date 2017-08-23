Глава Нацбанка прокомментировал ослабление тенге в августе.

"В начале августа курс тенге демонстрировал повышенную волатильность на фоне негативных публикаций и отдельных слухов в СМИ и соцсетях о возможной значительной девальвации тенге. На самом деле фундаментальных изменений, оправдывающих колебания курса, не было", — сказал Данияр Акишев.