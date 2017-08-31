Колебания рубля и евро прокомментировал министр нацэкономики Казахстана

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danilov 31 Августа 2017 в 14:49:29
Министра национальной экономики Тимура Сулейменова спросили о колебаниях доллара, евро и рубля в Казахстане.
"Этот вопрос в сфере ведения Национального банка, а на самом деле, наверное, в сфере ведения рынка. Уже два года как тенге находится в режиме свободного плавания, то есть он приплыл. Мы не таргетируем курс, таргетируется инфляция, и рыночные силы определяют соотношение нашего тенге к любой из иностранных валют", – сказал Тимур Сулейменов на пресс-конференции в Правительстве РК.
По его словам, чтобы не быть оптимистами и не закладывать неисполнимые вещи по доходам, расходам и дефициту бюджета в ведомстве всегда используют консервативный подход.
"Рынок может отреагировать на огромное количество вещей, может какой-нибудь сбой произойти технический – будет реагировать, какое-то событие, которое рынок сочтёт относящимся к нам, – может реагировать. Но на мой взгляд, нет необходимости фокусироваться на какие-то всплески. Они будут. Тенге после того, как был отпущен в свободное плавание, находится на стабильном уровне, и это самое главное. Мы должны к этому привыкнуть: мерить не днями, неделями, а месяц брать, квартал, полгода и так далее", – заявил он.
Касательно евро он добавил, что причинами колебания тенге к евро может быть не обязательно ослабление национальной валюты к евро, а и укрепление евро к другим валютам.
"Это не обязательно ослабление тенге к евро, это может быть усиление евро к другим валютам и в том числе к доллару из-за того, что в Евросоюзе положительные новости по росту экономики", – продолжил глава ведомства.
На вопрос о связи ослабления тенге с экономической ситуацией в России министр заявил, что соседи летом обновили макропрогноз. Согласно ему, теперь доллар будет в районе 62 рублей, тогда как ранее он был 67-68 рублей.
"Я думаю, в этом отношении по ценам на нефть, по тому, как экономика России развивается, они нашли своё понимание. У нас то же самое. Поэтому рубль не будет скакать. И мы в принципе в одной парадигме движемся", – заключил Тимур Сулейменов.
30 августа сообщалось, что в обменниках Казахстана курс евро вырос до 405 тенге, а стоимость рубля приближается к шести тенге.
Ранее ряд экспертов дал свои прогнозы относительно курса тенге в 2017 году. Финансисты заявили, что на курс нацвалюты по-прежнему будут влиять цена на нефть. Наиболее оптимистичный прогноз – это 330, пессимистичный – 350 тенге за доллар.
https://informburo.kz/novosti/kolebaniya-rublya-i-evro-prokommentiroval-ministr-nacekonomiki-kazahstana.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Это не обязательно ослабление тенге к евро, это может быть усиление евро к другим валютамОказывается это не тенге падает, а все остальные валюты растут. Ну всё, теперь я спокоен.
Цитата: Пришелец от 31.08.2017 15:52:48
Киргизия ничего не производит нет н газа ни нефти а курс 1к1с рублем. У нас есть все в том числе банк магате и курс 5тенге к 1рублю
Киргизия ничего не производит нет н газа ни нефти а курс 1к1с рублем. У нас есть все в том числе банк магате и курс 5тенге к 1рублю
Уже почти 6 к 1
Чо сказал то них не понял