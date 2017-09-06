Автомобили, выпущенные 20 лет назад и больше, составляют 35,9% машин в Казахстане

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danilov 06 Сентября 2017 в 14:22:41
С января по август включительно органы адмполиции поставили на учёт 747 365 автотранспортных средств всех категорий, что на 20,1% выше прошлогоднего показателя.
Из учтённых машин 706 115 единиц пришлось на вторичную регистрацию техники, сменившей владельцев, что на 21% выше показателя годичной давности. Вклад первично регистрируемых автомобилей составил 41 250 единиц, что на 5,9% выше, чем за аналогичный прошлогодний период.
По итогам августа количество поставленных на учёт автомобилей достигло 105 894, превысив прошлогодний результат на 24,5%. Из них 98 828 авто составили перепродажи на вторичном рынке, что выше на 23,6%.
65,7% автомобилей, повторно зарегистрированных за восемь месяцев текущего года, составила техника в возрасте старше 10 лет. Наибольшую долю заняли автомобили старше 20 лет – 35,9%, от 11 до 20 лет – 29,8%, от 4 до 7 лет – 16,7%, от 8 до 10 лет – 9,1%, от 1 до 3 лет – 7,5%, в возрасте менее года – 0,9%.
Текущая динамика регистрации продолжает способствовать старению отечественного автопарка: доля машин преклонного возраста стремительно растёт в ущерб новой технике. Вклад автотранспорта старше 20 лет в перепродажи на вторичном рынке вырос с 31,7% до 35,9%, доля автомобилей в возрасте менее года сократилась с 2,6% до 0,9%.
Наибольшее число вторичных регистраций по итогам восьми месяцев зафиксировано в Алматинской области (106689 единиц), Южно-Казахстанской (92854) и в городе Алматы (86957).
Жители Алматинской области также зарегистрировали наибольшее количество автомашин в возрасте старше 20 лет – 20,5%, следом расположились Южно-Казахстанская с показателем 14,1% и Карагандинская области – 9%.
Наибольшее количество автомашин моложе одного года зарегистрировано в Алматы – в 1343 единицы, в Астане – 903 и ЮКО – 451.
По результатам января-июля официальные дилеры продали 22 891 автомобиль, что на 6,5% ниже аналогичного показателя 2016 года. По итогам семи месяцев казахстанцы потратили на приобретение новых легковых автомобилей 565,3 млн долларов, что на 34,6% выше прошлогоднего показателя.
15 292 покупателей (66,8%) выбирали импортные автомобили, 7599 (33,2%) – поддержали казахстанские автозаводы.
Рейтинг наиболее востребованных казахстанцами брендов по итогам семи месяцев возглавила Toyota с объёмом продаж в 4803 автомобилей. Сбыт моделей Lada составил 4178 единиц. Третью позицию занял Ravon с показателем 1708 реализованных автомобилей. Пятёрку лидеров замыкают Renault (1469) и Hyundai (1407).
https://informburo.kz/novosti/avtomobili-vypushchennye-20-let-nazad-i-bolshe-sostavlyayut-359-mashin-v-kazahstane-.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Mitis Grek 06.09.2017 в 16:42:04 # 629407
Цитата: BMW от 06.09.2017 16:11:39Вот и я так думаю про свою Е32 87 года, что она живее новых тазиков
Моё Бмв 92 года лучше, того гавно что шя в салонах продают.
Моё Бмв 92 года лучше, того гавно что шя в салонах продают.
Цитата: КЕДЫ от 06.09.2017 16:44:28
вы просто нищеброды если так рассуждаете
вы просто нищеброды если так рассуждаете
в яблочко .. точно и правдиво