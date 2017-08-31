Оралманов из Китая зовут в Северный Казахстан

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 31 Августа 2017 в 15:01:10
"Радио Азаттык"
Комментарии, по рейтингу, по дате
"5600 человек покинули Северный Казахстан в прошлом году. Всё дело в отсутствии работы, считает глава региона".
Источник: https://news.mail.ru/politics/30790490/
Цитата: Skype от 31.08.2017 16:30:11Они ещё не знают что места всех начальников в городах уже заняты. А ждут их в основном в деревнях трактористами.
А сколько получат новые уралманы в Северном Казахстане, они в курсе что там морозы под -40?
А сколько получат новые уралманы в Северном Казахстане, они в курсе что там морозы под -40?