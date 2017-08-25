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Экономика
Вакансия профессионального тусовщика
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Гость 25 Августа 2017 в 11:44:31
Английская компания HenHeaven, которая специализируется на организации досуга, ищет человека, готового посещать вечеринки по всему миру, передает Life.ru.



В обязанности профессионального тусовщика также будет входить съемка видео для собственного канала на YouTube.

Компания объявила, что ищет человека, который не боится камеры и действительно умеет зажигать на вечеринках. Опыт работы кандидату не нужен, а вот энтузиазм и харизма просто необходимы.

HenHeaven готова платить профессиональному тусовщику 21 тысячу фунтов стерлингов в год (около 9 млн тенге).

Соискатели должны снять короткое видео (не более 2 минут) и объяснить, почему компания HenHeaven должна выбрать именно их.

К ролику стоит приложить резюме, однако даже навыки редактирования видео кандидату не нужны: обработкой роликов займутся специалисты компании.

Так что, если вам надоела стандартная работа в офисе, а друзья считают вас настоящей душой компании — подумайте, может быть, пришло время сменить профессию.

https://life.ru/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Desperado 25.08.2017 в 11:49:45   # 626949
Забыли указать что он должен быть молодым и холостым!
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  Manitu 25.08.2017 в 12:02:52   # 626951
Я согласен! Только жена не отпускает.
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