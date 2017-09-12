Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Эксперты: бензин дорожает, потому что АЗС Казахстана должны установить многомиллионные счетчики
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 12 Сентября 2017 в 08:12:33
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dior 12.09.2017 в 08:16:11   # 630345
Бензин растет. Доллар растет, Цены на все растут.
Хорошо хоть Зарплата не растет.
поощрить (2) | покарать
  TEMIPXAH 12.09.2017 в 08:29:29   # 630347
так вот почему был шум со счетчиками - им нужна была причина!
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь