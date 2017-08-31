Нацбанк выпустил монету номиналом 100 тенге в виде медальона-оберега

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babki 31 Августа 2017 в 05:53:41
Биколорная монета выполнена в виде медальона-оберега. В ее верхней части имеется углубление с отверстием для цепочки или шнурка.
В монете используется тантал в виде фигурной вставки, имеющей форму и цвет панциря черепахи (на снимке).
Черепаху Нацбанк выбрал как символ долголетия, удачи и благополучия, а также из-за легенды о магическом квадрате Ло Шу, который обладает мощной защитной силой.
"Основное достоинство талисмана в том, что он способен привлекать удачу в дом, в котором находится, улучшает уровень жизни, помогает в решении любых дел и возникающих задач. Черепаший панцирь означает стабильность и надежность, поэтому изображение данного животного будет больше всего помогать хозяину дома, главному человеку в семье", — считают в финрегуляторе.
На лицевой стороне (аверсе) расположена надпись "100 ТЕҢГЕ", логотип Национального банка РК и элементы национального орнамента.
По окружности проходят надписи "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ", "REPUBLIC OF KAZAKHSTAN", а также элементы национального орнамента, число 2017 и надпись "Ag 925 19,3g Ta 20,0g", обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу.
На оборотной стороне (реверсе) изображена черепаха с нанесенным на панцирь стилизованным изображением девяти цифр "Магического квадрата Ло Шу". По окружности — надписи "ИГІЛІК МОНЕТАСЫ","МОНЕТА БЛАГОПОЛУЧИЯ" и "THE WELL — BEING COIN", а также элементы национального орнамента.
Монета изготовлена в биколорном исполнении массой 39,3 грамма (кольцо — из серебра 925/1000 пробы массой 19,3 грамма, диск — из тантала массой 20 грамм), диаметр описанной окружности — 38,61 мм, качество изготовления "proof", максимальный тираж — 2,5 тысячи штук, боковая поверхность (гурт) без рифлений и надписей.
По информации Нацбанка, коллекционные биколорные "Монеты благополучия" ("Черепахи") номиналом 100 тенге изготовлены в соответствии с соглашением о выпуске и продаже монет между Национальным банком Республики Казахстан, Монетным двором Польши и Казахстанским монетным двором.
Согласно соглашению часть тиража (максимально 2 000 штук) реализуется на внутреннем рынке Казахстана, часть реализуется Монетным двором Польши за пределами РК.
Биколорные монеты "proof" качества предназначены для продажи по коллекционной стоимости.
Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального банка РК на государственном, русском и английском языках.
"Черепахами" можно расплачиваться на всей территории Казахстана по их номинальной стоимости — 100 тенге.
Приобрести монеты можно во всех филиалах Нацбанка и через интернет-магазин на сайте НБРК.
Источник: https://m.ru.sputniknews.kz/society/20170829/3111874/nacbank-vypustil-monetu-blagopoluchiya-nominalom-100-tenge.html?mobile_return=no
Комментарии, по рейтингу, по дате
"Основное достоинство талисмана в том, что он способен привлекать удачу в дом, в котором находится, улучшает уровень жизни, помогает в решении любых дел и возникающих задач. Черепаший панцирь означает стабильность и надежность, поэтому изображение данного животного будет больше всего помогать хозяину дома, главному человеку в семье"
Если талисман не поможет, и не фартанет, за базар ответите?
Цитата: Вагнус от 31.08.2017 11:32:58
В детстве помню так впечатлило. Пожилая казашка а на груди мониста из царских, советских монет.
В детстве помню так впечатлило. Пожилая казашка а на груди мониста из царских, советских монет.
Черепаху Нацбанк выбрал как символ долголетия, удачи и благополучия
Я полагаю, ещё и как символ нашего стремительного продвижения к светлому будущему