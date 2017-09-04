Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги – Назарбаев

в Казахстане самая дешевая электроэнергия, да и в целом, коммунальные услуги, на всем постсоветском пространстве.

В мире сегодня стоимость ста кубометров – 150 долларов, у нас платят 20-30. Ну мы в каком обществе живем? Мы же не в коммунизме живем, правда?