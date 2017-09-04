Назарбаев о частных банках: лучше уничтожить, чем им платить

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danilov 04 Сентября 2017 в 17:16:49
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил депутатам дать больше полномочий Национальному банку по контролю над частными банками.
"Время показало, что Национальному банку как регулятору необходимо работать в превентивном режиме. Следовательно, ему законодательно надо дать больше возможностей для контроля банков", – сказал Нурсултан Назарбаев на совместном заседании палат Парламента.
Президент вспомнил негативный опыт БТА банка и других банков второго уровня.
"Мы разбирались, вложили огромные деньги туда. Почему это случилось? Потому что Нацбанк не контролировал каждый шаг. Когда они выводили деньги, где был Нацбанк, контролирующие органы? Когда они куда-то вкладывали, где был Нацбанк? А у Нацбанка и сегодня нет таких прав. Мы должны дать, чтобы он жёстко контролировал каждый банк. Как только ушёл налево – останавливать и сказать, что мы у тебя отбираем лицензию, не умеешь работать", – пояснил глава государства.
Он попросил депутатов внимательно изучить это предложение, чтобы в будущем не допустить провалов в деятельности частных банков.
"Банки все частные работали, дошли до ручки – и теперь государство опять финансирует. Надо кончать с этим. Эти банки лучше уничтожить и взять на себя, чем им платить. Почему мы должны частника – сам работает, зарабатывает – ещё и субсидировать? И вот этим латифундистам, которые до миллиона гектаров имеют, пшеница – их собственность, всё, что производится, – их собственность, а государство должно им ещё давать деньги", – возмутился Нурсултан Назарбаев.
Он также подчеркнул необходимость тщательного мониторинга и контроля внешних и внутренних займов в квазигосударственном секторе.
"У нас есть два долга: государственный – небольшой, менее 20%, а сколько должен квазигосударственный сектор – это второй вопрос. И не надо считать, что это не наше дело. Придёт время, и это будет наше дело. Поэтому сейчас надо заниматься. Мы очень либерально относимся к тем, кто работает плохо и неэффективно. В сельском хозяйстве до чего довели? Занимали, занимали, занимали. Сейчас упёрлись в стену. Что делать надо? Банкротить надо, ничего страшного", – предложил Нурсултан Назарбаев.
Он рассказал, что на Астанинском форуме приводили пример: в Вашингтоне 1500 ресторанов банкротятся и снова создаются. Однако в Казахстане держатся изо всех сил, и ситуация сложилась такая, что всё равно "приходиться фактически банкротить крупные олигархические сельскохозяйственные предприятия. Также по промышленности и по банкам", заключил глава государства.
https://informburo.kz/novosti/nazarbaev-o-chastnyh-bankah-luchshe-unichtozhit-chem-im-platit.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 04.09.2017 в 17:27:02 # 628705
Цитата: MишаМашкевич от 04.09.2017 17:27:02
Интересно получается. Субханбердин и Жунусова уходят, приходит Ракишев. Уходит Ракишев за 1 тнг, приходит Кулибаев. А теперь это! Занавес.
Интересно получается. Субханбердин и Жунусова уходят, приходит Ракишев. Уходит Ракишев за 1 тнг, приходит Кулибаев. А теперь это! Занавес.
Предыдущие "нещитово"! В следующий раз точно, "зуб даю", частным банкам помогать не будем!
Ну так все на месте на джипах рассекают, а что хотели то ? Вам можно а им нельзя??