Министр нацэкономики: мы делаем расчеты, исходя из 340 тенге за доллар

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danilov 29 Августа 2017 в 15:48:16
Во вторник на заседании правительства был рассмотрен проект республиканского бюджета на 2018-2020 годы. Министр пояснил, что в бюджете курс тенге закладывается исключительно в расчетных целях. Национальный банк не регулирует курс нацвалюты, который находится в свободном обращении, поэтому спрогнозировать его достаточно сложно, отметил Сулейменов.
"В своих расчетах, исходя из модели, которая у нас есть, и при тех параметрах, которые в эту модель заложены, курс у нас 340 тенге. Это ни в коем случае не является индикатором того, что будет происходить на валютных рынках. Это расчетный курс, который берется только для расчета определенных бюджетных параметров", — сказал Сулейменов в пресс-конференции во вторник.
По его словам, возможно, что озвученный курс тенге не будет полностью соответствовать курсу, который сложится на рынке, и министерство готово мониторить этот вопрос и в случае необходимости корректировать при уточнении бюджета.
https://ru.sputniknews.kz/economy/20170829/3113545/ministr-nacehkonomiki-my-delaem-raschety-iskhodya-iz-340-tenge-za-dollar.html
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Дедолларизация - система мер, предпринимаемая государственными органами и центральным банком с целью вытеснения чужой иностранной валюты в качестве средства платежа на территории своей страны.
Цитата: Skype от 29.08.2017 15:56:26
курс у нас 340
Дедолларизация - система мер, предпринимаемая государственными органами и центральным банком с целью вытеснения чужой иностранной валюты в качестве средства платежа на территории своей страны.
курс у нас 340
Дедолларизация - система мер, предпринимаемая государственными органами и центральным банком с целью вытеснения чужой иностранной валюты в качестве средства платежа на территории своей страны.
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