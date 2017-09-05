Нацбанк подсказал, в какую валюту надо инвестировать казахстанцам

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danilov 05 Сентября 2017 в 17:19:09
Напомним, что инвестированием пенсионных активов ЕНПФ занимается Нацбанк. Как выясняется, в июле им было приобретено краткосрочных облигаций казначейства США на 314,0 млрд тенге по номинальной стоимости. Средневзвешенная доходность по этим бумагам невелика – всего 1,0% годовых
Всего же в государственные ценные бумаги иностранных государств за июль было вложено пенсионных накоплений на 321,4 млрд тенге, в результате чего их общий объем в инвестиционном портфеле ЕНПФ увеличился в 1,8 раза до 747,6 млрд тенге, а доля в нем выросла до 10,3%.
Для сравнения: в казахстанские ГЦБ за июль Нацбанк инвестировал пенсионных активов лишь на 84,1 млрд. тенге. Правда, и без того эти финансовые инструменты, предлагаемые рынку Минфином и Нацбанком, занимают ключевую долю в портфеле ЕНПФ — 42,8%, а в абсолютном выражении в них было вложено на начало августа 3 трлн 112,8 млрд. тенге.
А как же дедолларизация?
На фоне деклараций руководства Нацбанка о приверженности курсу на дедолларизацию такой расклад, конечно же, выглядит удивительным. Более того, в июле резко выросла и текущая стоимость вкладов в иностранных банках за счет пенсионных активов ЕНПФ, — на 43,7% до 394,5 млрд тенге, а в абсолютном выражении – на 119,9 млрд тенге или порядка $370 млн. Всего за этот месяц было открыто 5 вкладов (все – долларовые) на общую сумму в 274,1 млрд тенге или $840 млн. Размещены же вклады были в лондонских отделениях японских банков Mizuho Corporate Bank и Bank of Tokyo—Mitsubishi, гонконгском отделении Credit Agricole и в нидерландском ING Bank. При этом средневзвешенная доходность к погашению вкладов в иностранных банках невелика – 1,3% годовых.
Теперь получается, что текущая стоимость вкладов за счет пенсионных активов ЕНПФ в отечественных банках оказалась меньше, чем в иностранных, составив на 1 августа 336,5 млрд тенге с приростом за июль лишь на 2,2 млрд тенге. При этом средневзвешенная доходность по таким вкладам гораздо выше – 10,7% годовых, что, конечно же, не может вызвать вопросы к Нацбанку, отдающему теперь предпочтение зарубежным банкам. Показательно и то, что уменьшилась и текущая стоимость облигаций казахстанских банков второго уровня в инвестиционном портфеле ЕНПФ — на 7,3 млрд тенге до 1 трлн 358,6 млрд тенге.
365info.kz с ссылкой на АО «ЕНПФ»
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