Всемирный банк рекомендует Казахстану усилить резервное финансирование на случай системного кризиса банков

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едридмадрид 04 Сентября 2017 в 21:04:26
Аналитики Всемирного банка также считают важным усилить функции и полномочия КФГД в процессе урегулирования банков на законодательном уровне и пересмотреть порядок координации своих действий с Национальным банком. В дополнении к этому регулятору предложили обратить внимание на процедуру обмена информацией по банковскому надзору.
Несмотря на это институт счёл работу КФГД соответствующей условиям участия банков в системе гарантирования депозитов, а также сумме возмещения и объектам гарантирования депозитов. Вместе с этим Всемирный банк указал на выполнение правил выплаты гарантийного возмещения вкладчикам.
На начало августа специальный резерв КФГД для выплаты возмещения вкладчикам составлял 430,7 млрд тенге. С учетом 70% уставного капитала КФГД вправе направить на расчеты с вкладчиками 538,3 млрд. тенге. При законодательно установленном уровне резерва в 5% от суммы всех гарантируемых банковских депозитов фактический уровень резервирования составил 5,4% от общего объёма депозитов физлиц. С учетом нынешнего порога гарантирования депозитов фонд полностью гарантирует 99,7% банковских вкладов и счетов физических лиц.
https://vlast.kz/novosti/24636-vsemirnyj-bank-rekomenduet-kazahstanu-usilit-rezervnoe-finansirovanie-na-slucaj-sistemnogo-krizisa-bankov.html
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