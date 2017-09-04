Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги – Назарбаев
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 04 Сентября 2017 в 23:26:00
В Казахстане самые дешевые тарифы на электроэнергию, поэтому их нужно смело повышать, заявил в понедельник в ходе открытия парламентской сессии президент Нурсултан Назарбаев.

«Только модернизация водо и теплоснабжения требует сейчас огромных средств. Чтобы привлечь инвесторов и международные финансовые институты, следует совершенствовать законодательство в сфере ЖКХ и тарифообразования. Это позволит сбалансировать интересы потребителей, субъектов естественных монополий в этой области», — сказал Назарбаев.

Он пояснил, если в стране не будут повышаться тарифы «причем, смело» на коммунальные услуги, не будут приходить инвесторы.

«Каждый инвестор, когда приходит, спрашивает: «Я построю станцию вам, а за сколько я буду продавать электроэнергию? Или сколько будет стоить тепло?». Не надо этого бояться (повышения тарифов – V), мы проходили. Когда мы в свое время в начале независимости этим делом занимались, мы защитили малообеспеченные семьи. Это не такое уж большое дело».

По словам президента, правительство должно подумать над этим вопросом и пойти «постепенным образом». Все дело в том, добавил Назарбаев, что в Казахстане самая дешевая электроэнергия, да и в целом, коммунальные услуги, на всем постсоветском пространстве.

«На Кавказе в четыре раза дороже, в России дороже, чем у нас. Вода – вообще никто не контролирует – течет себе и все. Никто не платит за нее. За тепло – низкие (тарифы- V). Но есть другая сторона медали. Это платежеспособность населения. Какой заход, какие зарплаты – все это надо в комплексе смотреть. Создавая условия платежеспособности, повышать тарифы. Иначе мы не будем развивать ни электроэнергию, ни коммунальное хозяйство, ни трубы старые заржавевшие не будем менять. И не будем сносить старые здания. Надо помнить, это можно решить. Правительству надо сесть, крепко подумать и разъяснить. Никуда нам не деться от этого», - подчеркнул глава государства.

«Мы дотируем газ, мы датируем нефть, — продолжил он. — По югу газ сколько стоит? В мире сегодня стоимость ста кубометров – 150 долларов, у нас платят 20-30. Ну мы в каком обществе живем? Мы же не в коммунизме живем, правда? Поэтому за все удобства надо платить, надо разъяснять, решать, еще раз хочу сказать, сбалансированно», — заключил Назарбаев.

http://www.matritca.kz/topnews/47695-nursultan-nazarbaev-nuzhno-smelo-povyshat-tarify-na-kommunalnye-uslugi.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Yerla 04.09.2017 в 23:39:25   # 628814
порадовал
поощрить | покарать
  Aboka 04.09.2017 в 23:39:31   # 628815
Всё правильно говорите господин президент, только вот подчиненные исполняли бы также как говорите, может быть мы давно жили бы как в Арабских эмиратах.
поощрить | покарать (2)
  Yerla 04.09.2017 в 23:40:03   # 628817
Отличная новость
поощрить | покарать
  Сладкая Вата 04.09.2017 в 23:41:34   # 628818
т.е. за свой газ мы будем платить по мировым ценам? я все верно понял?
поощрить (3) | покарать
  Пришелец 04.09.2017 в 23:47:40   # 628823
Да вода уже дороже бензина. Еда синтетическая. А электроэнергия её так много что строительство АЭС откладывается на неопределенный срок. И все равно мы мало платим
поощрить | покарать
  Пермяк 04.09.2017 в 23:51:56   # 628827
Ну конечно повышайте Господин Вы наш! Вы для этого и выбраны народом руководить страной, что- бы с каждым годом все становилось дороже, а то рабов из за границы выписывать... когда своих разводить можно без особых усилий.
поощрить | покарать
  walker 04.09.2017 в 23:53:46   # 628829
Quote:
в Казахстане самая дешевая электроэнергия, да и в целом, коммунальные услуги, на всем постсоветском пространстве.

Туркмены узнали много нового.
Quote:
В мире сегодня стоимость ста кубометров – 150 долларов, у нас платят 20-30. Ну мы в каком обществе живем? Мы же не в коммунизме живем, правда?

