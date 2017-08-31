Нацбанк выпустил монету номиналом 100 тенге в виде медальона-оберега

"Основное достоинство талисмана в том, что он способен привлекать удачу в дом, в котором находится, улучшает уровень жизни, помогает в решении любых дел и возникающих задач. Черепаший панцирь означает стабильность и надежность, поэтому изображение данного животного будет больше всего помогать хозяину дома, главному человеку в семье"