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Экономика
Автомобили, выпущенные 20 лет назад и больше, составляют 35,9% машин в Казахстане
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danilov 06 Сентября 2017 в 14:22:41
Динамику роста регистрации автотранспортных средств за 8 месяцев 2017 года представил "КазАвтоПром".

С января по август включительно органы адмполиции поставили на учёт 747 365 автотранспортных средств всех категорий, что на 20,1% выше прошлогоднего показателя.

Из учтённых машин 706 115 единиц пришлось на вторичную регистрацию техники, сменившей владельцев, что на 21% выше показателя годичной давности. Вклад первично регистрируемых автомобилей составил 41 250 единиц, что на 5,9% выше, чем за аналогичный прошлогодний период.



По итогам августа количество поставленных на учёт автомобилей достигло 105 894, превысив прошлогодний результат на 24,5%. Из них 98 828 авто составили перепродажи на вторичном рынке, что выше на 23,6%.

65,7% автомобилей, повторно зарегистрированных за восемь месяцев текущего года, составила техника в возрасте старше 10 лет. Наибольшую долю заняли автомобили старше 20 лет – 35,9%, от 11 до 20 лет – 29,8%, от 4 до 7 лет – 16,7%, от 8 до 10 лет – 9,1%, от 1 до 3 лет – 7,5%, в возрасте менее года – 0,9%.



Текущая динамика регистрации продолжает способствовать старению отечественного автопарка: доля машин преклонного возраста стремительно растёт в ущерб новой технике. Вклад автотранспорта старше 20 лет в перепродажи на вторичном рынке вырос с 31,7% до 35,9%, доля автомобилей в возрасте менее года сократилась с 2,6% до 0,9%.

Наибольшее число вторичных регистраций по итогам восьми месяцев зафиксировано в Алматинской области (106689 единиц), Южно-Казахстанской (92854) и в городе Алматы (86957).

Жители Алматинской области также зарегистрировали наибольшее количество автомашин в возрасте старше 20 лет – 20,5%, следом расположились Южно-Казахстанская с показателем 14,1% и Карагандинская области – 9%.

Наибольшее количество автомашин моложе одного года зарегистрировано в Алматы – в 1343 единицы, в Астане – 903 и ЮКО – 451.

По результатам января-июля официальные дилеры продали 22 891 автомобиль, что на 6,5% ниже аналогичного показателя 2016 года. По итогам семи месяцев казахстанцы потратили на приобретение новых легковых автомобилей 565,3 млн долларов, что на 34,6% выше прошлогоднего показателя.

15 292 покупателей (66,8%) выбирали импортные автомобили, 7599 (33,2%) – поддержали казахстанские автозаводы.

Рейтинг наиболее востребованных казахстанцами брендов по итогам семи месяцев возглавила Toyota с объёмом продаж в 4803 автомобилей. Сбыт моделей Lada составил 4178 единиц. Третью позицию занял Ravon с показателем 1708 реализованных автомобилей. Пятёрку лидеров замыкают Renault (1469) и Hyundai (1407).

https://informburo.kz/novosti/avtomobili-vypushchennye-20-let-nazad-i-bolshe-sostavlyayut-359-mashin-v-kazahstane-.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Yerla 06.09.2017 в 14:43:18   # 629378
не променяю свой красный мерин ни на что .. 10 лет как вместе
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  Viktor11 06.09.2017 в 15:34:43   # 629392
Наш уровень...
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  Pole13 06.09.2017 в 15:53:52   # 629395
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  AleksX 06.09.2017 в 15:59:35   # 629397
Ага нужно еще больше пошлины повысить
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  BMW 06.09.2017 в 16:11:39   # 629401
Моё Бмв 92 года лучше, того гавно что шя в салонах продают.
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  Pole13 06.09.2017 в 16:13:57   # 629402
75% автопарка старше 7 лет, все они уже "грязные" по выхлопам, а "чистых" машин меньше 10%, как тут не будет всяких болезней и аллергии. А виноваты чиновники, придумавшие очень дорогие заградительные пошлины в виде утилизационного сбора, пошлины, казахстанец желающий купить новое, самое дешевое авто, должен отдать половину цены авто государству в виде сбора.
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  Pole13 06.09.2017 в 16:30:45   # 629404
Многие сравнивают свои "старые" авто с новыми, зачастую бюджетного класса(Гранта, Солярис, Поло), но я рекомендую узнать сколько стоил ваш авто в год его выпуска. Моя машина стоила в 1995 году 24000 дойчмарок, БМВ и Мерсы гораздо дороже, к тому же авто делятся по классам, как можно сравнивать БМВ 5, которая считается бизнес классом с "B" или "C", которые считаются бюджетными, так если у вас 5 БМВ, сравнивать ее надо с новой 5 БМВ. К сожалению даже такие живучие авто, как: 123, 124, 140 Мерсы, Е34 Е38 БМВ, Ауди 80,100, А6, доживают свои годы, но останутся в теплых воспоминаниях.
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  Mitis Grek 06.09.2017 в 16:42:04   # 629407
Цитата: BMW от 06.09.2017 16:11:39
Моё Бмв 92 года лучше, того гавно что шя в салонах продают.
Вот и я так думаю про свою Е32 87 года, что она живее новых тазиков
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  КЕДЫ 06.09.2017 в 16:44:28   # 629408
вы просто нищеброды если так рассуждаете
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  Yerla 06.09.2017 в 16:54:03   # 629412
Цитата: КЕДЫ от 06.09.2017 16:44:28
вы просто нищеброды если так рассуждаете


в яблочко .. точно и правдиво
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