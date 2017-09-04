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Китай собирается запустить новый бенчмарк нефти
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danilov 03 Сентября 2017 в 23:22:28
Авторитетное японское издание Nikkei нервно сообщает, что Китай готовится запустить новые фьючерсы (бенчмарк) на нефть номинированный в юанях и конвертируемый-обеспеченный золотом.
https://asia.nikkei.com/Markets/Commodities/China-sees-new-world-order-with-oil-benchmark-backed-by-gold
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