Президент предлагает пересмотреть размеры налоговых ставок

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danilov 06 Сентября 2017 в 17:10:15
"Сейчас изменились условия на мировом рынке, поступлений в бюджет нет. Провели легализацию. Мне докладывают, что тысячи недвижимости легализовали люди. А налоги мы начали с нее получать? Как у нас дела идут? И вообще, с налогами оставляем или что-то пересмотрим? В хорошие годы мы сделали плоский подоходный налог в 10% для всех и 20% корпоративный. Но сейчас нужно посмотреть, где источники доходов нашего бюджета и как приспособить Налоговый кодекс к этому. Нужно внимательно изучить мировой опыт, есть государства, где подоходный налог доходит до 40%. А мы страна, которая дает бесплатное образование и здравоохранение, за это все надо чем-то платить. В какую сторону нам надо идти, надо крепко подумать".
https://www.zakon.kz/4876118-glava-gosudarstva-poruchil-peresmotret.html
https://lsm.kz/prezident-predlagaet-peresmotret-razmery-nalogovyh-stavok
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"В какую сторону нам надо идти, надо крепко подумать".
Мы же вроде идем? В сторону глубокой задницы под названием "2050"
Цитата: Snake666 от 06.09.2017 17:16:18
10%?! Это только подоходный 10%! А ещё пенсионка, которой мы не увидим, затем медстраховка, которая будет только расти, ну и НДС, который любой продавец перекладывает на покупателя и приходится из того, за что уже налог уплатил - платить ещё. А ещё всякие налоги на имущество, дорожные, оплата гос услуг... Если всё правильно подсчитать, то там под все 50% вылезет!
10%?! Это только подоходный 10%! А ещё пенсионка, которой мы не увидим, затем медстраховка, которая будет только расти, ну и НДС, который любой продавец перекладывает на покупателя и приходится из того, за что уже налог уплатил - платить ещё. А ещё всякие налоги на имущество, дорожные, оплата гос услуг... Если всё правильно подсчитать, то там под все 50% вылезет!
Если правильно посчитать, то под 90% выйдет. В любой товар, покупаемый нами, от булки хлеба и литра бензина, заложены налоги всех, кто принял участие в их производстве и продаже. В итоге все оплачивает конечный потребитель.
Цитата: Кино от 06.09.2017 17:18:26
короче, неадекват пошел. все время в пример европу ставит. ну если как в европе, то плати 3-5 штук евро в месяц и хоть скока приводи впример европу. как я понял он имел ввиду Францию, где налог доходит до 40 процентов.
короче, неадекват пошел. все время в пример европу ставит. ну если как в европе, то плати 3-5 штук евро в месяц и хоть скока приводи впример европу. как я понял он имел ввиду Францию, где налог доходит до 40 процентов.
Во Франции он вроде даже до 80% может доходить, если годовой доход выше 200 000 евро. МОгу ошибаться.
Так что держимся, не кипишуем, и собираем чемоданы. Времени уже мало осталось.
Цитата: Hairless от 06.09.2017 17:13:41
Quote:
Мы же вроде идем? В сторону глубокой задницы под названием "2050"
Quote:
"В какую сторону нам надо идти, надо крепко подумать".
Мы же вроде идем? В сторону глубокой задницы под названием "2050"
а 2030 уже прошли ??
"А мы страна, которая дает бесплатное образование и здравоохранение, за это все надо чем-то платить."
За такое образование и здравоохранение , вы страна , нам должны еще доплачивать .
Цитата: Manitu от 06.09.2017 17:32:46
Всё слишком быстро стало закручиваться. Походу майдан уже совсем близко. Народ прям уже силой выталкивают на площади. Кому то очень сильно хочется как можно быстрее замутить тут кипиш. Да чемоданы давно уже собраны....Только кому мы нужны в чужой стране если в своей не нужны .
Так что держимся, не кипишуем, и собираем чемоданы. Времени уже мало осталось.
Всё слишком быстро стало закручиваться. Походу майдан уже совсем близко. Народ прям уже силой выталкивают на площади. Кому то очень сильно хочется как можно быстрее замутить тут кипиш. Да чемоданы давно уже собраны....Только кому мы нужны в чужой стране если в своей не нужны .
Так что держимся, не кипишуем, и собираем чемоданы. Времени уже мало осталось.
Нужно внимательно изучить мировой опыт, есть государства, где подоходный налог доходит до 40%. А мы страна, которая дает бесплатное образование и здравоохранение, за это все надо чем-то платить.
1. Спасибо ЭКСПО.
2. И образование не такое уж и бесплатное. Одни отмененные гранты чего стоят