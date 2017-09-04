Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги – Назарбаев

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едридмадрид 04 Сентября 2017 в 23:26:00
«Только модернизация водо и теплоснабжения требует сейчас огромных средств. Чтобы привлечь инвесторов и международные финансовые институты, следует совершенствовать законодательство в сфере ЖКХ и тарифообразования. Это позволит сбалансировать интересы потребителей, субъектов естественных монополий в этой области», — сказал Назарбаев.
Он пояснил, если в стране не будут повышаться тарифы «причем, смело» на коммунальные услуги, не будут приходить инвесторы.
«Каждый инвестор, когда приходит, спрашивает: «Я построю станцию вам, а за сколько я буду продавать электроэнергию? Или сколько будет стоить тепло?». Не надо этого бояться (повышения тарифов – V), мы проходили. Когда мы в свое время в начале независимости этим делом занимались, мы защитили малообеспеченные семьи. Это не такое уж большое дело».
По словам президента, правительство должно подумать над этим вопросом и пойти «постепенным образом». Все дело в том, добавил Назарбаев, что в Казахстане самая дешевая электроэнергия, да и в целом, коммунальные услуги, на всем постсоветском пространстве.
«На Кавказе в четыре раза дороже, в России дороже, чем у нас. Вода – вообще никто не контролирует – течет себе и все. Никто не платит за нее. За тепло – низкие (тарифы- V). Но есть другая сторона медали. Это платежеспособность населения. Какой заход, какие зарплаты – все это надо в комплексе смотреть. Создавая условия платежеспособности, повышать тарифы. Иначе мы не будем развивать ни электроэнергию, ни коммунальное хозяйство, ни трубы старые заржавевшие не будем менять. И не будем сносить старые здания. Надо помнить, это можно решить. Правительству надо сесть, крепко подумать и разъяснить. Никуда нам не деться от этого», - подчеркнул глава государства.
«Мы дотируем газ, мы датируем нефть, — продолжил он. — По югу газ сколько стоит? В мире сегодня стоимость ста кубометров – 150 долларов, у нас платят 20-30. Ну мы в каком обществе живем? Мы же не в коммунизме живем, правда? Поэтому за все удобства надо платить, надо разъяснять, решать, еще раз хочу сказать, сбалансированно», — заключил Назарбаев.
http://www.matritca.kz/topnews/47695-nursultan-nazarbaev-nuzhno-smelo-povyshat-tarify-na-kommunalnye-uslugi.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Сладкая Вата 04.09.2017 в 23:41:34 # 628818
в Казахстане самая дешевая электроэнергия, да и в целом, коммунальные услуги, на всем постсоветском пространстве.
Туркмены узнали много нового.
Quote:
В мире сегодня стоимость ста кубометров – 150 долларов, у нас платят 20-30. Ну мы в каком обществе живем? Мы же не в коммунизме живем, правда?
Очевидно, это арабы живут в коммунизме.
Цитата: walker от 04.09.2017 23:53:46
Туркмены узнали много нового.
Quote:
Очевидно, это арабы живут в коммунизме.
Туркмены узнали много нового.
Quote:
В мире сегодня стоимость ста кубометров – 150 долларов, у нас платят 20-30. Ну мы в каком обществе живем? Мы же не в коммунизме живем, правда?
Очевидно, это арабы живут в коммунизме.
Насколько помню, вы - ярый антикоммунист.
Видимо не хотите жить как некоторые арабы...
Туркмены кажись ваще ниче не платят.
У нас на юге газ самый дорогой по РК.
Можа это провокация?
Цитата: Тигра2 от 05.09.2017 00:32:32
Узбеки за год платят за газ меньше чем я за месяц ЛЕТОМ.
Туркмены кажись ваще ниче не платят.
У нас на юге газ самый дорогой по РК.
Можа это провокация?
Узбеки за год платят за газ меньше чем я за месяц ЛЕТОМ.
Туркмены кажись ваще ниче не платят.
У нас на юге газ самый дорогой по РК.
Можа это провокация?
Только в Ташкенте газ поставляется бесперебойно. По остальным городам, а особенно в сельской местности, зимой давление падает катастрофически. По крайней мере, год назад так было точно.
Цитата: Тигра2 от 05.09.2017 00:32:32
Электроэнергия у поставщика на технически сложных, построенных ненавистным "совком", ГЭС стоит сущие копейки. Пока через несколько "антимонопольных" посредников, обслуживающих лишь построенные еще при
Примерно то же самое с ТЭЦ, хотя стоимость у поставщика по определенным причинам подороже.
Quote:
Где, деньги, Зин?
Цитата: BMW от 05.09.2017 00:57:36
Зачем нам инвесторы? Когда государство может построит станцию. Или оно не может? Зачем нам иностранцы которые хотят разорить нас? Понимаю в начале 90 нужно было их тянуть, а сейчас 25 лет прошло как независимость обрели, не ужели сами не можем себя прокормить? Или не хотим? Не могу понять.
Зачем нам инвесторы? Когда государство может построит станцию. Или оно не может? Зачем нам иностранцы которые хотят разорить нас? Понимаю в начале 90 нужно было их тянуть, а сейчас 25 лет прошло как независимость обрели, не ужели сами не можем себя прокормить? Или не хотим? Не могу понять.
Да мы то все можем построить, а как тогда пилить бабло?
Тут реальная тема бро, для реальных пасандар, а ты живи в своём мире, где кругом дерьмо и безденежье, где на квартиру нужно копить всю жизнь, а потом еще налоги платить с её покупки и в последующем каждый год.