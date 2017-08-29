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Экономика
На Индийской товарной бирже начнутся первые в мире торги фьючерсами на бриллианты
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danilov 29 Августа 2017 в 10:01:08
В понедельник в Индии начнутся первые в мире торги фьючерсами на бриллианты. Об этом сообщается на сайте Индийской товарной биржи (ICEX).

Начало торговли фьючерсами на бриллианты позволит производителям улучшить хеджирование ценовых рисков, отмечает Bloomberg. По словам управляющего директора биржи, Индия несет ценовые риски, храня запасы обработанных и необработанных алмазов.

По состоянию на 31 марта 2017 года Индия импортировала около 153 млн карат необработанных алмазов и примерно 14 из 15 алмазов были обработаны в Индии.

https://rns.online/finance/Na-Indiiskoi-tovarnoi-birzhe-nachnutsya-pervie-v-mire-torgi-fyuchersami-na-brillianti--2017-08-28/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Лысый 29.08.2017 в 10:07:16   # 627619
Индусы берутся за огранку самых мелких алмазов. За которые даже антверпенские евреи не берутся.
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