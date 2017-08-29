На Индийской товарной бирже начнутся первые в мире торги фьючерсами на бриллианты

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 29 Августа 2017 в 10:01:08
Начало торговли фьючерсами на бриллианты позволит производителям улучшить хеджирование ценовых рисков, отмечает Bloomberg. По словам управляющего директора биржи, Индия несет ценовые риски, храня запасы обработанных и необработанных алмазов.
По состоянию на 31 марта 2017 года Индия импортировала около 153 млн карат необработанных алмазов и примерно 14 из 15 алмазов были обработаны в Индии.
https://rns.online/finance/Na-Indiiskoi-tovarnoi-birzhe-nachnutsya-pervie-v-mire-torgi-fyuchersami-na-brillianti--2017-08-28/