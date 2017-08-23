Убыток Казкома за полгода превысил 570 млрд тенге

Доля неработающих кредитов в Казкоме составляет 35% https://forbes.kz/finances/finance/dolya_nerabotayuschih_kreditov_v_ka zkome_sostavlyaet_35/?utm_campaign=8060484&utm_medium=banner&utm_content=27322343&utm_source=news.mail.ru
23 августа 2017
О таких данных на 1 августа 2017 говорится в информационном сообщении банка, посвященном результатам деятельности за 1 полугодие года
23 августа 2017
О таких данных на 1 августа 2017 говорится в информационном сообщении банка, посвященном результатам деятельности за 1 полугодие года
"Движок" титуса ссылку рвет...