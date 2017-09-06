Президент предлагает пересмотреть размеры налоговых ставок

10%?! Это только подоходный 10%! А ещё пенсионка, которой мы не увидим, затем медстраховка, которая будет только расти, ну и НДС, который любой продавец перекладывает на покупателя и приходится из того, за что уже налог уплатил - платить ещё. А ещё всякие налоги на имущество, дорожные, оплата гос услуг... Если всё правильно подсчитать, то там под все 50% вылезет!