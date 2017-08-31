Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Оралманов из Китая зовут в Северный Казахстан
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 31 Августа 2017 в 15:01:10
Представители Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей приехали в Алматинскую область, чтобы пригласить местных жителей переехать к ним. Те, кто выразил такую готовность, просят выделить им земли. Большинство из них - репатрианты из Китая.
"Радио Азаттык"

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 31.08.2017 в 16:09:41   # 628124
Куда зовут???
"5600 человек покинули Северный Казахстан в прошлом году. Всё дело в отсутствии работы, считает глава региона".
Источник: https://news.mail.ru/politics/30790490/
поощрить | покарать
  Skype 31.08.2017 в 16:30:11   # 628128
А сколько получат новые уралманы в Северном Казахстане, они в курсе что там морозы под -40?
поощрить | покарать
  Пришелец 31.08.2017 в 16:44:23   # 628129
Скорее всего боятся что все убегут
поощрить | покарать
  Manitu 31.08.2017 в 16:51:02   # 628131
Цитата: Skype от 31.08.2017 16:30:11
А сколько получат новые уралманы в Северном Казахстане, они в курсе что там морозы под -40?
Они ещё не знают что места всех начальников в городах уже заняты. А ждут их в основном в деревнях трактористами.
поощрить (2) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь