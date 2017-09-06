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Экономика
Президент предлагает пересмотреть размеры налоговых ставок
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danilov 06 Сентября 2017 в 17:10:15
Президент РК Нурсултан Назарбаев на совместном заседании палат Парламента РК поручил пересмотреть некоторые виды налогов, сообщает МИА «Казинформ».

"Сейчас изменились условия на мировом рынке, поступлений в бюджет нет. Провели легализацию. Мне докладывают, что тысячи недвижимости легализовали люди. А налоги мы начали с нее получать? Как у нас дела идут? И вообще, с налогами оставляем или что-то пересмотрим? В хорошие годы мы сделали плоский подоходный налог в 10% для всех и 20% корпоративный. Но сейчас нужно посмотреть, где источники доходов нашего бюджета и как приспособить Налоговый кодекс к этому. Нужно внимательно изучить мировой опыт, есть государства, где подоходный налог доходит до 40%. А мы страна, которая дает бесплатное образование и здравоохранение, за это все надо чем-то платить. В какую сторону нам надо идти, надо крепко подумать".

https://www.zakon.kz/4876118-glava-gosudarstva-poruchil-peresmotret.html

https://lsm.kz/prezident-predlagaet-peresmotret-razmery-nalogovyh-stavok
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  Свомпи 06.09.2017 в 17:11:55   # 629413
Походу казна пиздос в минусах!
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  Hairless 06.09.2017 в 17:13:41   # 629415
Quote:
"В какую сторону нам надо идти, надо крепко подумать".


Мы же вроде идем? В сторону глубокой задницы под названием "2050"
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  Дюхин 06.09.2017 в 17:14:40   # 629416
Нет , очень похоже , что чья-то голова в минусах ...
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  Snake666 06.09.2017 в 17:16:18   # 629417
10%?! Это только подоходный 10%! А ещё пенсионка, которой мы не увидим, затем медстраховка, которая будет только расти, ну и НДС, который любой продавец перекладывает на покупателя и приходится из того, за что уже налог уплатил - платить ещё. А ещё всякие налоги на имущество, дорожные, оплата гос услуг... Если всё правильно подсчитать, то там под все 50% вылезет!
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  Кино 06.09.2017 в 17:18:26   # 629418
короче, неадекват пошел. все время в пример европу ставит. ну если как в европе, то плати 3-5 штук евро в месяц и хоть скока приводи впример европу. как я понял он имел ввиду Францию, где налог доходит до 40 процентов.
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  Hairless 06.09.2017 в 17:20:20   # 629419
Цитата: Snake666 от 06.09.2017 17:16:18
10%?! Это только подоходный 10%! А ещё пенсионка, которой мы не увидим, затем медстраховка, которая будет только расти, ну и НДС, который любой продавец перекладывает на покупателя и приходится из того, за что уже налог уплатил - платить ещё. А ещё всякие налоги на имущество, дорожные, оплата гос услуг... Если всё правильно подсчитать, то там под все 50% вылезет!

Если правильно посчитать, то под 90% выйдет. В любой товар, покупаемый нами, от булки хлеба и литра бензина, заложены налоги всех, кто принял участие в их производстве и продаже. В итоге все оплачивает конечный потребитель.
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  Snake666 06.09.2017 в 17:20:25   # 629420
Цитата: Кино от 06.09.2017 17:18:26
короче, неадекват пошел. все время в пример европу ставит. ну если как в европе, то плати 3-5 штук евро в месяц и хоть скока приводи впример европу. как я понял он имел ввиду Францию, где налог доходит до 40 процентов.


Во Франции он вроде даже до 80% может доходить, если годовой доход выше 200 000 евро. МОгу ошибаться.
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  Mustang 06.09.2017 в 17:21:35   # 629421
Ребят, тут короче это, как его, ПИСЕЦ...
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  nikozi 06.09.2017 в 17:22:02   # 629422
Если казна пуста, может действительно Шарик в крышу выставить?
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  Manitu 06.09.2017 в 17:32:46   # 629426
Всё слишком быстро стало закручиваться. Походу майдан уже совсем близко. Народ прям уже силой выталкивают на площади. Кому то очень сильно хочется как можно быстрее замутить тут кипиш.
Так что держимся, не кипишуем, и собираем чемоданы. Времени уже мало осталось.
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  звукач 06.09.2017 в 17:37:26   # 629430
Не хочу оскорбить нашего президента,заслуг много у него, одно то что мы после развала СССР не узнали что такое гражданская война чего стоит.Но все же как не крути возраст дает о себе знать.... пора на заслуженный отдых.
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  Skype 06.09.2017 в 17:37:37   # 629431
Цитата: Hairless от 06.09.2017 17:13:41
Quote:
"В какую сторону нам надо идти, надо крепко подумать".


Мы же вроде идем? В сторону глубокой задницы под названием "2050"


а 2030 уже прошли ??
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  KAN13 06.09.2017 в 17:38:34   # 629432

"А мы страна, которая дает бесплатное образование и здравоохранение, за это все надо чем-то платить."

За такое образование и здравоохранение , вы страна , нам должны еще доплачивать .
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  Yerla 06.09.2017 в 17:39:28   # 629433
я мля какбэ в шокЭ .. думал лучшее канешнА впИрИдИ .. аказыца еще не сафсем впириди .. .. еще нужно маленьк потерпеть
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  звукач 06.09.2017 в 17:40:11   # 629434
Цитата: Manitu от 06.09.2017 17:32:46
Всё слишком быстро стало закручиваться. Походу майдан уже совсем близко. Народ прям уже силой выталкивают на площади. Кому то очень сильно хочется как можно быстрее замутить тут кипиш. Да чемоданы давно уже собраны....Только кому мы нужны в чужой стране если в своей не нужны .
Так что держимся, не кипишуем, и собираем чемоданы. Времени уже мало осталось.
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  Dior 06.09.2017 в 17:40:54   # 629436
Quote:
Нужно внимательно изучить мировой опыт, есть государства, где подоходный налог доходит до 40%. А мы страна, которая дает бесплатное образование и здравоохранение, за это все надо чем-то платить.

1. Спасибо ЭКСПО.
2. И образование не такое уж и бесплатное. Одни отмененные гранты чего стоят
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