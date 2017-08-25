Вакансия профессионального тусовщика

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Гость 25 Августа 2017 в 11:44:31
В обязанности профессионального тусовщика также будет входить съемка видео для собственного канала на YouTube.
Компания объявила, что ищет человека, который не боится камеры и действительно умеет зажигать на вечеринках. Опыт работы кандидату не нужен, а вот энтузиазм и харизма просто необходимы.
HenHeaven готова платить профессиональному тусовщику 21 тысячу фунтов стерлингов в год (около 9 млн тенге).
Соискатели должны снять короткое видео (не более 2 минут) и объяснить, почему компания HenHeaven должна выбрать именно их.
К ролику стоит приложить резюме, однако даже навыки редактирования видео кандидату не нужны: обработкой роликов займутся специалисты компании.
Так что, если вам надоела стандартная работа в офисе, а друзья считают вас настоящей душой компании — подумайте, может быть, пришло время сменить профессию.
https://life.ru/
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