Очевидно, это арабы живут в коммунизме.
поощрить (4) | покарать
  Прапор 05.09.2017 в 00:08:21   # 628839
И вот Х его З как к этому относиться. В некоторых странах, перед повышением тарифов на всё - состоялась братоубийственная война, пролилось много крови, например недавно на украине, до этого в ливии, египте и т.д., у нас биздец проходит относительно мирно
поощрить | покарать
  Pole13 05.09.2017 в 00:15:35   # 628844
Он живет в другом мире, где все мы получаем по 150.000 тенге.)) Интересен момент, он дает задание поднять тарифы ради кучки инвесторов, которые поставят оборудование, а как быть с инвесторами, которым как раз и нужны низкие тарифы, как быть с предпринимателями, с простым народом? Но походу вопрос решен: тарифы вновь увеличат, раз сам он велел.))
поощрить (3) | покарать
  shy_ric 05.09.2017 в 00:17:41   # 628846
поощрить | покарать
  Неджикет 05.09.2017 в 00:19:36   # 628849
В интернете мир потихоньку с катушек съезжает. По хабару все заявися. Что ты делаешь со мной тырнет?! Ненавижу тебя... Ломай меня полностью
поощрить (3) | покарать
  Тигра2 05.09.2017 в 00:24:34   # 628855
Сразу почему-то вспомнилась легенда о высказывании Марии-Антуанетты...
поощрить | покарать
  Ал 05.09.2017 в 00:30:08   # 628857
Цитата: walker от 04.09.2017 23:53:46
Туркмены узнали много нового.
Quote:
В мире сегодня стоимость ста кубометров – 150 долларов, у нас платят 20-30. Ну мы в каком обществе живем? Мы же не в коммунизме живем, правда?

Очевидно, это арабы живут в коммунизме.

Насколько помню, вы - ярый антикоммунист.
Видимо не хотите жить как некоторые арабы...
поощрить | покарать
  Тигра2 05.09.2017 в 00:32:32   # 628858
Узбеки за год платят за газ меньше чем я за месяц ЛЕТОМ.
Туркмены кажись ваще ниче не платят.
У нас на юге газ самый дорогой по РК.

Можа это провокация?

поощрить (3) | покарать
  Мура45 05.09.2017 в 00:36:44   # 628860
Цитата: Тигра2 от 05.09.2017 00:32:32
Узбеки за год платят за газ меньше чем я за месяц ЛЕТОМ.
Туркмены кажись ваще ниче не платят.
У нас на юге газ самый дорогой по РК.

Можа это провокация?



Только в Ташкенте газ поставляется бесперебойно. По остальным городам, а особенно в сельской местности, зимой давление падает катастрофически. По крайней мере, год назад так было точно.
поощрить | покарать
  Ал 05.09.2017 в 00:40:05   # 628861
Цитата: Тигра2 от 05.09.2017 00:32:32

Электроэнергия у поставщика на технически сложных, построенных ненавистным "совком", ГЭС стоит сущие копейки. Пока через несколько "антимонопольных" посредников, обслуживающих лишь построенные еще при царе горохе СССР ЛЭП и подстанции доходит до потребителя - стоимость на порядок (в десяток раз) вырастает.
Примерно то же самое с ТЭЦ, хотя стоимость у поставщика по определенным причинам подороже.
Quote:
Где, деньги, Зин?

поощрить (2) | покарать
  BMW 05.09.2017 в 00:57:36   # 628866
Зачем нам инвесторы? Когда государство может построит станцию. Или оно не может? Зачем нам иностранцы которые хотят разорить нас? Понимаю в начале 90 нужно было их тянуть, а сейчас 25 лет прошло как независимость обрели, не ужели сами не можем себя прокормить? Или не хотим? Не могу понять.
поощрить (2) | покарать
  Пермяк 05.09.2017 в 01:03:19   # 628869
Цитата: BMW от 05.09.2017 00:57:36
Зачем нам инвесторы? Когда государство может построит станцию. Или оно не может? Зачем нам иностранцы которые хотят разорить нас? Понимаю в начале 90 нужно было их тянуть, а сейчас 25 лет прошло как независимость обрели, не ужели сами не можем себя прокормить? Или не хотим? Не могу понять.

Да мы то все можем построить, а как тогда пилить бабло?
Тут реальная тема бро, для реальных пасандар, а ты живи в своём мире, где кругом дерьмо и безденежье, где на квартиру нужно копить всю жизнь, а потом еще налоги платить с её покупки и в последующем каждый год.
поощрить (2) | покарать
  Aboka 05.09.2017 в 01:10:26   # 628871
Снова всё подорожает
поощрить | покарать
  Ал 05.09.2017 в 01:24:06   # 628874

поощрить | покарать
  Skype 05.09.2017 в 01:42:49   # 628875
Не врубаюсь, везде где лешовая раб сила и эл.энергия есть инвесторы и даже в России и в Киргизии валом. Может чинушам губище подзакатать?
поощрить | покарать
  Skype 05.09.2017 в 01:46:28   # 628876
Какой дебит придёт сюда где эл.энергия стоит как в европе? А уровень квалификации рабочих ниже плинтуса, ему лучше сидеть в Китае и не квакать. Инвестору. Зачем ему дергаться в Казахстан? Ток мошенникам и др. Товарищам тут кайф.
поощрить | покарать
  гримм 05.09.2017 в 04:04:52   # 628884
Сначала мы жили бедно, а потом нас обокрали!!!
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь