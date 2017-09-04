Круговорот денег в Казахстане

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едридмадрид 04 Сентября 2017 в 20:56:24
Положительная сторона денежных переводов
Между тем, эти иммигранты - граждане стран с высоким уровнем бедности – Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан. Денежные переводы на родину из Казахстана трудящихся-мигрантов позволяет их семьям в буквальном смысле выживать: дети могут посещать школу, женщины на переводы мужей покупают одежду детям (как правило, семьи большие, детей - от трех и более).
Денежные переводы трудящихся-мигрантов помогают и престарелым родителям, которые не могут прожить только на пенсию. «Так что благодаря переводам, укрепляется экономика и снижается бедность. А что лучше – иметь бедного соседа, или все-таки иметь процветающего соседа? Вот в чем суть переводов, для регионального сотрудничества в том числе», - говорит мне один из международных экспертов по миграции.
Трудящиеся-мигранты покупают в Казахстане продукты, одежду, лекарства, билеты, и, наконец, оплачивают свои переводы в банках
Мой собеседник уверен, что «мигранты не только вывозят деньги, они также и вкладывают в экономики стран назначения». В частности, трудящиеся-мигранты покупают в Казахстане продукты, одежду, лекарства, билеты, и, наконец, оплачивают свои переводы в банках. «Кроме того, наличные деньги вывозить небезопасно, - продолжает эксперт, - Съездите в аэропорт Алматы на регистрации рейсов в Душанбе или Ташкент. Что везут с собой мигранты-транзитники из стран назначения? Бытовую технику, инструменты для сельского хозяйства, запчасти, прочие товары. Это же выгодно для казахстанского малого бизнеса и супермаркетов».
На самом деле, вклад трудящихся-мигрантов в экономику Казахстана существенен, и не только в связи с денежными переводами на родину.
Между тем, по данным Всемирного банка, трудящиеся-мигранты перевели в 2015 году 2 миллиарда 585 миллионов долларов США в разные страны мира. То есть, это цифра охватывает переводы не только трудящихся-мигрантов из Центральной Азии.
Другая сторона переводов
50 процентов ВВП Таджикистана составляют переводы таджикских трудящихся-мигрантов из России и Казахстана
Напомню, что основные сферы, в которых работают мигранты в Казахстане – это строительство, домашнее хозяйство и торговля. Все эти люди платят налоги, пусть и опосредовано, приобретают товары легкой и пищевой промышленности, платят за аренду жилья. Часть заработанных денег трудящиеся-мигранты переводят родственникам на родину. В частности, известно, что 50 процентов ВВП Таджикистана составляют переводы таджикских трудящихся-мигрантов из России и Казахстана.
Так, согласно данным глобального исследовательского центра PEW (Pew research center) – www.pewglobal.com, который аккумулирует у себя данные по всему миру, из Казахстана уходит больше денег, чем приходит. Pew research center - это независимый центр, который информирует общественность о проблемах и тенденциях в Америке и в мире. Тут можно найти опросы общественного мнения на разные темы, результаты демографических исследований, контент-анализ и другие исследования в области социальных наук, основанные на серьезных данных.
Так вот, по оценкам экономистов Всемирного банка, в 2015 году мигранты перевели родственникам в свои родные страны сумму в размере 582 млрд. долларов США. Несмотря мировой кризис, денежные переводы трудящихся- мигрантов вдвое больше, чем это было десять лет назад, до резкого снижения мировой экономики в конце 2000-х годов.
PEW RESEARCH CENTER предупреждает, что отслеживание денежных переводов по всему миру затруднено по той простой причине, что там не ведется контроль таких переводов. Всемирный банк использовал статистическую модель для оценки суммы денежных переводов из страны в страну. Так что многие данные оценочные и могут отличаться от фактически денежных переводов. Впрочем, как бы то ни было, эти сухие цифры наводят на определенные мысли.
Судите сами. Согласно данным Всемирного банка из Казахстана мигранты перевели в 2015 году 2 миллиарда 585 миллионов долларов США в разные страны мира.
Первые 10 стран, куда переводили деньги мигранты в течение 2015 года, это Россия, Украина, Таджикистан , Азербайджан, Южная Корея, Польша, Китай, Турция и Беларусь.
Так, в Россию трудящиеся-мигранты перевели за год 1 миллиард 519 миллионов, а из России в Казахстан в этот же период было переведено – 113 миллионов долларов США (на 13, 5 раз меньше).
В Германию перевели – 347 миллионов долларов, а из Германии в Казахстан поступило – 36 миллионов долларов (меньше почти в 10 раз!).
В Украину трудящиеся-мигранты перевели в 2015 году 254 миллиона долларов, а оттуда в Казахстан было переведено 10 миллионов долларов (в 25 раз меньше, чем из нашей страны!).
В Таджикистан трудящиеся-мигранты перевели 158 миллионов долларов США из Казахстана, а обратных поступлений не было.
В Азербайджан мигранты перевели 57 миллионов долларов США, обратного движения денег не наблюдалось.
В Южную Корею переведено 46 миллионов долларов США, данных о переводах оттуда в Казахстан нет.
В Польшу было переведено 46 миллионов долларов США, оттуда переводов не было.
В Китай трудящиеся-мигранты перевели 31 миллион долларов США (крохотная сумма для Китая), оттуда пришло в Казахстан – всего лишь 1 миллион долларов.
В Турцию мигранты перевели 25 миллионов долларов США, а в Казахстан из Турции денег не поступило.
И, наконец, в Беларусь перевели 21 миллион долларов США, обратно – 3 миллиона.
Как вы видите, баланс не соблюден. То есть, Казахстан теряет огромные неучтенные капиталы.
Исследования по Южно-Казахстанской области, 80 процентов теплиц на юге работают …для нужд российского рынка. Причем, круглый год!
Независимый эксперт по народонаселению Аида Альжанова считает, что такие огромные переводы в Россию связаны с активностью российского бизнеса в Казахстане, а также с более гибкими условиями работы для малого и среднего бизнеса в нашей стране, и отсутствием между нашими странами визового режима.
В частности, как выявили исследования по Южно-Казахстанской области, 80 процентов теплиц на юге работают …для нужд российского рынка. Причем, круглый год! Кроме того, в 2015 году, в связи с санкциями, введенными против России, многие российские бизнес офисы были перенесены в Казахстан.
Денежные переводы в Германию, Украину, Беларусь и Азербайджан только доказывают тот факт, что на работу в Казахстан стали приезжать не только трудящиеся-мигранты из стран Центральной Азии, но и Европы.
Трудящиеся-мигранты из Турции давно обосновались в строительном бизнесе Казахстана, практически все крупные строительные проекты проходили при активном участии турецких рабочих и инженеров. Кроме того, турки хорошо себя чувствуют в сфере торговли и обосновались в общепите.
Что касается Китая, то, по мнению, Аиды Альжановой, такая сравнительно небольшая сумма денежных переводов, скорее всего, связана с тем, что китайские рабочие на своих предприятиях в Казахстане получают не всю зарплату на территории нашей страны, оставшаяся причитающаяся сумма выдается в Китае. Это только предположение, но, думаю, не без оснований.
В ближайшие пять лет на наш рынок труда будут активно приходить хорошо образованные женщины, которые будут хорошо зарабатывать и, соответственно, у них будут высокие требования в отношении мужчин. Поэтому тенденция заключения браков с иностранцами будет увеличиваться. Институт семьи постепенно меняет свой формат от патриархального на эгалитарный (семейная структура, в которой муж и жена занимают равноправное положение, т.е. власть и авторитет равномерно распределяются между супругами.). Менее образованные женщины, по мнению Аиды Альжановой, будут вовлечены в менее продуктивные сектора экономики, поддерживать патриархальный формат семьи и многие из них, возможно, «уйдут» в ислам или другую религию.
Кроме того, эксперт считает, что Казахстан будет и дальше приглашать на высококвалифицированные позиции специалистов из стран с развитой экономикой, в частности, европейцев и американцев. Эти специалисты приносят в Казахстан инновации, в которых мы очень нуждаемся, эта ситуация работает на нас, потому что увеличивает конкурентность на рынке труда, меняет в целом менталитет нашего народа, делает нас толерантнее и более стрессоустойчивыми в глобальной конкуренции. Из минусов, по мнению эксперта, в случае, если у нас не научаться работать с кадрами, ценить их, поддерживать старт-апы, то в следующие пять лет наши молодые специалисты в перспективных сферах, таких как IT, нанотехнологий и др. будут искать работу, в основном, на Западе, а на замену придут менее квалифицированные кадры из близлежащих стран.
Прогноз
И все же, наша беседа о будущем Казахстана завершилась позитивным прогнозом от Аиды Альжановой. Она уверена, что будущее за поколением миллениалов, или поколением Y. Это дети, рожденные с 1981 год по 2003 год, и встретившие новое тысячелетие в юном возрасте, выросшие во времена войн и кризисов, а также цифровых технологий, в 2025 году составят 75% глобальной рабочей силы. Игреки изменят правила игры на казахстанском рынке, сломают систему клановости, потому что придерживаются абсолютно иных ценностей. В частности, предпочитают честную конкуренцию, не уважают авторитетов, предпочитая партнерство подчинению. Это поколение независимых индивидуалистов, которые смогут повлиять на прогресс нашей страны, в том числе, на рынке труда.
http://exclusive.kz/krugovorot_deneg_v_kazakhstane
Комментарии, по рейтингу, по дате
Сладкая Вата 04.09.2017 в 23:49:10 # 628824
Опа, а независимость?