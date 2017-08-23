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Экономика
Убыток Казкома за полгода превысил 570 млрд тенге
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danilov 23 Августа 2017 в 17:24:15
В I полугодии 2017 года Казком получил убыток в размере 576,5 млрд тенге, передает LS.

При этом в I полугодии 2016 года прибыль банка была равна 43,2 млрд тенге.

Убыток до налогообложения за указанный период составила 559,7 млрд тенге, тогда как годом ранее была получена прибыль в размере 59,1 млрд тенге.

Чистый процентный убыток достиг 438,9 млрд тенге, при том, что в I полугодии 2016 года был зафиксирован доход в размере 83,2 млрд тенге.+

Активы банка на 30 июня 2017 года составили 4,1 трлн тенге, снизившись с начала года на 15,7%.

https://lsm.kz/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Ал 23.08.2017 в 18:12:32   # 626569
Quote:
Доля неработающих кредитов в Казкоме составляет 35% https://forbes.kz/finances/finance/dolya_nerabotayuschih_kreditov_v_ka zkome_sostavlyaet_35/?utm_campaign=8060484&utm_medium=banner&utm_content=27322343&utm_source=news.mail.ru
23 августа 2017
О таких данных на 1 августа 2017 говорится в информационном сообщении банка, посвященном результатам деятельности за 1 полугодие года

"Движок" титуса ссылку рвет...
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  Даун 23.08.2017 в 19:52:24   # 626598
Так и надо суки, как на 2 дня просрочишь кредит сразу угражают
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  НурболаТТ 23.08.2017 в 20:54:59   # 626610
Да, походу уже вся страна в такой убыток впала
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  андремас 23.08.2017 в 21:00:48   # 626615
Из ПФ закроют, народному..или уже закрыли, было что-то об этом..типа помощь банкирам
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  Прапор 23.08.2017 в 22:13:09   # 626643
Если где-то убыло, значит у кого-то прибыло
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