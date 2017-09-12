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Эксперты: бензин дорожает, потому что АЗС Казахстана должны установить многомиллионные счетчики
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danilov 12 Сентября 2017 в 08:12:33
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Dior
12.09.2017 в 08:16:11
# 630345
Бензин растет. Доллар растет, Цены на все растут.
Хорошо хоть Зарплата не растет.
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TEMIPXAH
12.09.2017 в 08:29:29
# 630347
так вот почему был шум со счетчиками - им нужна была причина!
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