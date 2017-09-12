На ЭКСПО-2017 компании из Казахстана получили контракты на $1,9 млрд

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Мура45 12 Сентября 2017 в 08:27:43
Глава государства пояснил, что в ходе мероприятия 1,4 тыс. предприятий получили контракты на товарные поставки на совокупную сумму $1,9 млрд. Таким образом, работу с достойной оплатой уже имеют десятки тысяч людей. Успех проведения выставки стал результатом совместных усилий как центральных властей страны, так и её регионов, отметил казахстанский лидер.
Пронедра ранее писали, что форум ЭКСПО-2017 стартовал 10 июня. В нём приняли участие 115 стран. Каждое из этих государств открыло выставочный павильон для показа своих достижений в сфере использования возобновляемых источников энергии. Напомним, что представители Казахстана на упомянутом мероприятии анонсировали запуск в столице республики центра, который займётся решением проблем внедрения «зелёной» энергетики.
Источник: https://pronedra.ru/business/2017/09/10/kompanii-iz-kazahstana-poluchili-kontrakty/
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